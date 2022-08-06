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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 лис, 2024 09:15
Бетон написав:
як мінімум без вас би було б скучно)
сама дешева квартира 2к в Варшаві.первинний ринок. 520 тисяч. 127 куе всього навсього.
непогана квартира від Robyg. але ти не можеш її купити за 127 тисяч.
бо
520 000 zł mieszkanie
40 000 zł garaż
10 000 komórka
2,5% prowizja agencji
Podatek oraz koszt notariusz ok. 5000 zł
І виходить що 127 куе чудним способом перетворюється в 145 куе
Де Ви такі шарові пропозиції берете? Який ЖК і площа? В Кракові за 500 тис. навіть кавалірку не купити, паркомісця в середньому 80 тис., комурка 20-40 тис.
BIGor
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Додано: Сер 27 лис, 2024 09:56
BIGor написав: Бетон написав:
як мінімум без вас би було б скучно)
сама дешева квартира 2к в Варшаві.первинний ринок. 520 тисяч. 127 куе всього навсього.
непогана квартира від Robyg. але ти не можеш її купити за 127 тисяч.
бо
520 000 zł mieszkanie
40 000 zł garaż
10 000 komórka
2,5% prowizja agencji
Podatek oraz koszt notariusz ok. 5000 zł
І виходить що 127 куе чудним способом перетворюється в 145 куе
Де Ви такі шарові пропозиції берете? Який ЖК і площа? В Кракові за 500 тис. навіть кавалірку не купити, паркомісця в середньому 80 тис., комурка 20-40 тис.
34,86 m2 - 2 pok + garaż i kom- gotowe !
https://www.otodom.pl/pl/oferta/34-86-m ... we-ID4tAcc
Налітайте.
Отодом- самий крутий зручний сервіс нерухомості
Бетон
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