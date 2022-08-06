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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 979980981982
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 09:15

  Бетон написав:як мінімум без вас би було б скучно)

сама дешева квартира 2к в Варшаві.первинний ринок. 520 тисяч. 127 куе всього навсього.

непогана квартира від Robyg. але ти не можеш її купити за 127 тисяч.

бо

520 000 zł mieszkanie

40 000 zł garaż

10 000 komórka

2,5% prowizja agencji

Podatek oraz koszt notariusz ok. 5000 zł

І виходить що 127 куе чудним способом перетворюється в 145 куе

Де Ви такі шарові пропозиції берете? Який ЖК і площа? В Кракові за 500 тис. навіть кавалірку не купити, паркомісця в середньому 80 тис., комурка 20-40 тис.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 09:56

  BIGor написав:
  Бетон написав:як мінімум без вас би було б скучно)

сама дешева квартира 2к в Варшаві.первинний ринок. 520 тисяч. 127 куе всього навсього.

непогана квартира від Robyg. але ти не можеш її купити за 127 тисяч.

бо

520 000 zł mieszkanie

40 000 zł garaż

10 000 komórka

2,5% prowizja agencji

Podatek oraz koszt notariusz ok. 5000 zł

І виходить що 127 куе чудним способом перетворюється в 145 куе

Де Ви такі шарові пропозиції берете? Який ЖК і площа? В Кракові за 500 тис. навіть кавалірку не купити, паркомісця в середньому 80 тис., комурка 20-40 тис.

34,86 m2 - 2 pok + garaż i kom- gotowe ! https://www.otodom.pl/pl/oferta/34-86-m ... we-ID4tAcc


Налітайте.

Отодом- самий крутий зручний сервіс нерухомості
Бетон
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  #<1 ... 979980981982
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