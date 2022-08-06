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Панове-інвестори наводять такі цікаві ціни на нерухомість в Польщі, що мені стало цікавим споглядати за реальним українським інвестором в Туреччині. Предісторія у конкретної реальної людини така: - Грудень 2022 року: спроба продати власну 1-к квартиру у Вінниці за 59 500 доларів США. - липень 2023 року - квартира не продається, спроба здати в оренду у Вінниці за 11 500 гривень на місяць. - листопад 2024 року - мабуть квартиру продано - виникає прохання до мене розповсюдити серед української діаспори Анталії оголошення про купівлю квартири "серед своїх". Оголошення досить цікаве. Цікаве і ціновою політикою, і вимогою Покупця: ---------------------------------------------------- !!!! Куплю квартиру !!!!!!!!! !!!!! 50 000 - 80 000$ !!!! Бажано у господаря. З видом на море, поруч з морем або 50-500 м від моря!! В Анталії, Аланії, Махмутлар, Клеопатра. Чекаю на пропозиції ВАЖЛИВО - 1. Локація! Ціна! 2. Фото з картинками не потрібно. 3. +3806хххххххх Вайбер ватцап (ім"я видалено) ---------------------------------------------------- Планую на днях поговорити з ним: що пропонують цікавого?
Хто в наші дні, коли в Туреччині практично неможливо отримати картку ВНП за фактом купівлі квартири ("Хто не встиг - той запізнився"), може хотіти купити квартиру у власність? На перше місце ставлю українських моряків, яких в Анталії дуже багато. Наприклад, сьогодні спілкувався з приятелем, який зараз в океанському поході - його судно рухається саме в ці хвилини повз Південну Африку. Такий похід продовжується як правило 6 місяців... З походу наприклад старший механік може привезти готівкою 60 000 доларів... https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/details/9151395