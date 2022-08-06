RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 980981982983>
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 09:15

  Бетон написав:як мінімум без вас би було б скучно)

сама дешева квартира 2к в Варшаві.первинний ринок. 520 тисяч. 127 куе всього навсього.

непогана квартира від Robyg. але ти не можеш її купити за 127 тисяч.

бо

520 000 zł mieszkanie

40 000 zł garaż

10 000 komórka

2,5% prowizja agencji

Podatek oraz koszt notariusz ok. 5000 zł

І виходить що 127 куе чудним способом перетворюється в 145 куе

Де Ви такі шарові пропозиції берете? Який ЖК і площа? В Кракові за 500 тис. навіть кавалірку не купити, паркомісця в середньому 80 тис., комурка 20-40 тис.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9624
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1377 раз.
Подякували: 1788 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 09:56

  BIGor написав:
  Бетон написав:як мінімум без вас би було б скучно)

сама дешева квартира 2к в Варшаві.первинний ринок. 520 тисяч. 127 куе всього навсього.

непогана квартира від Robyg. але ти не можеш її купити за 127 тисяч.

бо

520 000 zł mieszkanie

40 000 zł garaż

10 000 komórka

2,5% prowizja agencji

Podatek oraz koszt notariusz ok. 5000 zł

І виходить що 127 куе чудним способом перетворюється в 145 куе

Де Ви такі шарові пропозиції берете? Який ЖК і площа? В Кракові за 500 тис. навіть кавалірку не купити, паркомісця в середньому 80 тис., комурка 20-40 тис.

34,86 m2 - 2 pok + garaż i kom- gotowe ! https://www.otodom.pl/pl/oferta/34-86-m ... we-ID4tAcc


Налітайте.

Отодом- самий крутий зручний сервіс нерухомості
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3965
З нами з: 17.12.22
Подякував: 109 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 10:14

Панове-інвестори наводять такі цікаві ціни на нерухомість в Польщі, що мені стало цікавим споглядати за реальним українським інвестором в Туреччині.
Предісторія у конкретної реальної людини така:
- Грудень 2022 року: спроба продати власну 1-к квартиру у Вінниці за 59 500 доларів США.
- липень 2023 року - квартира не продається, спроба здати в оренду у Вінниці за 11 500 гривень на місяць.
- листопад 2024 року - мабуть квартиру продано - виникає прохання до мене розповсюдити серед української діаспори Анталії оголошення про купівлю квартири "серед своїх".
Оголошення досить цікаве.
Цікаве і ціновою політикою, і вимогою Покупця:
----------------------------------------------------
!!!! Куплю квартиру !!!!!!!!!
!!!!! 50 000 - 80 000$ !!!!
Бажано у господаря.
З видом на море, поруч з морем або
50-500 м від моря!!
В Анталії, Аланії, Махмутлар, Клеопатра.
Чекаю на пропозиції ВАЖЛИВО -
1. Локація! Ціна!
2. Фото з картинками не потрібно.
3. +3806хххххххх Вайбер ватцап (ім"я видалено)
----------------------------------------------------
Планую на днях поговорити з ним: що пропонують цікавого?

Хто в наші дні, коли в Туреччині практично неможливо отримати картку ВНП за фактом купівлі квартири ("Хто не встиг - той запізнився"), може хотіти купити квартиру у власність?
На перше місце ставлю українських моряків, яких в Анталії дуже багато.
Наприклад, сьогодні спілкувався з приятелем, який зараз в океанському поході - його судно рухається саме в ці хвилини повз Південну Африку.
Такий похід продовжується як правило 6 місяців...
З походу наприклад старший механік може привезти готівкою 60 000 доларів...
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/details/9151395
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10304
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3810 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 11:21

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:як мінімум без вас би було б скучно)

сама дешева квартира 2к в Варшаві.первинний ринок. 520 тисяч. 127 куе всього навсього.

непогана квартира від Robyg. але ти не можеш її купити за 127 тисяч.

бо

520 000 zł mieszkanie

40 000 zł garaż

10 000 komórka

2,5% prowizja agencji

Podatek oraz koszt notariusz ok. 5000 zł

І виходить що 127 куе чудним способом перетворюється в 145 куе

Де Ви такі шарові пропозиції берете? Який ЖК і площа? В Кракові за 500 тис. навіть кавалірку не купити, паркомісця в середньому 80 тис., комурка 20-40 тис.

34,86 m2 - 2 pok + garaż i kom- gotowe ! https://www.otodom.pl/pl/oferta/34-86-m ... we-ID4tAcc


Налітайте.

Отодом- самий крутий зручний сервіс нерухомості
Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35568
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8084 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 11:32

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Faceless написав:Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?
18(амеріканка)+10(спальня)+3(санвузел)+3(вітальня)+французський балкон=хороми для двох ))
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5888
З нами з: 05.05.21
Подякував: 451 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 12:00

  Faceless написав:Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?

Окремих кухонь зараз не будують. А так тіснувато, але що робити? Звісно, можна додати ще 300-400 тис. зл. та взяти 60 квадратів. Тільки чомусь люди не хочуть скористатися такою опцією. Не здогадуєтєся чому?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3500
З нами з: 26.02.18
Подякував: 691 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 12:23

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:як мінімум без вас би було б скучно)

сама дешева квартира 2к в Варшаві.первинний ринок. 520 тисяч. 127 куе всього навсього.

непогана квартира від Robyg. але ти не можеш її купити за 127 тисяч.

бо

520 000 zł mieszkanie

40 000 zł garaż

10 000 komórka

2,5% prowizja agencji

Podatek oraz koszt notariusz ok. 5000 zł

І виходить що 127 куе чудним способом перетворюється в 145 куе

Де Ви такі шарові пропозиції берете? Який ЖК і площа? В Кракові за 500 тис. навіть кавалірку не купити, паркомісця в середньому 80 тис., комурка 20-40 тис.

34,86 m2 - 2 pok + garaż i kom- gotowe ! https://www.otodom.pl/pl/oferta/34-86-m ... we-ID4tAcc


Налітайте.

Отодом- самий крутий зручний сервіс нерухомості

Реально цікаво, чого Варшава на стільки дешевша Кракова :shock: 15 тис. за метр - за такий метраж - це вважайте безкоштовно.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9624
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1377 раз.
Подякували: 1788 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 12:25

Тому, що минулий мер (а теперешній його послідовник) оточив себе придворними девелоперами. Далі пояснювати?
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 899
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 12:26

  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?

Окремих кухонь зараз не будують. А так тіснувато, але що робити? Звісно, можна додати ще 300-400 тис. зл. та взяти 60 квадратів. Тільки чомусь люди не хочуть скористатися такою опцією. Не здогадуєтєся чому?

Більше 60 метрів коштують більше 1 млн. Тоді вже краще власний будинок за містом.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9624
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1377 раз.
Подякували: 1788 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 12:40

  Faceless написав:
Бетон написав:
  BIGor написав:Де Ви такі шарові пропозиції берете? Який ЖК і площа? В Кракові за 500 тис. навіть кавалірку не купити, паркомісця в середньому 80 тис., комурка 20-40 тис.

34,86 m2 - 2 pok + garaż i kom- gotowe ! https://www.otodom.pl/pl/oferta/34-86-m ... we-ID4tAcc


Налітайте.

Отодом- самий крутий зручний сервіс нерухомості
Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?

Какие там комнаты?! Это студия, притом на дальней окраине и с видом на стену
Без ремонта, мебели, техники за 127к
С ожидаемой арендой дай бог если 300 баксов
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 201
З нами з: 18.10.17
Подякував: 43 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 980981982983>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2505, 2506, 2507
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25067 16736064
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лис, 2024 21:17
UA
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1019, 1020, 1021
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10206 6360725
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лис, 2024 11:51
Успіх
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 383241
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.