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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 980981982983
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 12:57

  Faceless написав:
Бетон написав:
  BIGor написав:Де Ви такі шарові пропозиції берете? Який ЖК і площа? В Кракові за 500 тис. навіть кавалірку не купити, паркомісця в середньому 80 тис., комурка 20-40 тис.

34,86 m2 - 2 pok + garaż i kom- gotowe ! https://www.otodom.pl/pl/oferta/34-86-m ... we-ID4tAcc


Налітайте.

Отодом- самий крутий зручний сервіс нерухомості
Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?

Какие там комнаты?! Это студия, притом на дальней окраине и с видом на стену
Без ремонта, мебели, техники за 127к
С ожидаемой арендой дай бог если 300 баксов
anduzenko
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  #<1 ... 980981982983
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