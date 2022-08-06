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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 лис, 2024 12:57
Faceless написав: Бетон написав: BIGor написав:
Де Ви такі шарові пропозиції берете? Який ЖК і площа? В Кракові за 500 тис. навіть кавалірку не купити, паркомісця в середньому 80 тис., комурка 20-40 тис.
34,86 m2 - 2 pok + garaż i kom- gotowe !
https://www.otodom.pl/pl/oferta/34-86-m ... we-ID4tAcc
Налітайте.
Отодом- самий крутий зручний сервіс нерухомості
Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?
Какие там комнаты?! Это студия, притом на дальней окраине и с видом на стену
Без ремонта, мебели, техники за 127к
С ожидаемой арендой дай бог если 300 баксов
anduzenko
Повідомлень: 201
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