Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 лис, 2024 12:57
Faceless написав: Бетон написав: BIGor написав:
Де Ви такі шарові пропозиції берете? Який ЖК і площа? В Кракові за 500 тис. навіть кавалірку не купити, паркомісця в середньому 80 тис., комурка 20-40 тис.
34,86 m2 - 2 pok + garaż i kom- gotowe !
https://www.otodom.pl/pl/oferta/34-86-m ... we-ID4tAcc
Налітайте.
Отодом- самий крутий зручний сервіс нерухомості
Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?
Какие там комнаты?! Это студия, притом на дальней окраине и с видом на стену
Без ремонта, мебели, техники за 127к
С ожидаемой арендой дай бог если 300 баксов
anduzenko
Повідомлень: 201
З нами з: 18.10.17
Подякував: 43 раз.
Подякували: 26 раз.
Профіль
Додано: Сер 27 лис, 2024 13:25
anduzenko написав: Бетон написав: BIGor написав:
Де Ви такі шарові пропозиції берете? Який ЖК і площа? В Кракові за 500 тис. навіть кавалірку не купити, паркомісця в середньому 80 тис., комурка 20-40 тис.
34,86 m2 - 2 pok + garaż i kom- gotowe !
https://www.otodom.pl/pl/oferta/34-86-m ... we-ID4tAcc
Налітайте.
Отодом- самий крутий зручний сервіс нерухомості
Какие там комнаты?! Это студия, притом на дальней окраине и с видом на стену
Без ремонта, мебели, техники за 127к
С ожидаемой арендой дай бог если 300 баксов
За 300 дол. навіть кімнату в Варшаві не знімете. Доларів 800 її ціна в оренду (якщо з комуркою і паркомісцем)
BIGor
Повідомлень: 9628
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1377 раз.
Подякували: 1788 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 27 лис, 2024 13:28
gonchik74 написав:
Тому, що минулий мер (а теперешній його послідовник) оточив себе придворними девелоперами. Далі пояснювати?
Так, читав таке за старого мера, але зараз новий мер щось мутить щоб скоріше будували, і кількість новобудов зростає. На півночі Кракова взагалі вже все в новобудовах.
BIGor
Повідомлень: 9628
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1377 раз.
Подякували: 1788 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 27 лис, 2024 13:32
BIGor написав: gonchik74 написав:
Тому, що минулий мер (а теперешній його послідовник) оточив себе придворними девелоперами. Далі пояснювати?
Так, читав таке за старого мера, але зараз новий мер щось мутить щоб скоріше будували, і кількість новобудов зростає. На півночі Кракова взагалі вже все в новобудовах.
Там на півночі з грудня запускають останній кавалок окружної і та Гурка Народова має всі шанси засяяти новими барвами)
gonchik74
Повідомлень: 900
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 144 раз.
Профіль
Додано: Сер 27 лис, 2024 14:04
Amethyst написав: Faceless написав:
Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?
18(амеріканка)+10(спальня)+3(санвузел)+3(вітальня)+французський балкон=хороми для двох ))
Шо таке амеріканка? Кухня студіо?
3м санвузол це якщо унітаз впритул до кабіни хіба. 3 метри вітальня вона ж калідор?
Faceless
Модератор
Повідомлень: 35572
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8084 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: Сер 27 лис, 2024 14:05
Gastarbaiter написав: Faceless написав:
Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?
Окремих кухонь зараз не будують. А так тіснувато, але що робити? Звісно, можна додати ще 300-400 тис. зл. та взяти 60 квадратів. Тільки чомусь люди не хочуть скористатися такою опцією. Не здогадуєтєся чому?
Я думав то тільки в нас ця маніпуляція рахувати кухню-студію як кімнату.
Faceless
Модератор
Повідомлень: 35572
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8084 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: Сер 27 лис, 2024 14:24
gonchik74 написав: BIGor написав: gonchik74 написав:
Тому, що минулий мер (а теперешній його послідовник) оточив себе придворними девелоперами. Далі пояснювати?
Так, читав таке за старого мера, але зараз новий мер щось мутить щоб скоріше будували, і кількість новобудов зростає. На півночі Кракова взагалі вже все в новобудовах.
Там на півночі з грудня запускають останній кавалок окружної і та Гурка Народова має всі шанси засяяти новими барвами)
Так через окружну навпаки стане краще, менше заторів/трафіку через місто.
BIGor
Повідомлень: 9628
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1377 раз.
Подякували: 1788 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 27 лис, 2024 14:26
Faceless написав:
Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?
Я про квартири в Польщі не дивуюся - племінник орендує у Варшаві за 6000 злотих "трикмінатна" - 55 (!) кв. м.
Сказав що вночі двері в спальню відкриті щоби ноги добре розмістилися вже в коридорі.
Востаннє редагувалось
akurt
в Сер 27 лис, 2024 14:27, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Повідомлень: 10305
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3810 раз.
Подякували: 1338 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 27 лис, 2024 14:26
Faceless написав: Gastarbaiter написав: Faceless написав:
Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?
Окремих кухонь зараз не будують. А так тіснувато, але що робити? Звісно, можна додати ще 300-400 тис. зл. та взяти 60 квадратів. Тільки чомусь люди не хочуть скористатися такою опцією. Не здогадуєтєся чому?
Я думав то тільки в нас ця маніпуляція рахувати кухню-студію як кімнату.
Як не рахувати, але 34 метри, це майже кавалірка, а не 2к.
BIGor
Повідомлень: 9628
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1377 раз.
Подякували: 1788 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 27 лис, 2024 14:35
akurt написав: Faceless написав:
Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?
Я про квартири в Польщі не дивуюся - племінник орендує у Варшаві за 6000 злотих "трикмінатна" - 55 (!) кв. м.
Сказав що вночі двері в спальню відкриті щоби ноги добре розмістилися вже в коридорі.
Я в дитинстві жив в 3к хрущовці якраз 55м. Хоч кімнати роздільні були. Але то точно не те, до чого варто прямувати
Faceless
Модератор
Повідомлень: 35572
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8084 раз.
Профіль
4
9
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
25067
16736102
Вів 26 лис, 2024 21:17 UA
10206
6360744
Вів 26 лис, 2024 11:51 Успіх
6
383243
Сер 10 сер, 2022 14:45 Bolt