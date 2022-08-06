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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 981982983984>
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 12:57

  Faceless написав:
Бетон написав:
  BIGor написав:Де Ви такі шарові пропозиції берете? Який ЖК і площа? В Кракові за 500 тис. навіть кавалірку не купити, паркомісця в середньому 80 тис., комурка 20-40 тис.

34,86 m2 - 2 pok + garaż i kom- gotowe ! https://www.otodom.pl/pl/oferta/34-86-m ... we-ID4tAcc


Налітайте.

Отодом- самий крутий зручний сервіс нерухомості
Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?

Какие там комнаты?! Это студия, притом на дальней окраине и с видом на стену
Без ремонта, мебели, техники за 127к
С ожидаемой арендой дай бог если 300 баксов
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:25

  anduzenko написав:
Бетон написав:
  BIGor написав:Де Ви такі шарові пропозиції берете? Який ЖК і площа? В Кракові за 500 тис. навіть кавалірку не купити, паркомісця в середньому 80 тис., комурка 20-40 тис.

34,86 m2 - 2 pok + garaż i kom- gotowe ! https://www.otodom.pl/pl/oferta/34-86-m ... we-ID4tAcc


Налітайте.

Отодом- самий крутий зручний сервіс нерухомості

Какие там комнаты?! Это студия, притом на дальней окраине и с видом на стену
Без ремонта, мебели, техники за 127к
С ожидаемой арендой дай бог если 300 баксов

За 300 дол. навіть кімнату в Варшаві не знімете. Доларів 800 її ціна в оренду (якщо з комуркою і паркомісцем)
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:28

  gonchik74 написав:Тому, що минулий мер (а теперешній його послідовник) оточив себе придворними девелоперами. Далі пояснювати?

Так, читав таке за старого мера, але зараз новий мер щось мутить щоб скоріше будували, і кількість новобудов зростає. На півночі Кракова взагалі вже все в новобудовах.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:32

  BIGor написав:
  gonchik74 написав:Тому, що минулий мер (а теперешній його послідовник) оточив себе придворними девелоперами. Далі пояснювати?

Так, читав таке за старого мера, але зараз новий мер щось мутить щоб скоріше будували, і кількість новобудов зростає. На півночі Кракова взагалі вже все в новобудовах.

Там на півночі з грудня запускають останній кавалок окружної і та Гурка Народова має всі шанси засяяти новими барвами)
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Amethyst написав:
  Faceless написав:Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?
18(амеріканка)+10(спальня)+3(санвузел)+3(вітальня)+французський балкон=хороми для двох ))
Шо таке амеріканка? Кухня студіо?
3м санвузол це якщо унітаз впритул до кабіни хіба. 3 метри вітальня вона ж калідор?
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?

Окремих кухонь зараз не будують. А так тіснувато, але що робити? Звісно, можна додати ще 300-400 тис. зл. та взяти 60 квадратів. Тільки чомусь люди не хочуть скористатися такою опцією. Не здогадуєтєся чому?
Я думав то тільки в нас ця маніпуляція рахувати кухню-студію як кімнату.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:24

:roll:
  gonchik74 написав:
  BIGor написав:
  gonchik74 написав:Тому, що минулий мер (а теперешній його послідовник) оточив себе придворними девелоперами. Далі пояснювати?

Так, читав таке за старого мера, але зараз новий мер щось мутить щоб скоріше будували, і кількість новобудов зростає. На півночі Кракова взагалі вже все в новобудовах.

Там на півночі з грудня запускають останній кавалок окружної і та Гурка Народова має всі шанси засяяти новими барвами)

Так через окружну навпаки стане краще, менше заторів/трафіку через місто.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:26

  Faceless написав:Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?

Я про квартири в Польщі не дивуюся - племінник орендує у Варшаві за 6000 злотих "трикмінатна" - 55 (!) кв. м.
Сказав що вночі двері в спальню відкриті щоби ноги добре розмістилися вже в коридорі.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 27 лис, 2024 14:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:26

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?

Окремих кухонь зараз не будують. А так тіснувато, але що робити? Звісно, можна додати ще 300-400 тис. зл. та взяти 60 квадратів. Тільки чомусь люди не хочуть скористатися такою опцією. Не здогадуєтєся чому?
Я думав то тільки в нас ця маніпуляція рахувати кухню-студію як кімнату.

Як не рахувати, але 34 метри, це майже кавалірка, а не 2к.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:35

Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:
  Faceless написав:Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?

Я про квартири в Польщі не дивуюся - племінник орендує у Варшаві за 6000 злотих "трикмінатна" - 55 (!) кв. м.
Сказав що вночі двері в спальню відкриті щоби ноги добре розмістилися вже в коридорі.
Я в дитинстві жив в 3к хрущовці якраз 55м. Хоч кімнати роздільні були. Але то точно не те, до чого варто прямувати
Faceless
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