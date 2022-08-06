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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 981982983984
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:53

  Faceless написав:Я думав то тільки в нас ця маніпуляція рахувати кухню-студію як кімнату.

Це як подивитися. Для когось це приміщення є переважно кухнею, для інших - салоном. Хтось цілими днями смажить котлети, а хтось крім ранкової кави нічого на тій кухні не робить. Знову ж таки, усе впирається в гроші. Мабуть, можна знайти проекти новобудов з окремою кухнею, хоч і важко. Але це буде точно не економ-клас.
А взагалі на вторинці є і окремі кухні, і ціни не "па 18 за метр", і доступна безкоштовна парковка біля будинку. Тільки "молоді та успішні" не хочуть у такому жити та обирають кавалірки за пів-мільйона.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:56

  The_Rebel написав:Дивлюся Євроньюс. Випадково натрапив - проходить страйк у Барселоні. Люди вимагають зменшення орендної плати вдвічі. Інакше вони оголосять орендний страйк. Всі масово перестануть платити за оренду. А все чому: як і багато де у популярних містах (Лондон, Париж, Мюнхен і тп) більшість пересічних на даний момент вже не можуть дозволити собі власне житло. І це вже важко вирішити економічними методами). Кредитування лише поглиблює житлову кризу, бо ціна зростає ще більше.
В таких містах нерухомість вигрібають інвестори, тому жителям мало що дістається. Вже зараз у Барселоні більше 50% житла належить особам, що мають у володінні 2 або більше об'єктів нерухомості.
Тож думаю ця тенденція буде лише рости, зупинити ціни можна лише адміністративними методами, наприклад, великими податками на 2-гу і наступні квартири. Але ніхто на це не піде, бо не захоче відмовлятися від потоку грошей у нерухомість

В Хорватії зробили елегантно.
Існує заборона не громадянам здавати нерухомість в оренду напряму. Лише через агентства з комісією за управління, які ще є податковими агентами + місцеві взвинтили ціни на послуги електриків, сантехників ...
Лендлорди - громадяни почувають себе на цьому фоні досить впевнено.
Інвестори не з ЕС (та поки українцям така лафа) не отримують право на цілорічне проживання маючи в Хорватії нерухомість. Навіть американці яки купили пів Дубровника.
Тільки віза цифрового кочевника дає послаблення.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:05

  Бетон написав:34,86 m2 - 2 pok + garaż i kom- gotowe ! https://www.otodom.pl/pl/oferta/34-86-m ... we-ID4tAcc


В труселях каву на балконі не випити.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

UA написав:В Хорватії зробили елегантно.
Існує заборона не громадянам здавати нерухомість в оренду напряму. Лише через агентства з комісією за управління, які ще є податковими агентами + місцеві взвинтили ціни на послуги електриків, сантехників ...
Лендлорди - громадяни почувають себе на цьому фоні досить впевнено.
Інвестори не з ЕС (та поки українцям така лафа) не отримують право на цілорічне проживання маючи в Хорватії нерухомість. Навіть американці яки купили пів Дубровника.
Тільки віза цифрового кочевника дає послаблення.

Але умови номад візи в Хорватії одні з найкращих. Є ценз по рівню доходів (але можна обійти наявністю заощаджень), і можна легально працювати в Хорватії не оформлюючись там для сплати податків, протягом року. Потім можна на кілька місяців виїхати за межі і повторити
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 16:07

  UA написав:
  The_Rebel написав:Дивлюся Євроньюс. Випадково натрапив - проходить страйк у Барселоні. Люди вимагають зменшення орендної плати вдвічі. Інакше вони оголосять орендний страйк. Всі масово перестануть платити за оренду. А все чому: як і багато де у популярних містах (Лондон, Париж, Мюнхен і тп) більшість пересічних на даний момент вже не можуть дозволити собі власне житло. І це вже важко вирішити економічними методами). Кредитування лише поглиблює житлову кризу, бо ціна зростає ще більше.
В таких містах нерухомість вигрібають інвестори, тому жителям мало що дістається. Вже зараз у Барселоні більше 50% житла належить особам, що мають у володінні 2 або більше об'єктів нерухомості.
Тож думаю ця тенденція буде лише рости, зупинити ціни можна лише адміністративними методами, наприклад, великими податками на 2-гу і наступні квартири. Але ніхто на це не піде, бо не захоче відмовлятися від потоку грошей у нерухомість

В Хорватії зробили елегантно.
Існує заборона не громадянам здавати нерухомість в оренду напряму. Лише через агентства з комісією за управління, які ще є податковими агентами + місцеві взвинтили ціни на послуги електриків, сантехників ...
Лендлорди - громадяни почувають себе на цьому фоні досить впевнено.
Інвестори не з ЕС (та поки українцям така лафа) не отримують право на цілорічне проживання маючи в Хорватії нерухомість. Навіть американці яки купили пів Дубровника.
Тільки віза цифрового кочевника дає послаблення.

Ну там багато чого прикольного є) Є податок на, так би мовити, житло вихідного дня. Це якщо у тебе десь є ще житло (я правда не зрозумів, мова про ЄС, чи про кулю вцілому), то платиш 5є/метр в рік.
gonchik74
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