Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Я думав то тільки в нас ця маніпуляція рахувати кухню-студію як кімнату.
Це як подивитися. Для когось це приміщення є переважно кухнею, для інших - салоном. Хтось цілими днями смажить котлети, а хтось крім ранкової кави нічого на тій кухні не робить. Знову ж таки, усе впирається в гроші. Мабуть, можна знайти проекти новобудов з окремою кухнею, хоч і важко. Але це буде точно не економ-клас. А взагалі на вторинці є і окремі кухні, і ціни не "па 18 за метр", і доступна безкоштовна парковка біля будинку. Тільки "молоді та успішні" не хочуть у такому жити та обирають кавалірки за пів-мільйона.
The_Rebel написав:Дивлюся Євроньюс. Випадково натрапив - проходить страйк у Барселоні. Люди вимагають зменшення орендної плати вдвічі. Інакше вони оголосять орендний страйк. Всі масово перестануть платити за оренду. А все чому: як і багато де у популярних містах (Лондон, Париж, Мюнхен і тп) більшість пересічних на даний момент вже не можуть дозволити собі власне житло. І це вже важко вирішити економічними методами). Кредитування лише поглиблює житлову кризу, бо ціна зростає ще більше. В таких містах нерухомість вигрібають інвестори, тому жителям мало що дістається. Вже зараз у Барселоні більше 50% житла належить особам, що мають у володінні 2 або більше об'єктів нерухомості. Тож думаю ця тенденція буде лише рости, зупинити ціни можна лише адміністративними методами, наприклад, великими податками на 2-гу і наступні квартири. Але ніхто на це не піде, бо не захоче відмовлятися від потоку грошей у нерухомість
В Хорватії зробили елегантно. Існує заборона не громадянам здавати нерухомість в оренду напряму. Лише через агентства з комісією за управління, які ще є податковими агентами + місцеві взвинтили ціни на послуги електриків, сантехників ... Лендлорди - громадяни почувають себе на цьому фоні досить впевнено. Інвестори не з ЕС (та поки українцям така лафа) не отримують право на цілорічне проживання маючи в Хорватії нерухомість. Навіть американці яки купили пів Дубровника. Тільки віза цифрового кочевника дає послаблення.
UA написав:В Хорватії зробили елегантно. Існує заборона не громадянам здавати нерухомість в оренду напряму. Лише через агентства з комісією за управління, які ще є податковими агентами + місцеві взвинтили ціни на послуги електриків, сантехників ... Лендлорди - громадяни почувають себе на цьому фоні досить впевнено. Інвестори не з ЕС (та поки українцям така лафа) не отримують право на цілорічне проживання маючи в Хорватії нерухомість. Навіть американці яки купили пів Дубровника. Тільки віза цифрового кочевника дає послаблення.
Але умови номад візи в Хорватії одні з найкращих. Є ценз по рівню доходів (але можна обійти наявністю заощаджень), і можна легально працювати в Хорватії не оформлюючись там для сплати податків, протягом року. Потім можна на кілька місяців виїхати за межі і повторити
The_Rebel написав:Дивлюся Євроньюс. Випадково натрапив - проходить страйк у Барселоні. Люди вимагають зменшення орендної плати вдвічі. Інакше вони оголосять орендний страйк. Всі масово перестануть платити за оренду. А все чому: як і багато де у популярних містах (Лондон, Париж, Мюнхен і тп) більшість пересічних на даний момент вже не можуть дозволити собі власне житло. І це вже важко вирішити економічними методами). Кредитування лише поглиблює житлову кризу, бо ціна зростає ще більше. В таких містах нерухомість вигрібають інвестори, тому жителям мало що дістається. Вже зараз у Барселоні більше 50% житла належить особам, що мають у володінні 2 або більше об'єктів нерухомості. Тож думаю ця тенденція буде лише рости, зупинити ціни можна лише адміністративними методами, наприклад, великими податками на 2-гу і наступні квартири. Але ніхто на це не піде, бо не захоче відмовлятися від потоку грошей у нерухомість
В Хорватії зробили елегантно. Існує заборона не громадянам здавати нерухомість в оренду напряму. Лише через агентства з комісією за управління, які ще є податковими агентами + місцеві взвинтили ціни на послуги електриків, сантехників ... Лендлорди - громадяни почувають себе на цьому фоні досить впевнено. Інвестори не з ЕС (та поки українцям така лафа) не отримують право на цілорічне проживання маючи в Хорватії нерухомість. Навіть американці яки купили пів Дубровника. Тільки віза цифрового кочевника дає послаблення.
Ну там багато чого прикольного є) Є податок на, так би мовити, житло вихідного дня. Це якщо у тебе десь є ще житло (я правда не зрозумів, мова про ЄС, чи про кулю вцілому), то платиш 5є/метр в рік.