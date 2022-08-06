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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 981982983984
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:53

  Faceless написав:Я думав то тільки в нас ця маніпуляція рахувати кухню-студію як кімнату.

Це як подивитися. Для когось це приміщення є переважно кухнею, для інших - салоном. Хтось цілими днями смажить котлети, а хтось крім ранкової кави нічого на тій кухні не робить. Знову ж таки, усе впирається в гроші. Мабуть, можна знайти проекти новобудов з окремою кухнею, хоч і важко. Але це буде точно не економ-клас.
А взагалі на вторинці є і окремі кухні, і ціни не "па 18 за метр", і доступна безкоштовна парковка біля будинку. Тільки "молоді та успішні" не хочуть у такому жити та обирають кавалірки за пів-мільйона.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:56

  The_Rebel написав:Дивлюся Євроньюс. Випадково натрапив - проходить страйк у Барселоні. Люди вимагають зменшення орендної плати вдвічі. Інакше вони оголосять орендний страйк. Всі масово перестануть платити за оренду. А все чому: як і багато де у популярних містах (Лондон, Париж, Мюнхен і тп) більшість пересічних на даний момент вже не можуть дозволити собі власне житло. І це вже важко вирішити економічними методами). Кредитування лише поглиблює житлову кризу, бо ціна зростає ще більше.
В таких містах нерухомість вигрібають інвестори, тому жителям мало що дістається. Вже зараз у Барселоні більше 50% житла належить особам, що мають у володінні 2 або більше об'єктів нерухомості.
Тож думаю ця тенденція буде лише рости, зупинити ціни можна лише адміністративними методами, наприклад, великими податками на 2-гу і наступні квартири. Але ніхто на це не піде, бо не захоче відмовлятися від потоку грошей у нерухомість

В Хорватії зробили елегантно.
Існує заборона не громадянам здавати нерухомість в оренду напряму. Лише через агентства з комісією за управління, які ще є податковими агентами + місцеві взвинтили ціни на послуги електриків, сантехників ...
Лендлорди - громадяни почувають себе на цьому фоні досить впевнено.
Інвестори не з ЕС (та поки українцям така лафа) не отримують право на цілорічне проживання маючи в Хорватії нерухомість. Навіть американці яки купили пів Дубровника.
Тільки віза цифрового кочевника дає послаблення.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:05

  Бетон написав:34,86 m2 - 2 pok + garaż i kom- gotowe ! https://www.otodom.pl/pl/oferta/34-86-m ... we-ID4tAcc


В труселях каву на балконі не випити.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

UA написав:В Хорватії зробили елегантно.
Існує заборона не громадянам здавати нерухомість в оренду напряму. Лише через агентства з комісією за управління, які ще є податковими агентами + місцеві взвинтили ціни на послуги електриків, сантехників ...
Лендлорди - громадяни почувають себе на цьому фоні досить впевнено.
Інвестори не з ЕС (та поки українцям така лафа) не отримують право на цілорічне проживання маючи в Хорватії нерухомість. Навіть американці яки купили пів Дубровника.
Тільки віза цифрового кочевника дає послаблення.

Але умови номад візи в Хорватії одні з найкращих. Є ценз по рівню доходів (але можна обійти наявністю заощаджень), і можна легально працювати в Хорватії не оформлюючись там для сплати податків, протягом року. Потім можна на кілька місяців виїхати за межі і повторити
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 16:07

  UA написав:
  The_Rebel написав:Дивлюся Євроньюс. Випадково натрапив - проходить страйк у Барселоні. Люди вимагають зменшення орендної плати вдвічі. Інакше вони оголосять орендний страйк. Всі масово перестануть платити за оренду. А все чому: як і багато де у популярних містах (Лондон, Париж, Мюнхен і тп) більшість пересічних на даний момент вже не можуть дозволити собі власне житло. І це вже важко вирішити економічними методами). Кредитування лише поглиблює житлову кризу, бо ціна зростає ще більше.
В таких містах нерухомість вигрібають інвестори, тому жителям мало що дістається. Вже зараз у Барселоні більше 50% житла належить особам, що мають у володінні 2 або більше об'єктів нерухомості.
Тож думаю ця тенденція буде лише рости, зупинити ціни можна лише адміністративними методами, наприклад, великими податками на 2-гу і наступні квартири. Але ніхто на це не піде, бо не захоче відмовлятися від потоку грошей у нерухомість

В Хорватії зробили елегантно.
Існує заборона не громадянам здавати нерухомість в оренду напряму. Лише через агентства з комісією за управління, які ще є податковими агентами + місцеві взвинтили ціни на послуги електриків, сантехників ...
Лендлорди - громадяни почувають себе на цьому фоні досить впевнено.
Інвестори не з ЕС (та поки українцям така лафа) не отримують право на цілорічне проживання маючи в Хорватії нерухомість. Навіть американці яки купили пів Дубровника.
Тільки віза цифрового кочевника дає послаблення.

Ну там багато чого прикольного є) Є податок на, так би мовити, житло вихідного дня. Це якщо у тебе десь є ще житло (я правда не зрозумів, мова про ЄС, чи про кулю вцілому), то платиш 5є/метр в рік.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 19:41

  anduzenko написав:
Бетон написав:
  BIGor написав:Де Ви такі шарові пропозиції берете? Який ЖК і площа? В Кракові за 500 тис. навіть кавалірку не купити, паркомісця в середньому 80 тис., комурка 20-40 тис.
34,86 m2 - 2 pok + garaż i kom- gotowe ! https://www.otodom.pl/pl/oferta/34-86-m ... we-ID4tAcc


Налітайте.

Отодом- самий крутий зручний сервіс нерухомості
Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?

Какие там комнаты?! Это студия, притом на дальней окраине и с видом на стену
Без ремонта, мебели, техники за 127к
С ожидаемой арендой дай бог если 300 баксов

Я на этой окраине квартиру за штуку здаю. 300 баксов. Сказочник)
350 баксов стоит 20м студия в 50 километрах от гданська.
Студия это одна комната с одним окном

Faceless, зустрічав в Парижі квартиру 12м2))
Але, погоджуюсь з UA, бубенцы придётся демонстрировать всему двору. Так а где в варшаве вид на горы?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 00:42

  Amethyst написав:
  Faceless написав:Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?
18(амеріканка)+10(спальня)+3(санвузел)+3(вітальня)+французський балкон=хороми для двох ))

1к яка відчувається як 3к (с) Успіх-долярчик
flyman
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  #<1 ... 981982983984
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