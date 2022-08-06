Додано: Суб 30 лис, 2024 10:34

вистачило кеби не здавати таку квартиру в оренду.

радіти профіту в 100 000 євро,

Оголошено прибутковість суми в 750 тисяч лір у вигляді процентів за депозитом

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співпрацює з іншими банками - тому що має інші цілі.

Цікава ситуація склалася на ринку нерухомості Туреччини:- вкладення в цю нерухомість в 2017-2020 роках принесли інвесторам - в тому числі деяким учасникам цього форуму - профіт в 100 або навіть в 200 відсотків від вкладеної валюти.Тут головним булота не забувати знамениту аксіому:"В нерухомості - як і в сексі - все треба робити вчасно та швидко".- найкращій час для продажу нерухомості та отримання профіту був період всього року 2022 та період до кінця 2023 року.- хто це зробив - не тільки має в кишені трохи - і не трохи - грошенят, але і може отримувати цілком законно профіт далі.Тут взагалі цікава арифметика виходить.Люди шукали та знайшли вагомий інструмент збагачення.Не повірите, але це депозити в турецьких банках.Арифметика така: квартиру 1+1 в Туреччині зараз можна продати за ціною в 3 000 000...3 400 000 лір (від 75 000 до 100 000 доларів).Беремо калькулятор та навмання ділимо суму в 3 000 000 лір на випадкову цифру "4" та отримуємо цифру в 3000000/4=750 000 лір.Ну ось. Варто випити каву та перехреститися, що у ВасІ ось чому.Турецька преса оприлюднила нову цікаву арифметику про ефективність депозитів в турецьких банках.Увага! Перед цим варто ознайомитися з двома цифрами.Цифра 1: наш українець, у якого вистачило кеби інвестувати в 2 квартири тв Анталії в 2017 та в 2018 роках зараз намагається здати одну з них - 3-к - за 850 доларів (29 000 лір - know-how: в цю ціну входить і комуналка) - але це йому НЕ вдається. В ці дні він дуже розуміє свою похибку про те, що не послухав пораду автора річної давнини продати за 145 000 євро 3-к квартиру, куплену в травні 2017 року за 45 000 євро таякі впали з неба.Цифра 2. Середня ціна оренди 2+1 квартири в Анталії на сьогодні міститься між цифрами в 15 000 лір та 25 000 лір. Запам"тайте ці цифри. Пригодиться.А тепер тези із свіжої статті в турецькій пресі.Було оголошено 32-денний процентний дохід у розмірі 750 тисяч TL (в перекладі на зрозумілу мову: прибуток від депозиту на 32 дня):Процентна ставка: 50,00%Чистий прибуток: 29,589 TLПроцентна ставка: 51,00%Чистий прибуток: 30,181 TLПроцентна ставка: 53,00%Чистий прибуток: 31,364 TLПроцентна ставка: 50,00%Чистий прибуток: 29,589 TLПроцентна ставка: 46,50%Чистий прибуток: 27,518 TLДивіденд: 52,00%Чистий прибуток: 30,773 TLПроцентна ставка: 50,00%Чистий прибуток: 29,589 TLДжерело:Ось так. Гроші реально падають з неба...З перелічених банків - це все потужні приватні банки - автор є клієнтом тільки останнього та й то не має там якихось суттєвих коштів на рахунках.І це не тому, що автор не хоче грошей, просто вінІ депозити його як раніше не турбували, так само і далі не турбують.Ще ремарка: курст ліра/долар:- 30 серпня 2024 року: 34,07- 30 листопада 2024 року: 34,69Знецінення: 1,82 відсотка.