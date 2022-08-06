Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
The_Rebel написав:Дивлюся Євроньюс. Випадково натрапив - проходить страйк у Барселоні. Люди вимагають зменшення орендної плати вдвічі. Інакше вони оголосять орендний страйк. Всі масово перестануть платити за оренду. А все чому: як і багато де у популярних містах (Лондон, Париж, Мюнхен і тп) більшість пересічних на даний момент вже не можуть дозволити собі власне житло. І це вже важко вирішити економічними методами). Кредитування лише поглиблює житлову кризу, бо ціна зростає ще більше. В таких містах нерухомість вигрібають інвестори, тому жителям мало що дістається. Вже зараз у Барселоні більше 50% житла належить особам, що мають у володінні 2 або більше об'єктів нерухомості. Тож думаю ця тенденція буде лише рости, зупинити ціни можна лише адміністративними методами, наприклад, великими податками на 2-гу і наступні квартири. Але ніхто на це не піде, бо не захоче відмовлятися від потоку грошей у нерухомість
В Хорватії зробили елегантно. Існує заборона не громадянам здавати нерухомість в оренду напряму. Лише через агентства з комісією за управління, які ще є податковими агентами + місцеві взвинтили ціни на послуги електриків, сантехників ... Лендлорди - громадяни почувають себе на цьому фоні досить впевнено. Інвестори не з ЕС (та поки українцям така лафа) не отримують право на цілорічне проживання маючи в Хорватії нерухомість. Навіть американці яки купили пів Дубровника. Тільки віза цифрового кочевника дає послаблення.
UA написав:В Хорватії зробили елегантно. Існує заборона не громадянам здавати нерухомість в оренду напряму. Лише через агентства з комісією за управління, які ще є податковими агентами + місцеві взвинтили ціни на послуги електриків, сантехників ... Лендлорди - громадяни почувають себе на цьому фоні досить впевнено. Інвестори не з ЕС (та поки українцям така лафа) не отримують право на цілорічне проживання маючи в Хорватії нерухомість. Навіть американці яки купили пів Дубровника. Тільки віза цифрового кочевника дає послаблення.
Але умови номад візи в Хорватії одні з найкращих. Є ценз по рівню доходів (але можна обійти наявністю заощаджень), і можна легально працювати в Хорватії не оформлюючись там для сплати податків, протягом року. Потім можна на кілька місяців виїхати за межі і повторити
The_Rebel написав:Дивлюся Євроньюс. Випадково натрапив - проходить страйк у Барселоні. Люди вимагають зменшення орендної плати вдвічі. Інакше вони оголосять орендний страйк. Всі масово перестануть платити за оренду. А все чому: як і багато де у популярних містах (Лондон, Париж, Мюнхен і тп) більшість пересічних на даний момент вже не можуть дозволити собі власне житло. І це вже важко вирішити економічними методами). Кредитування лише поглиблює житлову кризу, бо ціна зростає ще більше. В таких містах нерухомість вигрібають інвестори, тому жителям мало що дістається. Вже зараз у Барселоні більше 50% житла належить особам, що мають у володінні 2 або більше об'єктів нерухомості. Тож думаю ця тенденція буде лише рости, зупинити ціни можна лише адміністративними методами, наприклад, великими податками на 2-гу і наступні квартири. Але ніхто на це не піде, бо не захоче відмовлятися від потоку грошей у нерухомість
В Хорватії зробили елегантно. Існує заборона не громадянам здавати нерухомість в оренду напряму. Лише через агентства з комісією за управління, які ще є податковими агентами + місцеві взвинтили ціни на послуги електриків, сантехників ... Лендлорди - громадяни почувають себе на цьому фоні досить впевнено. Інвестори не з ЕС (та поки українцям така лафа) не отримують право на цілорічне проживання маючи в Хорватії нерухомість. Навіть американці яки купили пів Дубровника. Тільки віза цифрового кочевника дає послаблення.
Ну там багато чого прикольного є) Є податок на, так би мовити, житло вихідного дня. Це якщо у тебе десь є ще житло (я правда не зрозумів, мова про ЄС, чи про кулю вцілому), то платиш 5є/метр в рік.
Нерухомість за кордоном як необхідність того, щоби бабло та бабулєти падали з неба...
Цікава ситуація склалася на ринку нерухомості Туреччини: - вкладення в цю нерухомість в 2017-2020 роках принесли інвесторам - в тому числі деяким учасникам цього форуму - профіт в 100 або навіть в 200 відсотків від вкладеної валюти. Тут головним було НЕ слухати деяких горе-дуже велике горе-фахівців форуму та не забувати знамениту аксіому: "В нерухомості - як і в сексі - все треба робити вчасно та швидко". - найкращій час для продажу нерухомості та отримання профіту був період всього року 2022 та період до кінця 2023 року. - хто це зробив - не тільки має в кишені трохи - і не трохи - грошенят, але і може отримувати цілком законно профіт далі.
Тут взагалі цікава арифметика виходить. Люди шукали та знайшли вагомий інструмент збагачення. Не повірите, але це депозити в турецьких банках. Арифметика така: квартиру 1+1 в Туреччині зараз можна продати за ціною в 3 000 000...3 400 000 лір (від 75 000 до 100 000 доларів). Беремо калькулятор та навмання ділимо суму в 3 000 000 лір на випадкову цифру "4" та отримуємо цифру в 3000000/4=750 000 лір.
Ну ось. Варто випити каву та перехреститися, що у Вас вистачило кеби не здавати таку квартиру в оренду. І ось чому.
Турецька преса оприлюднила нову цікаву арифметику про ефективність депозитів в турецьких банках. Увага! Перед цим варто ознайомитися з двома цифрами. Цифра 1: наш українець, у якого вистачило кеби інвестувати в 2 квартири тв Анталії в 2017 та в 2018 роках зараз намагається здати одну з них - 3-к - за 850 доларів (29 000 лір - know-how: в цю ціну входить і комуналка) - але це йому НЕ вдається. В ці дні він дуже розуміє свою похибку про те, що не послухав пораду автора річної давнини продати за 145 000 євро 3-к квартиру, куплену в травні 2017 року за 45 000 євро та радіти профіту в 100 000 євро, які впали з неба. Цифра 2. Середня ціна оренди 2+1 квартири в Анталії на сьогодні міститься між цифрами в 15 000 лір та 25 000 лір. Запам"тайте ці цифри. Пригодиться.
А тепер тези із свіжої статті в турецькій пресі. Оголошено прибутковість суми в 750 тисяч лір у вигляді процентів за депозитом Було оголошено 32-денний процентний дохід у розмірі 750 тисяч TL (в перекладі на зрозумілу мову: прибуток від депозиту на 32 дня): АКБАНК Процентна ставка: 50,00% Чистий прибуток: 29,589 TL
P.S. З перелічених банків - це все потужні приватні банки - автор є клієнтом тільки останнього та й то не має там якихось суттєвих коштів на рахунках. І це не тому, що автор не хоче грошей, просто він співпрацює з іншими банками - тому що має інші цілі. І депозити його як раніше не турбували, так само і далі не турбують.
Ще ремарка: курст ліра/долар: - 30 серпня 2024 року: 34,07 - 30 листопада 2024 року: 34,69 Знецінення: 1,82 відсотка.
В ці дні в Анталії все більше зʼявляється українців з метою безпечно пережити зиму. Незважаючи на фактичну заборону здачі в оренду квартир на термін до 100 днів - здають. Орієнтир цін я наводив вище: 15000…25000 лір або орієнтовно 16000…28000 гривень. Скільки зараз вартують продукти в Туреччині? Я з 15 липня не перебував в Туреччині, мандрував Європою, то вже звик до цін в євро, але не дуже точно напишу так: - всі овочі та фрукти продаються за ціною в 30-40 лір або приблизно 1€ за 1 кг. Для порівняння: в Європі все те саме буде мати ціну не менше за 2,5 € кіло. - мандарини продаються за ціною від 15 (дрібні) до 30 лір кіло. Можна рахувати від 15 до 30 гривень кіло. - гранати просто шикарні 35…40 гривень кіло. Взяв 3 кіло на сік - на 100 гривень. - помаранчі 30, хурма 60 гривень кіло. - морква та буряк на Борщ - 40 гривень кіло. - найдорожчими є Манго та виноград Кіш-миш: по 120…130 лір кіло (приблизно 130…150 гривень). - домашні яйця 6 гривень штука. - курка домашня (не бойлер) 210-220 гривень кіло (та, що я взяв, затягнула на 410 лір або десь 430 гривень). В магазині 120 гривень кіло. У Франції домашня курка 10€ кіло. - риба від 200 (пструг морський) до 460 (лосось норвезький). У Франції риба може мати ціну в 18-25€ кіло. Правда, дешеві креветки (королівські) і від 9,9€ кіло. - мʼясо дороге: яловичина та баранина орієнтовно 500 гривень кіло. У Франції свинина від 14€, яловичина від 18 до 29€ кіло. Ціни на цигарки, пиво, вина, віскі та молочні продукти не дивився: я це не купую. Дві пачки вершкового масла привіз з Болгарії: мені поки що вистачить. Баклажка мінеральної води в 5 літрів: 16…20 гривень.
Так і є: 10 € кіло. Подивився в супермаркеті Анталії: - молоко від 27 гривень за 1 літр; - кефір від 39 гривень 1 літр; - масло вершкове пачка 0,25 кг 90 гривень; - вершки 0,2 кг (пачка) 42 гривні (жирність 35%). - вода мінеральна газована у шкляних пляшках 120 гривень за упаковку в 20 пляшок по 0,25 л. - кава мелена Арабіка «Турецька» подорожчала: 26…42 гривні за 100 грамів.
У Львові приятель теж відвідав ринок, надіслав ціни того, що він купив: Телятина (запекти) - 250 гривень; Яйця - 8; Щука - 170 Вершки сепаровані 220; Гуска або качка-170 за кг.