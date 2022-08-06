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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 982983984985>
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:56

  The_Rebel написав:Дивлюся Євроньюс. Випадково натрапив - проходить страйк у Барселоні. Люди вимагають зменшення орендної плати вдвічі. Інакше вони оголосять орендний страйк. Всі масово перестануть платити за оренду. А все чому: як і багато де у популярних містах (Лондон, Париж, Мюнхен і тп) більшість пересічних на даний момент вже не можуть дозволити собі власне житло. І це вже важко вирішити економічними методами). Кредитування лише поглиблює житлову кризу, бо ціна зростає ще більше.
В таких містах нерухомість вигрібають інвестори, тому жителям мало що дістається. Вже зараз у Барселоні більше 50% житла належить особам, що мають у володінні 2 або більше об'єктів нерухомості.
Тож думаю ця тенденція буде лише рости, зупинити ціни можна лише адміністративними методами, наприклад, великими податками на 2-гу і наступні квартири. Але ніхто на це не піде, бо не захоче відмовлятися від потоку грошей у нерухомість

В Хорватії зробили елегантно.
Існує заборона не громадянам здавати нерухомість в оренду напряму. Лише через агентства з комісією за управління, які ще є податковими агентами + місцеві взвинтили ціни на послуги електриків, сантехників ...
Лендлорди - громадяни почувають себе на цьому фоні досить впевнено.
Інвестори не з ЕС (та поки українцям така лафа) не отримують право на цілорічне проживання маючи в Хорватії нерухомість. Навіть американці яки купили пів Дубровника.
Тільки віза цифрового кочевника дає послаблення.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:05

  Бетон написав:34,86 m2 - 2 pok + garaż i kom- gotowe ! https://www.otodom.pl/pl/oferta/34-86-m ... we-ID4tAcc


В труселях каву на балконі не випити.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

UA написав:В Хорватії зробили елегантно.
Існує заборона не громадянам здавати нерухомість в оренду напряму. Лише через агентства з комісією за управління, які ще є податковими агентами + місцеві взвинтили ціни на послуги електриків, сантехників ...
Лендлорди - громадяни почувають себе на цьому фоні досить впевнено.
Інвестори не з ЕС (та поки українцям така лафа) не отримують право на цілорічне проживання маючи в Хорватії нерухомість. Навіть американці яки купили пів Дубровника.
Тільки віза цифрового кочевника дає послаблення.

Але умови номад візи в Хорватії одні з найкращих. Є ценз по рівню доходів (але можна обійти наявністю заощаджень), і можна легально працювати в Хорватії не оформлюючись там для сплати податків, протягом року. Потім можна на кілька місяців виїхати за межі і повторити
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 16:07

  UA написав:
  The_Rebel написав:Дивлюся Євроньюс. Випадково натрапив - проходить страйк у Барселоні. Люди вимагають зменшення орендної плати вдвічі. Інакше вони оголосять орендний страйк. Всі масово перестануть платити за оренду. А все чому: як і багато де у популярних містах (Лондон, Париж, Мюнхен і тп) більшість пересічних на даний момент вже не можуть дозволити собі власне житло. І це вже важко вирішити економічними методами). Кредитування лише поглиблює житлову кризу, бо ціна зростає ще більше.
В таких містах нерухомість вигрібають інвестори, тому жителям мало що дістається. Вже зараз у Барселоні більше 50% житла належить особам, що мають у володінні 2 або більше об'єктів нерухомості.
Тож думаю ця тенденція буде лише рости, зупинити ціни можна лише адміністративними методами, наприклад, великими податками на 2-гу і наступні квартири. Але ніхто на це не піде, бо не захоче відмовлятися від потоку грошей у нерухомість

В Хорватії зробили елегантно.
Існує заборона не громадянам здавати нерухомість в оренду напряму. Лише через агентства з комісією за управління, які ще є податковими агентами + місцеві взвинтили ціни на послуги електриків, сантехників ...
Лендлорди - громадяни почувають себе на цьому фоні досить впевнено.
Інвестори не з ЕС (та поки українцям така лафа) не отримують право на цілорічне проживання маючи в Хорватії нерухомість. Навіть американці яки купили пів Дубровника.
Тільки віза цифрового кочевника дає послаблення.

Ну там багато чого прикольного є) Є податок на, так би мовити, житло вихідного дня. Це якщо у тебе десь є ще житло (я правда не зрозумів, мова про ЄС, чи про кулю вцілому), то платиш 5є/метр в рік.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 19:41

  anduzenko написав:
Бетон написав:
  BIGor написав:Де Ви такі шарові пропозиції берете? Який ЖК і площа? В Кракові за 500 тис. навіть кавалірку не купити, паркомісця в середньому 80 тис., комурка 20-40 тис.
34,86 m2 - 2 pok + garaż i kom- gotowe ! https://www.otodom.pl/pl/oferta/34-86-m ... we-ID4tAcc


Налітайте.

Отодом- самий крутий зручний сервіс нерухомості
Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?

Какие там комнаты?! Это студия, притом на дальней окраине и с видом на стену
Без ремонта, мебели, техники за 127к
С ожидаемой арендой дай бог если 300 баксов

Я на этой окраине квартиру за штуку здаю. 300 баксов. Сказочник)
350 баксов стоит 20м студия в 50 километрах от гданська.
Студия это одна комната с одним окном

Faceless, зустрічав в Парижі квартиру 12м2))
Але, погоджуюсь з UA, бубенцы придётся демонстрировать всему двору. Так а где в варшаве вид на горы?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 00:42

  Amethyst написав:
  Faceless написав:Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?
18(амеріканка)+10(спальня)+3(санвузел)+3(вітальня)+французський балкон=хороми для двох ))

1к яка відчувається як 3к (с) Успіх-долярчик
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 10:34

Нерухомість за кордоном як необхідність того, щоби бабло та бабулєти падали з неба...

Цікава ситуація склалася на ринку нерухомості Туреччини:
- вкладення в цю нерухомість в 2017-2020 роках принесли інвесторам - в тому числі деяким учасникам цього форуму - профіт в 100 або навіть в 200 відсотків від вкладеної валюти.
Тут головним було НЕ слухати деяких горе-дуже велике горе-фахівців форуму та не забувати знамениту аксіому:
"В нерухомості - як і в сексі - все треба робити вчасно та швидко".
- найкращій час для продажу нерухомості та отримання профіту був період всього року 2022 та період до кінця 2023 року.
- хто це зробив - не тільки має в кишені трохи - і не трохи - грошенят, але і може отримувати цілком законно профіт далі.

Тут взагалі цікава арифметика виходить.
Люди шукали та знайшли вагомий інструмент збагачення.
Не повірите, але це депозити в турецьких банках.
Арифметика така: квартиру 1+1 в Туреччині зараз можна продати за ціною в 3 000 000...3 400 000 лір (від 75 000 до 100 000 доларів).
Беремо калькулятор та навмання ділимо суму в 3 000 000 лір на випадкову цифру "4" та отримуємо цифру в 3000000/4=750 000 лір.

Ну ось. Варто випити каву та перехреститися, що у Вас вистачило кеби не здавати таку квартиру в оренду.
І ось чому.

Турецька преса оприлюднила нову цікаву арифметику про ефективність депозитів в турецьких банках.
Увага! Перед цим варто ознайомитися з двома цифрами.
Цифра 1: наш українець, у якого вистачило кеби інвестувати в 2 квартири тв Анталії в 2017 та в 2018 роках зараз намагається здати одну з них - 3-к - за 850 доларів (29 000 лір - know-how: в цю ціну входить і комуналка) - але це йому НЕ вдається. В ці дні він дуже розуміє свою похибку про те, що не послухав пораду автора річної давнини продати за 145 000 євро 3-к квартиру, куплену в травні 2017 року за 45 000 євро та радіти профіту в 100 000 євро, які впали з неба.
Цифра 2. Середня ціна оренди 2+1 квартири в Анталії на сьогодні міститься між цифрами в 15 000 лір та 25 000 лір. Запам"тайте ці цифри. Пригодиться.

А тепер тези із свіжої статті в турецькій пресі.
Оголошено прибутковість суми в 750 тисяч лір у вигляді процентів за депозитом
Було оголошено 32-денний процентний дохід у розмірі 750 тисяч TL (в перекладі на зрозумілу мову: прибуток від депозиту на 32 дня):
АКБАНК
Процентна ставка: 50,00%
Чистий прибуток: 29,589 TL

ОДЕА
Процентна ставка: 51,00%
Чистий прибуток: 30,181 TL

ТЕБ
Процентна ставка: 53,00%
Чистий прибуток: 31,364 TL

ФІБА БАНК
Процентна ставка: 50,00%
Чистий прибуток: 29,589 TL

ГАРАНТІ BBVA
Процентна ставка: 46,50%
Чистий прибуток: 27,518 TL

ФІНАНСИ Туреччини
Дивіденд: 52,00%
Чистий прибуток: 30,773 TL

ДЕНІЗБАНК
Процентна ставка: 50,00%
Чистий прибуток: 29,589 TL

Джерело: https://www.sozcu.com.tr/mevduat-faizin ... du-p108630

Ось так. Гроші реально падають з неба...

P.S. З перелічених банків - це все потужні приватні банки - автор є клієнтом тільки останнього та й то не має там якихось суттєвих коштів на рахунках.
І це не тому, що автор не хоче грошей, просто він співпрацює з іншими банками - тому що має інші цілі. І депозити його як раніше не турбували, так само і далі не турбують.

Ще ремарка: курст ліра/долар:
- 30 серпня 2024 року: 34,07
- 30 листопада 2024 року: 34,69
Знецінення: 1,82 відсотка.

Хто не ризикує - той не п"є шампанське!
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 12:16

Нерухомість Туреччини: ціна на прожиття

В ці дні в Анталії все більше зʼявляється українців з метою безпечно пережити зиму.
Незважаючи на фактичну заборону здачі в оренду квартир на термін до 100 днів - здають.
Орієнтир цін я наводив вище: 15000…25000 лір або орієнтовно 16000…28000 гривень.
Скільки зараз вартують продукти в Туреччині?
Я з 15 липня не перебував в Туреччині, мандрував Європою, то вже звик до цін в євро, але не дуже точно напишу так:
- всі овочі та фрукти продаються за ціною в 30-40 лір або приблизно 1€ за 1 кг. Для порівняння: в Європі все те саме буде мати ціну не менше за 2,5 € кіло.
- мандарини продаються за ціною від 15 (дрібні) до 30 лір кіло. Можна рахувати від 15 до 30 гривень кіло.
- гранати просто шикарні 35…40 гривень кіло. Взяв 3 кіло на сік - на 100 гривень.
- помаранчі 30, хурма 60 гривень кіло.
- морква та буряк на Борщ - 40 гривень кіло.
- найдорожчими є Манго та виноград Кіш-миш: по 120…130 лір кіло (приблизно 130…150 гривень).
- домашні яйця 6 гривень штука.
- курка домашня (не бойлер) 210-220 гривень кіло (та, що я взяв, затягнула на 410 лір або десь 430 гривень). В магазині 120 гривень кіло. У Франції домашня курка 10€ кіло.
- риба від 200 (пструг морський) до 460 (лосось норвезький). У Франції риба може мати ціну в 18-25€ кіло. Правда, дешеві креветки (королівські) і від 9,9€ кіло.
- мʼясо дороге: яловичина та баранина орієнтовно 500 гривень кіло. У Франції свинина від 14€, яловичина від 18 до 29€ кіло.
Ціни на цигарки, пиво, вина, віскі та молочні продукти не дивився: я це не купую. Дві пачки вершкового масла привіз з Болгарії: мені поки що вистачить.
Баклажка мінеральної води в 5 літрів: 16…20 гривень.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 12:50

  akurt написав:У Франції домашня курка 10€ кіло.

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 13:25

Так і є: 10 € кіло.
Подивився в супермаркеті Анталії:
- молоко від 27 гривень за 1 літр;
- кефір від 39 гривень 1 літр;
- масло вершкове пачка 0,25 кг 90 гривень;
- вершки 0,2 кг (пачка) 42 гривні (жирність 35%).
- вода мінеральна газована у шкляних пляшках 120 гривень за упаковку в 20 пляшок по 0,25 л.
- кава мелена Арабіка «Турецька» подорожчала: 26…42 гривні за 100 грамів.

У Львові приятель теж відвідав ринок, надіслав ціни того, що він купив:
Телятина (запекти) - 250 гривень;
Яйця - 8;
Щука - 170
Вершки сепаровані 220;
Гуска або качка-170 за кг.
akurt
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