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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 лис, 2024 13:56
akurt сливки у нас дороже наверное х3
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Wirująświatła
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Додано: Суб 30 лис, 2024 14:04
Amethyst написав: Faceless написав:
Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?
18(амеріканка)+10(спальня)+3(санвузел)+3(вітальня
)+французський балкон=хороми для двох ))
ще й вітальня завелика!
кого там вітати...
французький балкон - це коли з кухні? (взимку замість холодильника
)
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flysoulfly
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