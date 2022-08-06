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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 982983984985
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 13:56

akurt сливки у нас дороже наверное х3
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 14:04

  Amethyst написав:
  Faceless написав:Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?
18(амеріканка)+10(спальня)+3(санвузел)+3(вітальня)+французський балкон=хороми для двох ))
ще й вітальня завелика!
кого там вітати...

французький балкон - це коли з кухні? (взимку замість холодильника :) )
flysoulfly
 
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  #<1 ... 982983984985
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