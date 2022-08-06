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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 982983984985
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 13:56

akurt сливки у нас дороже наверное х3
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 14:04

  Amethyst написав:
  Faceless написав:Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?
18(амеріканка)+10(спальня)+3(санвузел)+3(вітальня)+французський балкон=хороми для двох ))
ще й вітальня завелика!
кого там вітати...

французький балкон а-ля-совіетік' -це коли з кухні такий "пиптичок"? :) (взимку замість холодильника :) )
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:20

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  Faceless написав:Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?
18(амеріканка)+10(спальня)+3(санвузел)+3(вітальня)+французський балкон=хороми для двох ))
ще й вітальня завелика!
кого там вітати...

Бачив планування 40 м2 вітальня і спальня 9 м2. :D Квартира площею 60 м2, а по факту це 1-кімнатана в якій навіть спати незручно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:29

  BIGor написав:
  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:quote="5792750:Faceless
"Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?
=======================
18(амеріканка)+10(спальня)+3(санвузел)+3(вітальня)+французський балкон=хороми для двох ))
ще й вітальня завелика!
кого там вітати...

Бачив планування 40 м2 вітальня і спальня 9 м2. :D Квартира площею 60 м2, а по факту це 1-кімнатана в якій навіть спати незручно.
так це і є приклад модно-молодьожно.

а спати зручно - то взагалі для слабаків :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:33

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

А мені знаєте, подобається кухня десь в кінці коридору 6м2, стояча вана 1м і толчок з колінами в коридор (обережно клаустрофобія). Щоб вітальні не було, а був тісний коридор
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:40

  Бетон написав:А мені знаєте, подобається кухня десь в кінці коридору 6м2, стояча вана 1м і толчок з колінами в коридор (обережно клаустрофобія). Щоб вітальні не було, а був тісний коридор

Тоді Вам сподобається перша квартира з відео від ваших колег-фліперів :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:44

  BIGor написав:
  Бетон написав:А мені знаєте, подобається кухня десь в кінці коридору 6м2, стояча вана 1м і толчок з колінами в коридор (обережно клаустрофобія). Щоб вітальні не було, а був тісний коридор

Тоді Вам сподобається перша квартира з відео від ваших колег-фліперів :D

Пхахаха, там про клаустрофобію є Цікаво дивитись, половину розумію.
Він каже, що ринок стоїть а ціни ростуть
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:48

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:А мені знаєте, подобається кухня десь в кінці коридору 6м2, стояча вана 1м і толчок з колінами в коридор (обережно клаустрофобія). Щоб вітальні не було, а був тісний коридор

Тоді Вам сподобається перша квартира з відео від ваших колег-фліперів :D

Пхахаха, там про клаустрофобію є Цікаво дивитись, половину розумію.
Він каже, що ринок стоїть а ціни ростуть

Дивіться спочатку з субтитрами польськими - так швидше вивчете. Ну ціни ростуть він приврав, але ціни і не падають. А пропозиція росте в кількості.
BIGor
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  #<1 ... 982983984985
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