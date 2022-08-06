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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 лис, 2024 13:56
akurt сливки у нас дороже наверное х3
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Wirująświatła
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Додано: Суб 30 лис, 2024 14:04
Amethyst написав: Faceless написав:
Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?
18(амеріканка)+10(спальня)+3(санвузел)+3(вітальня
)+французський балкон=хороми для двох ))
ще й вітальня завелика!
кого там вітати...
французький балкон а-ля-совіетік' -це коли з кухні такий "пиптичок"?
(взимку замість холодильника
)
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flysoulfly
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Додано: Нед 01 гру, 2024 11:20
flysoulfly написав: Amethyst написав: Faceless написав:
Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?
18(амеріканка)+10(спальня)+3(санвузел)+3(вітальня
)+французський балкон=хороми для двох ))
ще й вітальня завелика!
кого там вітати...
Бачив планування 40 м2 вітальня і спальня 9 м2.
Квартира площею 60 м2, а по факту це 1-кімнатана в якій навіть спати незручно.
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BIGor
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Додано: Нед 01 гру, 2024 11:29
BIGor написав: flysoulfly написав: Amethyst написав:quote="5792750:Faceless
"Як можна в 34м впхати дві кімнати? Навіть, якщо це в реалі 1к і в кухні можна поставити диван, то все одно виходить, кімната метрів 10, "кухня" метрів десять чи як?
=======================
18(амеріканка)+10(спальня)+3(санвузел)+3(вітальня
)+французський балкон=хороми для двох ))
ще й вітальня завелика!
кого там вітати...
Бачив планування 40 м2 вітальня і спальня 9 м2.
:D Квартира площею 60 м2, а по факту це 1-кімнатана в якій навіть спати незручно.
так це
і є приклад модно-молодьожно.
а спати зручно - то взагалі для слабаків
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flysoulfly
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Додано: Нед 01 гру, 2024 11:33
А мені знаєте, подобається кухня десь в кінці коридору 6м2, стояча вана 1м і толчок з колінами в коридор (обережно клаустрофобія). Щоб вітальні не було, а був тісний коридор
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Бетон
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Додано: Нед 01 гру, 2024 11:40
Бетон написав:
А мені знаєте, подобається кухня десь в кінці коридору 6м2, стояча вана 1м і толчок з колінами в коридор (обережно клаустрофобія). Щоб вітальні не було, а був тісний коридор
Тоді Вам сподобається перша квартира з відео від ваших колег-фліперів
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BIGor
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Додано: Нед 01 гру, 2024 11:44
BIGor написав: Бетон написав:
А мені знаєте, подобається кухня десь в кінці коридору 6м2, стояча вана 1м і толчок з колінами в коридор (обережно клаустрофобія). Щоб вітальні не було, а був тісний коридор
Тоді Вам сподобається перша квартира з відео від ваших колег-фліперів
Пхахаха, там про клаустрофобію є Цікаво дивитись, половину розумію.
Він каже, що ринок стоїть а ціни ростуть
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Бетон
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Додано: Нед 01 гру, 2024 11:48
Бетон написав: BIGor написав: Бетон написав:
А мені знаєте, подобається кухня десь в кінці коридору 6м2, стояча вана 1м і толчок з колінами в коридор (обережно клаустрофобія). Щоб вітальні не було, а був тісний коридор
Тоді Вам сподобається перша квартира з відео від ваших колег-фліперів
Пхахаха, там про клаустрофобію є Цікаво дивитись, половину розумію.
Він каже, що ринок стоїть а ціни ростуть
Дивіться спочатку з субтитрами польськими - так швидше вивчете. Ну ціни ростуть він приврав, але ціни і не падають. А пропозиція росте в кількості.
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BIGor
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