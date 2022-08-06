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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 гру, 2024 14:49
BIGor написав: Faceless написав:
Бетон написав:А мені знаєте, подобається кухня десь в кінці коридору 6м2, стояча вана 1м і толчок з колінами в коридор (обережно клаустрофобія). Щоб вітальні не було, а був тісний коридор
Погоджуюсь, дуже мотивує заробляти, щоб звалити звідти
Ну таку квартиру ще треба пошукати, але насильно в мікроквартири ніхто не заганяє. В совку взагалі умови для життя можна сказати мяко кажучи були ганебні.
Ганебні - це будувати в 24-му спальні по 7 метрів і продавати по 3.5€.
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gonchik74
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