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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 983984985986
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:49

  BIGor написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:А мені знаєте, подобається кухня десь в кінці коридору 6м2, стояча вана 1м і толчок з колінами в коридор (обережно клаустрофобія). Щоб вітальні не було, а був тісний коридор
Погоджуюсь, дуже мотивує заробляти, щоб звалити звідти

Ну таку квартиру ще треба пошукати, але насильно в мікроквартири ніхто не заганяє. В совку взагалі умови для життя можна сказати мяко кажучи були ганебні.

Ганебні - це будувати в 24-му спальні по 7 метрів і продавати по 3.5€.
gonchik74
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  #<1 ... 983984985986
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