BIGor написав:
Ну таку квартиру ще треба пошукати, але насильно в мікроквартири ніхто не заганяє. В совку взагалі умови для життя можна сказати мяко кажучи були ганебні.
Ганебні - це будувати в 24-му спальні по 7 метрів і продавати по 3.5€.
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Додано: Нед 01 гру, 2024 14:49
Ганебні - це будувати в 24-му спальні по 7 метрів і продавати по 3.5€.
Додано: Нед 01 гру, 2024 20:07
Додано: Пон 02 гру, 2024 00:00
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
може варто таке купити? 60куе. оренда 1500..1600 злт.
хто жив в містечках 50 тисячних?
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