RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 983984985986
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:49

  BIGor написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:А мені знаєте, подобається кухня десь в кінці коридору 6м2, стояча вана 1м і толчок з колінами в коридор (обережно клаустрофобія). Щоб вітальні не було, а був тісний коридор
Погоджуюсь, дуже мотивує заробляти, щоб звалити звідти

Ну таку квартиру ще треба пошукати, але насильно в мікроквартири ніхто не заганяє. В совку взагалі умови для життя можна сказати мяко кажучи були ганебні.

Ганебні - це будувати в 24-му спальні по 7 метрів і продавати по 3.5€.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 907
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 20:07

  gonchik74 написав:Ганебні - це будувати в 24-му спальні по 7 метрів і продавати по 3.5€.

Завжди можна купити щось більше або в гіршому районі. Новобудів в прицентраллі по 2 куо/метр на всіх бажаючих не вистачить.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3505
З нами з: 26.02.18
Подякував: 691 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:00

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

https://www.otodom.pl/pl/oferta/moderat ... 20-ID4o1JG

може варто таке купити? 60куе. оренда 1500..1600 злт.

хто жив в містечках 50 тисячних?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4001
З нами з: 17.12.22
Подякував: 112 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:14

  Бетон написав:https://www.otodom.pl/pl/oferta/moderato-iii-przedsprzedaz-mieszkanie-b20-ID4o1JG

може варто таке купити? 60куе. оренда 1500..1600 злт.

хто жив в містечках 50 тисячних?

Ціна - нашару. По маленьким містам - всі вони різні, не жив, але бував в 5-6 таких містечках. Дивіться наявність історичних памяток (типу Гнєзно, Мальборк) або великих заводів поруч (типу Нєполоміце).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9643
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1377 раз.
Подякували: 1794 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:16

  BIGor написав:
  Бетон написав:https://www.otodom.pl/pl/oferta/moderato-iii-przedsprzedaz-mieszkanie-b20-ID4o1JG

може варто таке купити? 60куе. оренда 1500..1600 злт.

хто жив в містечках 50 тисячних?

Ціна - нашару. По маленьким містам - всі вони різні, не жив, але бував в 5-6 таких містечках. Дивіться наявність історичних памяток (типу Гнєзно, Мальборк) або великих заводів поруч (типу Нєполоміце).

Дякую
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4001
З нами з: 17.12.22
Подякував: 112 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:38

А ще ретельно моніторимо нерухомість в єврозоні.
Можливе падіння Уряду Франції на днях вже призвело до падіння курсу €/$ на 0,5%.
Ще місяць і нерухомість в Європі - саме там, де ціни в євро - можна буде купити за виручені за бабушатники, іржаві гаражі та заселені колорадським жуком дачі улюблені українцями долари…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10319
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3817 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:42

  Бетон написав:може варто таке купити? 60куе. оренда 1500..1600 злт.

хто жив в містечках 50 тисячних?

Якщо там дійсно можна здати за такі гроші, то виходить непогано на тлі інших міст.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3505
З нами з: 26.02.18
Подякував: 691 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:48

  Gastarbaiter написав:
  Бетон написав:може варто таке купити? 60куе. оренда 1500..1600 злт.

хто жив в містечках 50 тисячних?

Якщо там дійсно можна здати за такі гроші, то виходить непогано на тлі інших міст.

То нічого, що туди ще треба до сотні в ремонт/меблі вкласти?)
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 907
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 983984985986
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2507, 2508, 2509
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25082 16741978
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2024 20:57
барабашов
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1023, 1024, 1025
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10241 6365341
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2024 15:27
Кочевник
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 383323
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7103)
02.12.2024 11:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.