Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 гру, 2024 14:49
BIGor написав: Faceless написав: Бетон написав:А мені знаєте, подобається кухня десь в кінці коридору 6м2, стояча вана 1м і толчок з колінами в коридор (обережно клаустрофобія). Щоб вітальні не було, а був тісний коридор
Погоджуюсь, дуже мотивує заробляти, щоб звалити звідти
Ну таку квартиру ще треба пошукати, але насильно в мікроквартири ніхто не заганяє. В совку взагалі умови для життя можна сказати мяко кажучи були ганебні.
Ганебні - це будувати в 24-му спальні по 7 метрів і продавати по 3.5€.
gonchik74
Повідомлень: 909
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 146 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 гру, 2024 20:07
gonchik74 написав:
Ганебні - це будувати в 24-му спальні по 7 метрів і продавати по 3.5€.
Завжди можна купити щось більше або в гіршому районі. Новобудів в прицентраллі по 2 куо/метр на всіх бажаючих не вистачить.
Gastarbaiter
Повідомлень: 3510
З нами з: 26.02.18
Подякував: 691 раз.
Подякували: 578 раз.
Профіль
Додано: Пон 02 гру, 2024 00:00
https://www.otodom.pl/pl/oferta/moderat ... 20-ID4o1JG
може варто таке купити? 60куе. оренда 1500..1600 злт.
хто жив в містечках 50 тисячних?
Бетон
Повідомлень: 4000
З нами з: 17.12.22
Подякував: 112 раз.
Подякували: 277 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 02 гру, 2024 12:14
Бетон написав:
https://www.otodom.pl/pl/oferta/moderato-iii-przedsprzedaz-mieszkanie-b20-ID4o1JG
може варто таке купити? 60куе. оренда 1500..1600 злт.
хто жив в містечках 50 тисячних?
Ціна - нашару. По маленьким містам - всі вони різні, не жив, але бував в 5-6 таких містечках. Дивіться наявність історичних памяток (типу Гнєзно, Мальборк) або великих заводів поруч (типу Нєполоміце).
BIGor
Повідомлень: 9644
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1378 раз.
Подякували: 1794 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 02 гру, 2024 12:16
BIGor написав: Бетон написав:
https://www.otodom.pl/pl/oferta/moderato-iii-przedsprzedaz-mieszkanie-b20-ID4o1JG
може варто таке купити? 60куе. оренда 1500..1600 злт.
хто жив в містечках 50 тисячних?
Ціна - нашару. По маленьким містам - всі вони різні, не жив, але бував в 5-6 таких містечках. Дивіться наявність історичних памяток (типу Гнєзно, Мальборк) або великих заводів поруч (типу Нєполоміце).
Дякую
Бетон
Повідомлень: 4000
З нами з: 17.12.22
Подякував: 112 раз.
Подякували: 277 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 02 гру, 2024 12:38
А ще ретельно моніторимо нерухомість в єврозоні.
Можливе падіння Уряду Франції на днях вже призвело до падіння курсу €/$ на 0,5%. Ще місяць і нерухомість в Європі - саме там, де ціни в євро - можна буде купити за виручені за бабушатники, іржаві гаражі та заселені колорадським жуком дачі улюблені українцями долари…
akurt
Повідомлень: 10323
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3821 раз.
Подякували: 1339 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 02 гру, 2024 12:42
Бетон написав:
може варто таке купити? 60куе. оренда 1500..1600 злт.
хто жив в містечках 50 тисячних?
Якщо там дійсно можна здати за такі гроші, то виходить непогано на тлі інших міст.
Gastarbaiter
Повідомлень: 3510
З нами з: 26.02.18
Подякував: 691 раз.
Подякували: 578 раз.
Профіль
Додано: Пон 02 гру, 2024 12:48
Gastarbaiter написав: Бетон написав:
може варто таке купити? 60куе. оренда 1500..1600 злт.
хто жив в містечках 50 тисячних?
Якщо там дійсно можна здати за такі гроші, то виходить непогано на тлі інших міст.
То нічого, що туди ще треба до сотні в ремонт/меблі вкласти?)
gonchik74
Повідомлень: 909
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 146 раз.
Профіль
Додано: Пон 02 гру, 2024 18:18
gonchik74 написав: Gastarbaiter написав: Бетон написав:
може варто таке купити? 60куе. оренда 1500..1600 злт.
хто жив в містечках 50 тисячних?
Якщо там дійсно можна здати за такі гроші, то виходить непогано на тлі інших міст.
То нічого, що туди ще треба до сотні в ремонт/меблі вкласти?)
Тищ 80, так
Бетон
Повідомлень: 4000
З нами з: 17.12.22
Подякував: 112 раз.
Подякували: 277 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
25082
16742375
10241
6365561
6
383325
Сер 10 сер, 2022 14:45 Bolt