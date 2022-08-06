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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 983984985986
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:49

  BIGor написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:А мені знаєте, подобається кухня десь в кінці коридору 6м2, стояча вана 1м і толчок з колінами в коридор (обережно клаустрофобія). Щоб вітальні не було, а був тісний коридор
Погоджуюсь, дуже мотивує заробляти, щоб звалити звідти

Ну таку квартиру ще треба пошукати, але насильно в мікроквартири ніхто не заганяє. В совку взагалі умови для життя можна сказати мяко кажучи були ганебні.

Ганебні - це будувати в 24-му спальні по 7 метрів і продавати по 3.5€.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 20:07

  gonchik74 написав:Ганебні - це будувати в 24-му спальні по 7 метрів і продавати по 3.5€.

Завжди можна купити щось більше або в гіршому районі. Новобудів в прицентраллі по 2 куо/метр на всіх бажаючих не вистачить.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:00

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

https://www.otodom.pl/pl/oferta/moderat ... 20-ID4o1JG

може варто таке купити? 60куе. оренда 1500..1600 злт.

хто жив в містечках 50 тисячних?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:14

  Бетон написав:https://www.otodom.pl/pl/oferta/moderato-iii-przedsprzedaz-mieszkanie-b20-ID4o1JG

може варто таке купити? 60куе. оренда 1500..1600 злт.

хто жив в містечках 50 тисячних?

Ціна - нашару. По маленьким містам - всі вони різні, не жив, але бував в 5-6 таких містечках. Дивіться наявність історичних памяток (типу Гнєзно, Мальборк) або великих заводів поруч (типу Нєполоміце).
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:16

  BIGor написав:
  Бетон написав:https://www.otodom.pl/pl/oferta/moderato-iii-przedsprzedaz-mieszkanie-b20-ID4o1JG

може варто таке купити? 60куе. оренда 1500..1600 злт.

хто жив в містечках 50 тисячних?

Ціна - нашару. По маленьким містам - всі вони різні, не жив, але бував в 5-6 таких містечках. Дивіться наявність історичних памяток (типу Гнєзно, Мальборк) або великих заводів поруч (типу Нєполоміце).

Дякую
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:38

А ще ретельно моніторимо нерухомість в єврозоні.
Можливе падіння Уряду Франції на днях вже призвело до падіння курсу €/$ на 0,5%.
Ще місяць і нерухомість в Європі - саме там, де ціни в євро - можна буде купити за виручені за бабушатники, іржаві гаражі та заселені колорадським жуком дачі улюблені українцями долари…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:42

  Бетон написав:може варто таке купити? 60куе. оренда 1500..1600 злт.

хто жив в містечках 50 тисячних?

Якщо там дійсно можна здати за такі гроші, то виходить непогано на тлі інших міст.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:48

  Gastarbaiter написав:
  Бетон написав:може варто таке купити? 60куе. оренда 1500..1600 злт.

хто жив в містечках 50 тисячних?

Якщо там дійсно можна здати за такі гроші, то виходить непогано на тлі інших міст.

То нічого, що туди ще треба до сотні в ремонт/меблі вкласти?)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 18:18

  gonchik74 написав:
  Gastarbaiter написав:
  Бетон написав:може варто таке купити? 60куе. оренда 1500..1600 злт.

хто жив в містечках 50 тисячних?

Якщо там дійсно можна здати за такі гроші, то виходить непогано на тлі інших міст.

То нічого, що туди ще треба до сотні в ремонт/меблі вкласти?)

Тищ 80, так
Бетон
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  #<1 ... 983984985986
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