80 тыщ злотых. Это 20 куе.
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Додано: Вів 03 гру, 2024 15:08
Додано: Вів 03 гру, 2024 15:14
Сегодня клиенты покупают недвигу в Болгарии - Святой Влас. Едут др. после 15 числа ещё смотреть.
Цены ниже Киевских, с мая по октябрь нормально сдаются 600-1000евро. Плюс недвига в цене прибавляет.
Додано: Вів 03 гру, 2024 15:20
Самое первое объявление.
150 евро аренда
Средне арифм 350 евро. Нафиг оно нужно
Додано: Вів 03 гру, 2024 15:27
Всё правильно 150 евро сейчас и по май. Май - 600 евро. Июнь - 800евро. Июль, август - 1100евро, Сентябрь - 1000евро, октябрь - 500евро В этом году сдавали по таким ценам.
Сейчас туры уже на 7 дней в ту же Болгарию стоят на чел. от 700евро. Поэтому кв. не плохо сдаются по этим ценам.
Болгария летом был спрос, т.к. ехать ближе, чем летать в Турцию или Египет из Польши или Молдовы.
Купить можно смарты на берегу моря на порядок дешевле, чем в Киеве и аренда получается выше.
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