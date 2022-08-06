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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 984985986987
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:08

  барабашов написав:60куе хата и 80 ремонт :shock: или 20 ремонт(это как и чем?)?
В случае 140куе суммарно то в этих мини-яремчах лучше не лезть в такую доходность
Сомневаюсь что квартира вырастет в цене до убития ремонта

80 тыщ злотых. Это 20 куе.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:14

Сегодня клиенты покупают недвигу в Болгарии - Святой Влас. Едут др. после 15 числа ещё смотреть.
Цены ниже Киевских, с мая по октябрь нормально сдаются 600-1000евро. Плюс недвига в цене прибавляет.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:20

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня клиенты покупают недвигу в Болгарии - Святой Влас. Едут др. после 15 числа ещё смотреть.
Цены ниже Киевских, с мая по октябрь нормально сдаются 600-1000евро. Плюс недвига в цене прибавляет.

Самое первое объявление.
150 евро аренда
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/studiya ... UXw9i.html

Средне арифм 350 евро. Нафиг оно нужно
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:27

  Бетон написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня клиенты покупают недвигу в Болгарии - Святой Влас. Едут др. после 15 числа ещё смотреть.
Цены ниже Киевских, с мая по октябрь нормально сдаются 600-1000евро. Плюс недвига в цене прибавляет.

Самое первое объявление.
150 евро аренда
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/studiya ... UXw9i.html

Средне арифм 350 евро. Нафиг оно нужно
Всё правильно 150 евро сейчас и по май. Май - 600 евро. Июнь - 800евро. Июль, август - 1100евро, Сентябрь - 1000евро, октябрь - 500евро В этом году сдавали по таким ценам.
Сейчас туры уже на 7 дней в ту же Болгарию стоят на чел. от 700евро. Поэтому кв. не плохо сдаются по этим ценам.
Болгария летом был спрос, т.к. ехать ближе, чем летать в Турцию или Египет из Польши или Молдовы.
Купить можно смарты на берегу моря на порядок дешевле, чем в Киеве и аренда получается выше.
Игорь Алексеевич
 
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