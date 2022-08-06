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барабашов написав:60куе хата и 80 ремонт или 20 ремонт(это как и чем?)? В случае 140куе суммарно то в этих мини-яремчах лучше не лезть в такую доходность Сомневаюсь что квартира вырастет в цене до убития ремонта
Игорь Алексеевич написав:Сегодня клиенты покупают недвигу в Болгарии - Святой Влас. Едут др. после 15 числа ещё смотреть. Цены ниже Киевских, с мая по октябрь нормально сдаются 600-1000евро. Плюс недвига в цене прибавляет.
Игорь Алексеевич написав:Сегодня клиенты покупают недвигу в Болгарии - Святой Влас. Едут др. после 15 числа ещё смотреть. Цены ниже Киевских, с мая по октябрь нормально сдаются 600-1000евро. Плюс недвига в цене прибавляет.
Всё правильно 150 евро сейчас и по май. Май - 600 евро. Июнь - 800евро. Июль, август - 1100евро, Сентябрь - 1000евро, октябрь - 500евро В этом году сдавали по таким ценам. Сейчас туры уже на 7 дней в ту же Болгарию стоят на чел. от 700евро. Поэтому кв. не плохо сдаются по этим ценам. Болгария летом был спрос, т.к. ехать ближе, чем летать в Турцию или Египет из Польши или Молдовы. Купить можно смарты на берегу моря на порядок дешевле, чем в Киеве и аренда получается выше.
Игорь Алексеевич написав:Сегодня клиенты покупают недвигу в Болгарии - Святой Влас. Едут др. после 15 числа ещё смотреть. Цены ниже Киевских, с мая по октябрь нормально сдаются 600-1000евро. Плюс недвига в цене прибавляет.
Всё правильно 150 евро сейчас и по май. Май - 600 евро. Июнь - 800евро. Июль, август - 1100евро, Сентябрь - 1000евро, октябрь - 500евро В этом году сдавали по таким ценам. Сейчас туры уже на 7 дней в ту же Болгарию стоят на чел. от 700евро. Поэтому кв. не плохо сдаются по этим ценам. Болгария летом был спрос, т.к. ехать ближе, чем летать в Турцию или Египет из Польши или Молдовы. Купить можно смарты на берегу моря на порядок дешевле, чем в Киеве и аренда получается выше.
Є один момент. Щоб здавати в сезон, потрібно або самому знаходитись на місці, або віддати на управляючій компанії. В першому випадку потрібно мати ще одне житло, в другому - отримаєте значно менше озвучених сум. В Болгарію і в Туреччину їздить різний контингент.
Игорь Алексеевич написав:Сегодня клиенты покупают недвигу в Болгарии - Святой Влас. Едут др. после 15 числа ещё смотреть. Цены ниже Киевских, с мая по октябрь нормально сдаются 600-1000евро. Плюс недвига в цене прибавляет.
Всё правильно 150 евро сейчас и по май. Май - 600 евро. Июнь - 800евро. Июль, август - 1100евро, Сентябрь - 1000евро, октябрь - 500евро В этом году сдавали по таким ценам. Сейчас туры уже на 7 дней в ту же Болгарию стоят на чел. от 700евро. Поэтому кв. не плохо сдаются по этим ценам. Болгария летом был спрос, т.к. ехать ближе, чем летать в Турцию или Египет из Польши или Молдовы. Купить можно смарты на берегу моря на порядок дешевле, чем в Киеве и аренда получается выше.
Отже, рахуємо по наведеним ставкам - за рік (і це якщо взагалі пощастить здати в несезон) 5850, або 487 дол на міс в середньому. За умови простоїв в несезон - 425 І це ще питання податків і витрат на управління не розкрите