Додано: Сер 04 гру, 2024 11:32

Ну навіщо ж ви так жорстко?

«Хто не ризикує - той не пʼє шампанське!»

Я для себе тему інвестицій в Болгарію закрив ще в 2013 році.

Ми з друзями сиділи в ресторані в Криму і одне подружжя раптом розказало, що продають, відриваючи від серця, свою інвестицію: квартиру в Болгарії.

Подробиці були такі:

- купили 2 роки тому за 20 000€;

- вклали в ремонт та меблі 2 000€.

Ось і намагаються продати саме за 22 000€ просто щоби повернути гроші.

Просто щоби повернути гроші.

Я навіть запропонував потім своєму братові викупити ту нерухомість - типу дешево - бери! - і брат не захотів.

Подальшу долю тієї квартири не знаю. Більше не цікавився.

Я люблю все дивитися та мацати самому, тому в квітні 2022 року, перебуваючи у справах в Стамбулі, плигнув у власне авто та проїхався на болгарське узбережжя Чорного моря.

Ніхто там нічого знімати в оренду в квітні - як зазначено вище - не буде, бо прохолодно.

Хіба що погуляти по приморському парку. Не більше.

90% кафе було зачинено. Ледве знайшли де пообідати. Правда, асортимент блюд був дивовижний - це правда. Але все дорожче, ніж в Румунії.

Ще варто врахувати: наприклад вода в Чорному морі у берегів Болгарії зараз +12 (дванадцять) градусів.

Єдине, чим приємна Болгарія: на ній багатіє мій приятель.

Все літо відправляє на відпочинок в Болгарію - цитую - «мамочок з дітьми».

Купив собі ще одне BMW.

Сам в Болгарію свою жінку з двома дітьми не відправляє.