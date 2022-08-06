80 тыщ злотых. Это 20 куе.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 гру, 2024 15:08
Додано: Вів 03 гру, 2024 15:14
Сегодня клиенты покупают недвигу в Болгарии - Святой Влас. Едут др. после 15 числа ещё смотреть.
Цены ниже Киевских, с мая по октябрь нормально сдаются 600-1000евро. Плюс недвига в цене прибавляет.
Додано: Вів 03 гру, 2024 15:20
Самое первое объявление.
150 евро аренда
Средне арифм 350 евро. Нафиг оно нужно
Додано: Вів 03 гру, 2024 15:27
Всё правильно 150 евро сейчас и по май. Май - 600 евро. Июнь - 800евро. Июль, август - 1100евро, Сентябрь - 1000евро, октябрь - 500евро В этом году сдавали по таким ценам.
Сейчас туры уже на 7 дней в ту же Болгарию стоят на чел. от 700евро. Поэтому кв. не плохо сдаются по этим ценам.
Болгария летом был спрос, т.к. ехать ближе, чем летать в Турцию или Египет из Польши или Молдовы.
Купить можно смарты на берегу моря на порядок дешевле, чем в Киеве и аренда получается выше.
Додано: Вів 03 гру, 2024 16:26
Є один момент. Щоб здавати в сезон, потрібно або самому знаходитись на місці, або віддати на управляючій компанії. В першому випадку потрібно мати ще одне житло, в другому - отримаєте значно менше озвучених сум. В Болгарію і в Туреччину їздить різний контингент.
Додано: Вів 03 гру, 2024 17:06
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Отже, рахуємо по наведеним ставкам - за рік (і це якщо взагалі пощастить здати в несезон) 5850, або 487 дол на міс в середньому. За умови простоїв в несезон - 425
І це ще питання податків і витрат на управління не розкрите
Додано: Вів 03 гру, 2024 17:08
Faceless
Так є. В несезон в чисто туристичних локаціях стоять зачиненими 8 квартир з десяти. Принаймні таку статистику видали знавці нерухомості в Макарській.
Додано: Сер 04 гру, 2024 01:59
Нет смысла там покупать
Додано: Сер 04 гру, 2024 11:32
Ну навіщо ж ви так жорстко?
«Хто не ризикує - той не пʼє шампанське!»
Я для себе тему інвестицій в Болгарію закрив ще в 2013 році.
Ми з друзями сиділи в ресторані в Криму і одне подружжя раптом розказало, що продають, відриваючи від серця, свою інвестицію: квартиру в Болгарії.
Подробиці були такі:
- купили 2 роки тому за 20 000€;
- вклали в ремонт та меблі 2 000€.
Ось і намагаються продати саме за 22 000€ просто щоби повернути гроші.
Просто щоби повернути гроші.
Я навіть запропонував потім своєму братові викупити ту нерухомість - типу дешево - бери! - і брат не захотів.
Подальшу долю тієї квартири не знаю. Більше не цікавився.
Я люблю все дивитися та мацати самому, тому в квітні 2022 року, перебуваючи у справах в Стамбулі, плигнув у власне авто та проїхався на болгарське узбережжя Чорного моря.
Ніхто там нічого знімати в оренду в квітні - як зазначено вище - не буде, бо прохолодно.
Хіба що погуляти по приморському парку. Не більше.
90% кафе було зачинено. Ледве знайшли де пообідати. Правда, асортимент блюд був дивовижний - це правда. Але все дорожче, ніж в Румунії.
Ще варто врахувати: наприклад вода в Чорному морі у берегів Болгарії зараз +12 (дванадцять) градусів.
Єдине, чим приємна Болгарія: на ній багатіє мій приятель.
Все літо відправляє на відпочинок в Болгарію - цитую - «мамочок з дітьми».
Купив собі ще одне BMW.
Сам в Болгарію свою жінку з двома дітьми не відправляє.
Додано: Сер 04 гру, 2024 17:13
United Kingdom: що та скільки вартує
Сьогодні я поздоровляв пана (ім"я видалено) колишнього мешканця обласного центра (видалено), який сьогодні завершив купівлю цього обʼєкта у Великій Британії:
(Примітка: посилання на рієлторський сайт, де ще видно інформацію про об"єкт, видалено мною через 1 годину після публікації. Логіка: містить приватну інформацію. Додам що ціна орієнтовно 220 000 британських фунтів)).
Інформацію даю для визначення рівня цін. Кінцева ціна угоди трохи менша за зазначену.
Ще для оцінки:
100 британських фунтів = 126,66 долара США.
P.S. Там на сторінці є цікавий іпотечний калькулятор.
Я змоделював ситуацію, що іпотека на 30 років з первинним внеском в 10%.
Получилося виплата в 1027 фунтів на місяць.
Я не орієнтуюся в британських фунтах - мало це чи багато.
Допомогою можуть бути такі цифри:
- моя приятелька працює вже третій рік в Британії, виїхала після війни - здається заробляє 22 000 фунтів на рік. Бухгалтер.
- мої приятелі живуть як біженці в Британії - виплата на місяць на двох складає близько 1500 фунтів.
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