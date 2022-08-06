Я про неї знаю значно більше, ніж написав вище. Але не можу все розказати: приватне життя.
Тому - чисто для того, щоби не розкривати приватність, деякі тези щодо того, на що 2 роки тому активно звертав увагу один наш учасник форуму.
Він про це писав, це прогнозував - досить точно - за що і постраждав.
Тези:
- Згідно з даними Nationwide, у листопаді ціни на житло у Великій Британії зросли найшвидшими темпами за майже два роки, несподівано прискорившись, незважаючи на майже рекордні показники, що погіршують доступність.
- За даними найбільшого будівельного товариства Великобританії, річний темп зростання відновився до 3,7% у листопаді проти 2,4% у жовтні. Це був найвищий показник з листопада 2022 року.
- Стрибок цін підштовхнув середню ціну покупок через Nationwide до £268 144, що лише на 1% нижче рекорду. (Примітка: зверніть увагу на озвучені мною цифри в попередньому моєму дописі).
Оригінал текста тут:
P.S. Мені трохи шкода, що учасникам форуму дурили голову всілякі (видалено), але маємо те, що маємо...