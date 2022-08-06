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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 985986987988
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 19:23

Повернемося до нерухомості у Великій Британії.
Я про неї знаю значно більше, ніж написав вище. Але не можу все розказати: приватне життя.

Тому - чисто для того, щоби не розкривати приватність, деякі тези щодо того, на що 2 роки тому активно звертав увагу один наш учасник форуму.
Він про це писав, це прогнозував - досить точно .
Тези:
- Згідно з даними Nationwide, у листопаді ціни на житло у Великій Британії зросли найшвидшими темпами за майже два роки, несподівано прискорившись, незважаючи на майже рекордні показники, що погіршують доступність.

- За даними найбільшого будівельного товариства Великобританії, річний темп зростання відновився до 3,7% у листопаді проти 2,4% у жовтні. Це був найвищий показник з листопада 2022 року.

- Стрибок цін підштовхнув середню ціну покупок через Nationwide до £268 144, що лише на 1% нижче рекорду. (Примітка: зверніть увагу на озвучені мною цифри в попередньому моєму дописі).

Оригінал текста тут:
https://www.theguardian.com/money/2024/ ... nationwide

P.S. Мені трохи шкода, що учасникам форуму дурили голову всілякі (видалено), але маємо те, що маємо...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:25

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Куротные города это,без сомнения, романтично. Для себя закрыл их в далёком 2004 где-то. Поехали в январе на чемпионат Европы по пауэрлифтингу в Бердянск. Поселили нас в курортный отель. Завтра соревнования, а в комнате минус 10. Спали всей сборной в ботинках.
Кароч, если вы интроверт, любите одиночество по пол года, то вам зайдёт
Бетон
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  #<1 ... 985986987988
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