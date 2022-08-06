Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повернемося до нерухомості у Великій Британії. Я про неї знаю значно більше, ніж написав вище. Але не можу все розказати: приватне життя.
Тому - чисто для того, щоби не розкривати приватність, деякі тези щодо того, на що 2 роки тому активно звертав увагу один наш учасник форуму. Він про це писав, це прогнозував - досить точно . Тези: - Згідно з даними Nationwide, у листопаді ціни на житло у Великій Британії зросли найшвидшими темпами за майже два роки, несподівано прискорившись, незважаючи на майже рекордні показники, що погіршують доступність.
- За даними найбільшого будівельного товариства Великобританії, річний темп зростання відновився до 3,7% у листопаді проти 2,4% у жовтні. Це був найвищий показник з листопада 2022 року.
- Стрибок цін підштовхнув середню ціну покупок через Nationwide до £268 144, що лише на 1% нижче рекорду. (Примітка: зверніть увагу на озвучені мною цифри в попередньому моєму дописі).
Куротные города это,без сомнения, романтично. Для себя закрыл их в далёком 2004 где-то. Поехали в январе на чемпионат Европы по пауэрлифтингу в Бердянск. Поселили нас в курортный отель. Завтра соревнования, а в комнате минус 10. Спали всей сборной в ботинках. Кароч, если вы интроверт, любите одиночество по пол года, то вам зайдёт
akurt написав:United Kingdom: що та скільки вартує
Сьогодні я поздоровляв пана (ім"я видалено) колишнього мешканця обласного центра (видалено), який сьогодні завершив купівлю цього обʼєкта у Великій Британії:
(Примітка: посилання на рієлторський сайт, де ще видно інформацію про об"єкт, видалено мною через 1 годину після публікації. Логіка: містить приватну інформацію. Додам що ціна орієнтовно 220 000 британських фунтів)).
Інформацію даю для визначення рівня цін. Кінцева ціна угоди трохи менша за зазначену. Ще для оцінки: 100 британських фунтів = 126,66 долара США.
P.S. Там на сторінці є цікавий іпотечний калькулятор. Я змоделював ситуацію, що іпотека на 30 років з первинним внеском в 10%. Получилося виплата в 1027 фунтів на місяць. Я не орієнтуюся в британських фунтах - мало це чи багато. Допомогою можуть бути такі цифри: - моя приятелька працює вже третій рік в Британії, виїхала після війни - здається заробляє 22 000 фунтів на рік. Бухгалтер. - мої приятелі живуть як біженці в Британії - виплата на місяць на двох складає близько 1500 фунтів.
1027 це відносно невелика сума як для Лондона, але в прикладі будинок на периферії, то зп будуть менші. Проте навіть якщо у людини буде мінімалка (а я впевнений що це не так), то це десь до 1800 фунтів на місяць в даний час. Податки там прогресивні, тож з цієї суми будуть малі відрахування. Коли я був там, то до 10 тис на рік я не платив податки, лише на різницю, яка вище цього порогу. Думаю зараз цей поріг буде вже десь на рівні 15 тис. Я знімав кімнатку 1.9м*1.7м (викладав фото тут на форумі колись) в пішій доступності до роботи за 444 фунти на місяць, вкл клінінг спільних приміщень. Хоча оплата оренди в Англії потижнева, попросив перерахувати 100 фунтів/тиждень на більш звичну для мене. Тож можливість жити у власному домі за 1000 фунтів в Англії це великий привілей рахувався в нашому емігрантському середовищі. Навіть в той час пара в Лондоні могла собі дозволити лише добротну даблрум (до 12-14м²) за такі гроші. Про окреме житло не йшлося. П.с.Але Лондон і периферія все ж мають різницю. Я навіть одного разу поїхав в Ліверпуль з ціллю перевестися в межах своєї фабрики з лондонського на ліверпульське відділення. Розрахунок був простий - зп були одинакові (ближче до мінімалки), але там за майже ті гроші я міг би зняти окрему квартиру. Відлякали мене лише 2 речі: відсутність друзів/знайомих там і дикий місцевий акцент, що я не розумів 90% слів
akurt написав:United Kingdom: що та скільки вартує
Сьогодні я поздоровляв пана (ім"я видалено) колишнього мешканця обласного центра (видалено), який сьогодні завершив купівлю цього обʼєкта у Великій Британії:
(Примітка: посилання на рієлторський сайт, де ще видно інформацію про об"єкт, видалено мною через 1 годину після публікації. Логіка: містить приватну інформацію. Додам що ціна орієнтовно 220 000 британських фунтів)).
Інформацію даю для визначення рівня цін. Кінцева ціна угоди трохи менша за зазначену. Ще для оцінки: 100 британських фунтів = 126,66 долара США.
P.S. Там на сторінці є цікавий іпотечний калькулятор. Я змоделював ситуацію, що іпотека на 30 років з первинним внеском в 10%. Получилося виплата в 1027 фунтів на місяць. Я не орієнтуюся в британських фунтах - мало це чи багато. Допомогою можуть бути такі цифри: - моя приятелька працює вже третій рік в Британії, виїхала після війни - здається заробляє 22 000 фунтів на рік. Бухгалтер. - мої приятелі живуть як біженці в Британії - виплата на місяць на двох складає близько 1500 фунтів.
Расскажите ка про рынок недвижимости Бристоля Знакомый с «белым билетом» там оказался с семьёй так в шоке как там снять жильё и купить в кредит тоже Пока снять ему актуальнее, по диплому не работает ПыСы ~ тема империи Реджепа закрыта до стабилизации курса на трёх цифрах, а инфляции на двух? Там всё так хорошо с продажами что скоро даже неграмотным хуситам и сомалийцам будут в рассрочку(по Корану процент это грех) на сто лет продавать прелести «без палок,чисто из ...»???