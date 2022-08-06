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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 985986987988
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 19:23

Повернемося до нерухомості у Великій Британії.
Я про неї знаю значно більше, ніж написав вище. Але не можу все розказати: приватне життя.

Тому - чисто для того, щоби не розкривати приватність, деякі тези щодо того, на що 2 роки тому активно звертав увагу один наш учасник форуму.
Він про це писав, це прогнозував - досить точно .
Тези:
- Згідно з даними Nationwide, у листопаді ціни на житло у Великій Британії зросли найшвидшими темпами за майже два роки, несподівано прискорившись, незважаючи на майже рекордні показники, що погіршують доступність.

- За даними найбільшого будівельного товариства Великобританії, річний темп зростання відновився до 3,7% у листопаді проти 2,4% у жовтні. Це був найвищий показник з листопада 2022 року.

- Стрибок цін підштовхнув середню ціну покупок через Nationwide до £268 144, що лише на 1% нижче рекорду. (Примітка: зверніть увагу на озвучені мною цифри в попередньому моєму дописі).

Оригінал текста тут:
https://www.theguardian.com/money/2024/ ... nationwide

P.S. Мені трохи шкода, що учасникам форуму дурили голову всілякі (видалено), але маємо те, що маємо...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:25

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Куротные города это,без сомнения, романтично. Для себя закрыл их в далёком 2004 где-то. Поехали в январе на чемпионат Европы по пауэрлифтингу в Бердянск. Поселили нас в курортный отель. Завтра соревнования, а в комнате минус 10. Спали всей сборной в ботинках.
Кароч, если вы интроверт, любите одиночество по пол года, то вам зайдёт
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 01:32

  akurt написав:United Kingdom: що та скільки вартує

Сьогодні я поздоровляв пана (ім"я видалено) колишнього мешканця обласного центра (видалено), який сьогодні завершив купівлю цього обʼєкта у Великій Британії:

(Примітка: посилання на рієлторський сайт, де ще видно інформацію про об"єкт, видалено мною через 1 годину після публікації. Логіка: містить приватну інформацію. Додам що ціна орієнтовно 220 000 британських фунтів)).

Інформацію даю для визначення рівня цін. Кінцева ціна угоди трохи менша за зазначену.
Ще для оцінки:
100 британських фунтів = 126,66 долара США.

P.S. Там на сторінці є цікавий іпотечний калькулятор.
Я змоделював ситуацію, що іпотека на 30 років з первинним внеском в 10%.
Получилося виплата в 1027 фунтів на місяць.
Я не орієнтуюся в британських фунтах - мало це чи багато.
Допомогою можуть бути такі цифри:
- моя приятелька працює вже третій рік в Британії, виїхала після війни - здається заробляє 22 000 фунтів на рік. Бухгалтер.
- мої приятелі живуть як біженці в Британії - виплата на місяць на двох складає близько 1500 фунтів.

1027 це відносно невелика сума як для Лондона, але в прикладі будинок на периферії, то зп будуть менші. Проте навіть якщо у людини буде мінімалка (а я впевнений що це не так), то це десь до 1800 фунтів на місяць в даний час. Податки там прогресивні, тож з цієї суми будуть малі відрахування. Коли я був там, то до 10 тис на рік я не платив податки, лише на різницю, яка вище цього порогу. Думаю зараз цей поріг буде вже десь на рівні 15 тис.
Я знімав кімнатку 1.9м*1.7м (викладав фото тут на форумі колись) в пішій доступності до роботи за 444 фунти на місяць, вкл клінінг спільних приміщень. Хоча оплата оренди в Англії потижнева, попросив перерахувати 100 фунтів/тиждень на більш звичну для мене. Тож можливість жити у власному домі за 1000 фунтів в Англії це великий привілей рахувався в нашому емігрантському середовищі. Навіть в той час пара в Лондоні могла собі дозволити лише добротну даблрум (до 12-14м²) за такі гроші. Про окреме житло не йшлося.
П.с.Але Лондон і периферія все ж мають різницю. Я навіть одного разу поїхав в Ліверпуль з ціллю перевестися в межах своєї фабрики з лондонського на ліверпульське відділення. Розрахунок був простий - зп були одинакові (ближче до мінімалки), але там за майже ті гроші я міг би зняти окрему квартиру. Відлякали мене лише 2 речі: відсутність друзів/знайомих там і дикий місцевий акцент, що я не розумів 90% слів
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 03:05

  akurt написав:United Kingdom: що та скільки вартує

Сьогодні я поздоровляв пана (ім"я видалено) колишнього мешканця обласного центра (видалено), який сьогодні завершив купівлю цього обʼєкта у Великій Британії:

(Примітка: посилання на рієлторський сайт, де ще видно інформацію про об"єкт, видалено мною через 1 годину після публікації. Логіка: містить приватну інформацію. Додам що ціна орієнтовно 220 000 британських фунтів)).

Інформацію даю для визначення рівня цін. Кінцева ціна угоди трохи менша за зазначену.
Ще для оцінки:
100 британських фунтів = 126,66 долара США.

P.S. Там на сторінці є цікавий іпотечний калькулятор.
Я змоделював ситуацію, що іпотека на 30 років з первинним внеском в 10%.
Получилося виплата в 1027 фунтів на місяць.
Я не орієнтуюся в британських фунтах - мало це чи багато.
Допомогою можуть бути такі цифри:
- моя приятелька працює вже третій рік в Британії, виїхала після війни - здається заробляє 22 000 фунтів на рік. Бухгалтер.
- мої приятелі живуть як біженці в Британії - виплата на місяць на двох складає близько 1500 фунтів.

Расскажите ка про рынок недвижимости Бристоля
Знакомый с «белым билетом» там оказался с семьёй так в шоке как там снять жильё и купить в кредит тоже
Пока снять ему актуальнее, по диплому не работает
ПыСы ~ тема империи Реджепа закрыта до стабилизации курса на трёх цифрах, а инфляции на двух?
Там всё так хорошо с продажами что скоро даже неграмотным хуситам и сомалийцам будут в рассрочку(по Корану процент это грех) на сто лет продавать прелести «без палок,чисто из ...»???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 06:23

Sir The_Rebel має рацію. Все вірно.
В тому, що я оприлюднив без приватних подробиць вище, є позитив, і є негатив. Позитив для учасників форуму в тому, що я дав конкретний рівень цін конкретного випадку з нашою людиною.
Маєш 286 000 доларів - купиш житло і у Великій Британії.
Негатив в тому, що зазначений обʼєкт нерухомості досить малої площі. Там салон на першому поверсі 20 кв.м. (малий). На другому поверсі: три спальні, але знову ж: зовсім малі за площею.
Але як мені сказав новий власник: «Треба ж з чогось починати батькові трьох дітей…»
Влаштувався на роботу за фахом.
1200 фунтів на місяць.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 06:34

Поки одне нещасне цікавиться тим, чи солодко їсть та спить президент тієї країни, на вдалу хитру розумну політику якого молиться зараз вся Украіна, а самому тому нещасному не бути в тій країні найближчі 1/4 сторіччя, інші думають головОМ, а не ногОМ.

Знову не можу писати всі подробиці, але мене реально дивують несподівані нетрадиційні кроки наших українських людей.
Ось здавалося б: у людини є все, про що тільки мріяти: троє дітей, два шикарних авто (з них одне - електричний BMW), класний будинок, побудований майже за власними кресленнями… все зароблено не звичними для всіх хабарями, а за допомогою власного бізнесу, створеного буквально з нуля та започаткованого реально в селі в 15-ти км від одного обласного центра…

А хочеться чогось несподіваного і цікавого.
Вчора з таким спілкувався: купив нерухомість в…

В….

Я сам не повірив: в Колумбії.
C'est la vie ([sɛlaˈvi]; українською читається як се ля ві або селяві) — це приказка, яка походить з французької мови й дослівно означає «Таке життя».
Таке життя: комусь писати пустопорожні дурнуваті повідомлення, намагаючись зганьбити Фінансовий форум України, а комусь: думати головОМ, а не ногОМ.
Будинок в Колумбії. В горах. От чесне слово: я би не придумав. Вже починаю думати, що пан flyman колись був не таким вже і кумедним, пропонуючи купити нерухомість в Нікарагуа…
Більше не маю право розказувати.
Вдалих інвестицій!

P.S. Колумбія - це тут: https://maps.app.goo.gl/GT3C2isBhwDpAoM ... eview.copy
akurt
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