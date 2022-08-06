Додано: Чет 05 гру, 2024 01:32

akurt написав: United Kingdom: що та скільки вартує



Сьогодні я поздоровляв пана (ім"я видалено) колишнього мешканця обласного центра (видалено), який сьогодні завершив купівлю цього обʼєкта у Великій Британії:



(Примітка: посилання на рієлторський сайт, де ще видно інформацію про об"єкт, видалено мною через 1 годину після публікації. Логіка: містить приватну інформацію. Додам що ціна орієнтовно 220 000 британських фунтів)).



Інформацію даю для визначення рівня цін. Кінцева ціна угоди трохи менша за зазначену.

Ще для оцінки:

100 британських фунтів = 126,66 долара США.



P.S. Там на сторінці є цікавий іпотечний калькулятор.

Я змоделював ситуацію, що іпотека на 30 років з первинним внеском в 10%.

Получилося виплата в 1027 фунтів на місяць.

Я не орієнтуюся в британських фунтах - мало це чи багато.

Допомогою можуть бути такі цифри:

- моя приятелька працює вже третій рік в Британії, виїхала після війни - здається заробляє 22 000 фунтів на рік. Бухгалтер.

- мої приятелі живуть як біженці в Британії - виплата на місяць на двох складає близько 1500 фунтів. Сьогодні я поздоровляв пана (ім"я видалено) колишнього мешканця обласного центра (видалено), який сьогодні завершив купівлю цього обʼєкта у Великій Британії:(Примітка: посилання на рієлторський сайт, де ще видно інформацію про об"єкт, видалено мною через 1 годину після публікації. Логіка: містить приватну інформацію. Додам що ціна орієнтовно 220 000 британських фунтів)).Інформацію даю для визначення рівня цін. Кінцева ціна угоди трохи менша за зазначену.Ще для оцінки:100 британських фунтів = 126,66 долара США.P.S. Там на сторінці є цікавий іпотечний калькулятор.Я змоделював ситуацію, що іпотека на 30 років з первинним внеском в 10%.Получилося виплата в 1027 фунтів на місяць.Я не орієнтуюся в британських фунтах - мало це чи багато.Допомогою можуть бути такі цифри:- моя приятелька працює вже третій рік в Британії, виїхала після війни - здається заробляє 22 000 фунтів на рік. Бухгалтер.- мої приятелі живуть як біженці в Британії - виплата на місяць на двох складає близько 1500 фунтів.

1027 це відносно невелика сума як для Лондона, але в прикладі будинок на периферії, то зп будуть менші. Проте навіть якщо у людини буде мінімалка (а я впевнений що це не так), то це десь до 1800 фунтів на місяць в даний час. Податки там прогресивні, тож з цієї суми будуть малі відрахування. Коли я був там, то до 10 тис на рік я не платив податки, лише на різницю, яка вище цього порогу. Думаю зараз цей поріг буде вже десь на рівні 15 тис.Я знімав кімнатку 1.9м*1.7м (викладав фото тут на форумі колись) в пішій доступності до роботи за 444 фунти на місяць, вкл клінінг спільних приміщень. Хоча оплата оренди в Англії потижнева, попросив перерахувати 100 фунтів/тиждень на більш звичну для мене. Тож можливість жити у власному домі за 1000 фунтів в Англії це великий привілей рахувався в нашому емігрантському середовищі. Навіть в той час пара в Лондоні могла собі дозволити лише добротну даблрум (до 12-14м²) за такі гроші. Про окреме житло не йшлося.П.с.Але Лондон і периферія все ж мають різницю. Я навіть одного разу поїхав в Ліверпуль з ціллю перевестися в межах своєї фабрики з лондонського на ліверпульське відділення. Розрахунок був простий - зп були одинакові (ближче до мінімалки), але там за майже ті гроші я міг би зняти окрему квартиру. Відлякали мене лише 2 речі: відсутність друзів/знайомих там і дикий місцевий акцент, що я не розумів 90% слів