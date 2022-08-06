Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повернемося до нерухомості у Великій Британії. Я про неї знаю значно більше, ніж написав вище. Але не можу все розказати: приватне життя.
Тому - чисто для того, щоби не розкривати приватність, деякі тези щодо того, на що 2 роки тому активно звертав увагу один наш учасник форуму. Він про це писав, це прогнозував - досить точно . Тези: - Згідно з даними Nationwide, у листопаді ціни на житло у Великій Британії зросли найшвидшими темпами за майже два роки, несподівано прискорившись, незважаючи на майже рекордні показники, що погіршують доступність.
- За даними найбільшого будівельного товариства Великобританії, річний темп зростання відновився до 3,7% у листопаді проти 2,4% у жовтні. Це був найвищий показник з листопада 2022 року.
- Стрибок цін підштовхнув середню ціну покупок через Nationwide до £268 144, що лише на 1% нижче рекорду. (Примітка: зверніть увагу на озвучені мною цифри в попередньому моєму дописі).
Куротные города это,без сомнения, романтично. Для себя закрыл их в далёком 2004 где-то. Поехали в январе на чемпионат Европы по пауэрлифтингу в Бердянск. Поселили нас в курортный отель. Завтра соревнования, а в комнате минус 10. Спали всей сборной в ботинках. Кароч, если вы интроверт, любите одиночество по пол года, то вам зайдёт
akurt написав:United Kingdom: що та скільки вартує
Сьогодні я поздоровляв пана (ім"я видалено) колишнього мешканця обласного центра (видалено), який сьогодні завершив купівлю цього обʼєкта у Великій Британії:
(Примітка: посилання на рієлторський сайт, де ще видно інформацію про об"єкт, видалено мною через 1 годину після публікації. Логіка: містить приватну інформацію. Додам що ціна орієнтовно 220 000 британських фунтів)).
Інформацію даю для визначення рівня цін. Кінцева ціна угоди трохи менша за зазначену. Ще для оцінки: 100 британських фунтів = 126,66 долара США.
P.S. Там на сторінці є цікавий іпотечний калькулятор. Я змоделював ситуацію, що іпотека на 30 років з первинним внеском в 10%. Получилося виплата в 1027 фунтів на місяць. Я не орієнтуюся в британських фунтах - мало це чи багато. Допомогою можуть бути такі цифри: - моя приятелька працює вже третій рік в Британії, виїхала після війни - здається заробляє 22 000 фунтів на рік. Бухгалтер. - мої приятелі живуть як біженці в Британії - виплата на місяць на двох складає близько 1500 фунтів.
1027 це відносно невелика сума як для Лондона, але в прикладі будинок на периферії, то зп будуть менші. Проте навіть якщо у людини буде мінімалка (а я впевнений що це не так), то це десь до 1800 фунтів на місяць в даний час. Податки там прогресивні, тож з цієї суми будуть малі відрахування. Коли я був там, то до 10 тис на рік я не платив податки, лише на різницю, яка вище цього порогу. Думаю зараз цей поріг буде вже десь на рівні 15 тис. Я знімав кімнатку 1.9м*1.7м (викладав фото тут на форумі колись) в пішій доступності до роботи за 444 фунти на місяць, вкл клінінг спільних приміщень. Хоча оплата оренди в Англії потижнева, попросив перерахувати 100 фунтів/тиждень на більш звичну для мене. Тож можливість жити у власному домі за 1000 фунтів в Англії це великий привілей рахувався в нашому емігрантському середовищі. Навіть в той час пара в Лондоні могла собі дозволити лише добротну даблрум (до 12-14м²) за такі гроші. Про окреме житло не йшлося. П.с.Але Лондон і периферія все ж мають різницю. Я навіть одного разу поїхав в Ліверпуль з ціллю перевестися в межах своєї фабрики з лондонського на ліверпульське відділення. Розрахунок був простий - зп були одинакові (ближче до мінімалки), але там за майже ті гроші я міг би зняти окрему квартиру. Відлякали мене лише 2 речі: відсутність друзів/знайомих там і дикий місцевий акцент, що я не розумів 90% слів
akurt написав:United Kingdom: що та скільки вартує
Сьогодні я поздоровляв пана (ім"я видалено) колишнього мешканця обласного центра (видалено), який сьогодні завершив купівлю цього обʼєкта у Великій Британії:
(Примітка: посилання на рієлторський сайт, де ще видно інформацію про об"єкт, видалено мною через 1 годину після публікації. Логіка: містить приватну інформацію. Додам що ціна орієнтовно 220 000 британських фунтів)).
Інформацію даю для визначення рівня цін. Кінцева ціна угоди трохи менша за зазначену. Ще для оцінки: 100 британських фунтів = 126,66 долара США.
P.S. Там на сторінці є цікавий іпотечний калькулятор. Я змоделював ситуацію, що іпотека на 30 років з первинним внеском в 10%. Получилося виплата в 1027 фунтів на місяць. Я не орієнтуюся в британських фунтах - мало це чи багато. Допомогою можуть бути такі цифри: - моя приятелька працює вже третій рік в Британії, виїхала після війни - здається заробляє 22 000 фунтів на рік. Бухгалтер. - мої приятелі живуть як біженці в Британії - виплата на місяць на двох складає близько 1500 фунтів.
Расскажите ка про рынок недвижимости Бристоля Знакомый с «белым билетом» там оказался с семьёй так в шоке как там снять жильё и купить в кредит тоже Пока снять ему актуальнее, по диплому не работает ПыСы ~ тема империи Реджепа закрыта до стабилизации курса на трёх цифрах, а инфляции на двух? Там всё так хорошо с продажами что скоро даже неграмотным хуситам и сомалийцам будут в рассрочку(по Корану процент это грех) на сто лет продавать прелести «без палок,чисто из ...»???
Sir The_Rebel має рацію. Все вірно. В тому, що я оприлюднив без приватних подробиць вище, є позитив, і є негатив. Позитив для учасників форуму в тому, що я дав конкретний рівень цін конкретного випадку з нашою людиною. Маєш 286 000 доларів - купиш житло і у Великій Британії. Негатив в тому, що зазначений обʼєкт нерухомості досить малої площі. Там салон на першому поверсі 20 кв.м. (малий). На другому поверсі: три спальні, але знову ж: зовсім малі за площею. Але як мені сказав новий власник: «Треба ж з чогось починати батькові трьох дітей…» Влаштувався на роботу за фахом. 1200 фунтів на місяць.
Поки одне нещасне цікавиться тим, чи солодко їсть та спить президент тієї країни, на вдалу хитру розумну політику якого молиться зараз вся Украіна, а самому тому нещасному не бути в тій країні найближчі 1/4 сторіччя, інші думають головОМ, а не ногОМ.
Знову не можу писати всі подробиці, але мене реально дивують несподівані нетрадиційні кроки наших українських людей. Ось здавалося б: у людини є все, про що тільки мріяти: троє дітей, два шикарних авто (з них одне - електричний BMW), класний будинок, побудований майже за власними кресленнями… все зароблено не звичними для всіх хабарями, а за допомогою власного бізнесу, створеного буквально з нуля та започаткованого реально в селі в 15-ти км від одного обласного центра…
А хочеться чогось несподіваного і цікавого. Вчора з таким спілкувався: купив нерухомість в…
В….
Я сам не повірив: в Колумбії. C'est la vie ([sɛlaˈvi]; українською читається як се ля ві або селяві) — це приказка, яка походить з французької мови й дослівно означає «Таке життя». Таке життя: комусь писати пустопорожні дурнуваті повідомлення, намагаючись зганьбити Фінансовий форум України, а комусь: думати головОМ, а не ногОМ. Будинок в Колумбії. В горах. От чесне слово: я би не придумав. Вже починаю думати, що пан flyman колись був не таким вже і кумедним, пропонуючи купити нерухомість в Нікарагуа… Більше не маю право розказувати. Вдалих інвестицій!
«Хлопати вухами - як стиль життя» або інвестиція в Південну Америку
Колись на естраду увірвався український дует «Брати Борисенко» з піснею, в якій були такі слова (пишу "по памʼяті"):
«Хлопай ушами и взлетай. Отличиться на форуме глупыми текстами не забывай. Хлопай хоть ресницами - каждый день - но «взлетай». Бред писать и глупости на форумах не забывай».
Ну поспівали брати, гроші заробили та радіють. Якщо відкрити цей форум та погортати сторінки за рік, скажімо, 2019, то там таку дурню знавці інвестицій писали, що тільки і хлопати вухами залишалося… Прохлопали все на світі, а головне - своє життя та власне майбутнє...
А в цей час інші люди НЕ ХЛОПАЛИ ВУХАМИ. Інші люди думали головОМ, а не ногОМ.
Серед таких прикладів на сьогодні є два. Про перший зарано мені писати: думаю, що основні події відбудуться через тиждень-два і стосуються вони скорше за все штату South Carolina (USA). А другий приклад реально відбувається в ці дні і саме в Південній Америці, в маловідомій нам країні під назвою Парагвай. Так-так, наші люди саме в ці дні і саме в ці хвилини ходять по вулицях міста під назвою Асунсьон (Asunción) та мацають свою нову інвестицію: - Ну як тобі? (це звернення до мене). - Та наче класно. А ну включи відео так, щоби я бачив все в Вайбері…
(Далі буде - треба випити кави. Та й взагалі часу обмаль - жінка одного моряка, який зараз біля південних берегів Африки просила завести Таурег чоловіка та трохи на ньому поїздити, щоби акумулятор на помер...).
«Хлопати вухами - як стиль життя» або інвестиція в Південну Америку
Частина 2 (після ранішньої кави)
Асунсьйо́н — місто, столиця Парагваю, політичний, економічний і культурний центр країни. Населення 729 тис. осіб. Місто засноване 1537 року на річці Парагвай як перше іспанське поселення в районі Ла Плата.
Те, що впливає на вибір місця інвестицій в першу чергу (на мою думку): Асунсьйон розташований в західній частині Парагваю, на рівнинному лівобережжі річки Парагвай, у місці злиття з річкою Пількомайо. Природні умови в місті складаються під впливом тропічного спекотного клімату. В січні середня температура становить +28 °C, у липні близько +18 °C. Ну, початок шикарний: дві річки... В січні +28 (те, що треба!)
Те, що впливає на вибір місця інвестицій в першу чергу (ЗА ДУМКОЮ величезної кількості учасників форуму) - це відсутність мусульман (головна перепона їх щасливого життя): переважна частина віруючих Асунсьйона — католики, є також протестанти та православні християни. Клас! Всі, хто тут писав, що все, що їм заважає в житті - це мусульмани - відсутнє!