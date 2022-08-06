Кто работает в области образования и медицины, у тех акцент не так выражен. Всегда можно попросить говорить понятнее, за это не бьют морду.
Как-то приходили ко мне местные электрики чинить духовку. Сначала было совсем непонятно, но ничего, как-то нашли общий язык.
Много всяких иммигрантов, которые опять же говорят на общепринятом английском
Зато, по сравнению с Лондоном, относительно белое население и не бывает жарко летом
Из минусов - собачье дерьмо на каждом шагу, даже больше, чем в Анталии. Но хотя бы все псины домашние.