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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 гру, 2024 11:55
The_Rebel написав:
Відлякали мене лише 2 речі: відсутність друзів/знайомих там і дикий місцевий акцент, що я не розумів 90% слів
Кто работает в области образования и медицины, у тех акцент не так выражен. Всегда можно попросить говорить понятнее, за это не бьют морду.
Как-то приходили ко мне местные электрики чинить духовку. Сначала было совсем непонятно, но ничего, как-то нашли общий язык.
Много всяких иммигрантов, которые опять же говорят на общепринятом английском
Зато, по сравнению с Лондоном, относительно белое население и не бывает жарко летом
Из минусов - собачье дерьмо на каждом шагу, даже больше, чем в Анталии. Но хотя бы все псины домашние.
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anduzenko
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:00
Tangens написав:
Нет смысла там покупать
Как раз сейчас многие и покупают детям - ребятам кому 17. Все прекрасно понимают, что потом им выехать будет проблемно. В Болгарии не спрашивают откуда у вас деньги, нет фина и т.д. На днях купили за 65тыс.евро, сегодня ещё приехали смотреть за 50-55тыс. и к концу недели ещё едут.
Болгария член НАТО и ЕС. Можно жить и не боятся бахов, детям учится и жить без войны.
И главное цены, ниже Киевских. От 45тыс. евро начинаются смарты 30-35кв.м. с мебелью и ремонтом в комлексе с бассейнами и охр. терр.
Есть в базе более 200 вариантов для продажи и аренды. Там встретят, покажут варианты, и проведут по сделке. Помогут арендовать кв. на неделю пока будут покупатели выбирать варианты покупки кв.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:45
Игорь Алексеевич написав: Tangens написав:
Нет смысла там покупать
Как раз сейчас многие и покупают детям - ребятам кому 17. Все прекрасно понимают, что потом им выехать будет проблемно. В Болгарии не спрашивают откуда у вас деньги, нет фина и т.д. На днях купили за 65тыс.евро, сегодня ещё приехали смотреть за 50-55тыс. и к концу недели ещё едут.
Болгария член НАТО и ЕС. Можно жить и не боятся бахов, детям учится и жить без войны.
И главное цены, ниже Киевских. От 45тыс. евро начинаются смарты 30-35кв.м. с мебелью и ремонтом в комлексе с бассейнами и охр. терр.
Есть в базе более 200 вариантов для продажи и аренды. Там встретят, покажут варианты, и проведут по сделке. Помогут арендовать кв. на неделю пока будут покупатели выбирать варианты покупки кв.
Пан вже забув, що в Києві можна купити самобуди Войцеховського за 25000-30000 дол, причому з ремонтом?
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Frant
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 13:17
Frant написав:
Пан вже забув, що в Києві можна купити самобуди Войцеховського за 25000-30000 дол, причому з ремонтом?
Скиньте кв. с такой ценой.
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