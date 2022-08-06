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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 986987988989
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 11:55

  The_Rebel написав:Відлякали мене лише 2 речі: відсутність друзів/знайомих там і дикий місцевий акцент, що я не розумів 90% слів

Кто работает в области образования и медицины, у тех акцент не так выражен. Всегда можно попросить говорить понятнее, за это не бьют морду.
Как-то приходили ко мне местные электрики чинить духовку. Сначала было совсем непонятно, но ничего, как-то нашли общий язык.
Много всяких иммигрантов, которые опять же говорят на общепринятом английском
Зато, по сравнению с Лондоном, относительно белое население и не бывает жарко летом
Из минусов - собачье дерьмо на каждом шагу, даже больше, чем в Анталии. Но хотя бы все псины домашние.
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:00

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Tangens написав:Нет смысла там покупать
Как раз сейчас многие и покупают детям - ребятам кому 17. Все прекрасно понимают, что потом им выехать будет проблемно. В Болгарии не спрашивают откуда у вас деньги, нет фина и т.д. На днях купили за 65тыс.евро, сегодня ещё приехали смотреть за 50-55тыс. и к концу недели ещё едут.
Болгария член НАТО и ЕС. Можно жить и не боятся бахов, детям учится и жить без войны.
И главное цены, ниже Киевских. От 45тыс. евро начинаются смарты 30-35кв.м. с мебелью и ремонтом в комлексе с бассейнами и охр. терр.
Есть в базе более 200 вариантов для продажи и аренды. Там встретят, покажут варианты, и проведут по сделке. Помогут арендовать кв. на неделю пока будут покупатели выбирать варианты покупки кв.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:45

  Игорь Алексеевич написав:
  Tangens написав:Нет смысла там покупать
Как раз сейчас многие и покупают детям - ребятам кому 17. Все прекрасно понимают, что потом им выехать будет проблемно. В Болгарии не спрашивают откуда у вас деньги, нет фина и т.д. На днях купили за 65тыс.евро, сегодня ещё приехали смотреть за 50-55тыс. и к концу недели ещё едут.
Болгария член НАТО и ЕС. Можно жить и не боятся бахов, детям учится и жить без войны.
И главное цены, ниже Киевских. От 45тыс. евро начинаются смарты 30-35кв.м. с мебелью и ремонтом в комлексе с бассейнами и охр. терр.
Есть в базе более 200 вариантов для продажи и аренды. Там встретят, покажут варианты, и проведут по сделке. Помогут арендовать кв. на неделю пока будут покупатели выбирать варианты покупки кв.

Пан вже забув, що в Києві можна купити самобуди Войцеховського за 25000-30000 дол, причому з ремонтом?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 13:17

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Frant написав:Пан вже забув, що в Києві можна купити самобуди Войцеховського за 25000-30000 дол, причому з ремонтом?
Скиньте кв. с такой ценой.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 986987988989
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