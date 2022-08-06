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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 986987988989
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 11:55

  The_Rebel написав:Відлякали мене лише 2 речі: відсутність друзів/знайомих там і дикий місцевий акцент, що я не розумів 90% слів

Кто работает в области образования и медицины, у тех акцент не так выражен. Всегда можно попросить говорить понятнее, за это не бьют морду.
Как-то приходили ко мне местные электрики чинить духовку. Сначала было совсем непонятно, но ничего, как-то нашли общий язык.
Много всяких иммигрантов, которые опять же говорят на общепринятом английском
Зато, по сравнению с Лондоном, относительно белое население и не бывает жарко летом
Из минусов - собачье дерьмо на каждом шагу, даже больше, чем в Анталии. Но хотя бы все псины домашние.
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:00

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Tangens написав:Нет смысла там покупать
Как раз сейчас многие и покупают детям - ребятам кому 17. Все прекрасно понимают, что потом им выехать будет проблемно. В Болгарии не спрашивают откуда у вас деньги, нет фина и т.д. На днях купили за 65тыс.евро, сегодня ещё приехали смотреть за 50-55тыс. и к концу недели ещё едут.
Болгария член НАТО и ЕС. Можно жить и не боятся бахов, детям учится и жить без войны.
И главное цены, ниже Киевских. От 45тыс. евро начинаются смарты 30-35кв.м. с мебелью и ремонтом в комлексе с бассейнами и охр. терр.
Есть в базе более 200 вариантов для продажи и аренды. Там встретят, покажут варианты, и проведут по сделке. Помогут арендовать кв. на неделю пока будут покупатели выбирать варианты покупки кв.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:45

  Игорь Алексеевич написав:
  Tangens написав:Нет смысла там покупать
Как раз сейчас многие и покупают детям - ребятам кому 17. Все прекрасно понимают, что потом им выехать будет проблемно. В Болгарии не спрашивают откуда у вас деньги, нет фина и т.д. На днях купили за 65тыс.евро, сегодня ещё приехали смотреть за 50-55тыс. и к концу недели ещё едут.
Болгария член НАТО и ЕС. Можно жить и не боятся бахов, детям учится и жить без войны.
И главное цены, ниже Киевских. От 45тыс. евро начинаются смарты 30-35кв.м. с мебелью и ремонтом в комлексе с бассейнами и охр. терр.
Есть в базе более 200 вариантов для продажи и аренды. Там встретят, покажут варианты, и проведут по сделке. Помогут арендовать кв. на неделю пока будут покупатели выбирать варианты покупки кв.

Пан вже забув, що в Києві можна купити самобуди Войцеховського за 25000-30000 дол, причому з ремонтом?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 13:17

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Frant написав:Пан вже забув, що в Києві можна купити самобуди Войцеховського за 25000-30000 дол, причому з ремонтом?
Скиньте кв. с такой ценой.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:10

  Игорь Алексеевич написав:
  Tangens написав:Нет смысла там покупать
Как раз сейчас многие и покупают детям - ребятам кому 17. Все прекрасно понимают, что потом им выехать будет проблемно. В Болгарии не спрашивают откуда у вас деньги, нет фина и т.д. На днях купили за 65тыс.евро, сегодня ещё приехали смотреть за 50-55тыс. и к концу недели ещё едут.
Болгария член НАТО и ЕС. Можно жить и не боятся бахов, детям учится и жить без войны.
И главное цены, ниже Киевских. От 45тыс. евро начинаются смарты 30-35кв.м. с мебелью и ремонтом в комлексе с бассейнами и охр. терр.
Есть в базе более 200 вариантов для продажи и аренды. Там встретят, покажут варианты, и проведут по сделке. Помогут арендовать кв. на неделю пока будут покупатели выбирать варианты покупки кв.

Зачем покупать квартиру там, где нет работы, где болгарское высшее образование никому не нужно, где после такого образования не устроиться там на работу, где то, что стоит сейчас 70-100 тыс.через пару лет в лучшем случае так и будет стоить, а в худшем ещё и упадет на фоне приближающегося цунами экономического кризиса и хаоса?
Tangens
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 10:30

  Tangens написав:Зачем покупать квартиру там, где нет работы, где болгарское высшее образование никому не нужно, где после такого образования не устроиться там на работу, где то, что стоит сейчас 70-100 тыс.через пару лет в лучшем случае так и будет стоить, а в худшем ещё и упадет на фоне приближающегося цунами экономического кризиса и хаоса?

Мабуть, на Ваше запитання буде відповідь - тоді почитаємо.

«Хлопати вухами - як стиль життя» або інвестиція в Південну Америку

Частина 3. (початок тут: Інвестуємо в нерухомість закордоном)

За смішною в наш час ціною в 55 000 доларів США купуємо студію або за 78 000 доларів тих же самих гидомирно-зелених, які вже майже ніде не приймають, купуємо квартиру тут:
Зображення
А що не так?
"ДВА ОБЛИЧЧЯ З МІСТА":
ВАШ СПОКІЙ І ЙОГО ДИНАМІЗМ
✔️ 17 поверхова будівля
✔️ 78 квартир
✔️ Студія та 1 спальня
✔️ З першокласною обробкою та попередньо мебльованим, відповідно до останніх тенденцій, для зв’язку з різними сегментами. (Привіт умільцям робити ремонт та кормити родини рукопопих)
✔️ Розташований у зоні зростаючого попиту, який поєднує в собі все, що молодий сегмент шукає у своєму повсякденному житті, і розроблений таким чином, щоб інвестори могли отримати безпечний і швидкий прибуток.
Більш докладно тут: https://matrisa.com.py/boggiani/
Ну що ж. Комусь купувати в ЖК "Бульвар фонтанів", або "Престиж-холл", або "ЖК PECHERSK PLAZA".
А хтось саме в ці дні мацає нерухомість тут...
Треба ж кудись прилаштувати гидомирно-зелені 55 000 доларів США...
Чи 78 000 - "Хто на що вчився"...

Гарних інвестицій!
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 21:18

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:https://www.otodom.pl/pl/oferta/moderato-iii-przedsprzedaz-mieszkanie-b20-ID4o1JG

може варто таке купити? 60куе. оренда 1500..1600 злт.

хто жив в містечках 50 тисячних?

Ціна - нашару. По маленьким містам - всі вони різні, не жив, але бував в 5-6 таких містечках. Дивіться наявність історичних памяток (типу Гнєзно, Мальборк) або великих заводів поруч (типу Нєполоміце).

Дякую

Мабуть куплю дві, веду перемовини. Ще й комірки до кожної дають. Одну на сдачу другу собі. Скільки мені там треба.
Почну нове життя як Лиллехаммер
Бетон
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