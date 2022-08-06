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The_Rebel написав:Відлякали мене лише 2 речі: відсутність друзів/знайомих там і дикий місцевий акцент, що я не розумів 90% слів
Кто работает в области образования и медицины, у тех акцент не так выражен. Всегда можно попросить говорить понятнее, за это не бьют морду. Как-то приходили ко мне местные электрики чинить духовку. Сначала было совсем непонятно, но ничего, как-то нашли общий язык. Много всяких иммигрантов, которые опять же говорят на общепринятом английском Зато, по сравнению с Лондоном, относительно белое население и не бывает жарко летом Из минусов - собачье дерьмо на каждом шагу, даже больше, чем в Анталии. Но хотя бы все псины домашние.
Как раз сейчас многие и покупают детям - ребятам кому 17. Все прекрасно понимают, что потом им выехать будет проблемно. В Болгарии не спрашивают откуда у вас деньги, нет фина и т.д. На днях купили за 65тыс.евро, сегодня ещё приехали смотреть за 50-55тыс. и к концу недели ещё едут. Болгария член НАТО и ЕС. Можно жить и не боятся бахов, детям учится и жить без войны. И главное цены, ниже Киевских. От 45тыс. евро начинаются смарты 30-35кв.м. с мебелью и ремонтом в комлексе с бассейнами и охр. терр. Есть в базе более 200 вариантов для продажи и аренды. Там встретят, покажут варианты, и проведут по сделке. Помогут арендовать кв. на неделю пока будут покупатели выбирать варианты покупки кв.
Как раз сейчас многие и покупают детям - ребятам кому 17. Все прекрасно понимают, что потом им выехать будет проблемно. В Болгарии не спрашивают откуда у вас деньги, нет фина и т.д. На днях купили за 65тыс.евро, сегодня ещё приехали смотреть за 50-55тыс. и к концу недели ещё едут. Болгария член НАТО и ЕС. Можно жить и не боятся бахов, детям учится и жить без войны. И главное цены, ниже Киевских. От 45тыс. евро начинаются смарты 30-35кв.м. с мебелью и ремонтом в комлексе с бассейнами и охр. терр. Есть в базе более 200 вариантов для продажи и аренды. Там встретят, покажут варианты, и проведут по сделке. Помогут арендовать кв. на неделю пока будут покупатели выбирать варианты покупки кв.
Пан вже забув, що в Києві можна купити самобуди Войцеховського за 25000-30000 дол, причому з ремонтом?
Как раз сейчас многие и покупают детям - ребятам кому 17. Все прекрасно понимают, что потом им выехать будет проблемно. В Болгарии не спрашивают откуда у вас деньги, нет фина и т.д. На днях купили за 65тыс.евро, сегодня ещё приехали смотреть за 50-55тыс. и к концу недели ещё едут. Болгария член НАТО и ЕС. Можно жить и не боятся бахов, детям учится и жить без войны. И главное цены, ниже Киевских. От 45тыс. евро начинаются смарты 30-35кв.м. с мебелью и ремонтом в комлексе с бассейнами и охр. терр. Есть в базе более 200 вариантов для продажи и аренды. Там встретят, покажут варианты, и проведут по сделке. Помогут арендовать кв. на неделю пока будут покупатели выбирать варианты покупки кв.
Зачем покупать квартиру там, где нет работы, где болгарское высшее образование никому не нужно, где после такого образования не устроиться там на работу, где то, что стоит сейчас 70-100 тыс.через пару лет в лучшем случае так и будет стоить, а в худшем ещё и упадет на фоне приближающегося цунами экономического кризиса и хаоса?
Tangens написав:Зачем покупать квартиру там, где нет работы, где болгарское высшее образование никому не нужно, где после такого образования не устроиться там на работу, где то, что стоит сейчас 70-100 тыс.через пару лет в лучшем случае так и будет стоить, а в худшем ещё и упадет на фоне приближающегося цунами экономического кризиса и хаоса?
Мабуть, на Ваше запитання буде відповідь - тоді почитаємо.
«Хлопати вухами - як стиль життя» або інвестиція в Південну Америку
За смішною в наш час ціною в 55 000 доларів США купуємо студію або за 78 000 доларів тих же самих гидомирно-зелених, які вже майже ніде не приймають, купуємо квартиру тут: А що не так? "ДВА ОБЛИЧЧЯ З МІСТА": ВАШ СПОКІЙ І ЙОГО ДИНАМІЗМ ✔️ 17 поверхова будівля ✔️ 78 квартир ✔️ Студія та 1 спальня ✔️ З першокласною обробкою та попередньо мебльованим, відповідно до останніх тенденцій, для зв’язку з різними сегментами. (Привіт умільцям робити ремонт та кормити родини рукопопих) ✔️ Розташований у зоні зростаючого попиту, який поєднує в собі все, що молодий сегмент шукає у своєму повсякденному житті, і розроблений таким чином, щоб інвестори могли отримати безпечний і швидкий прибуток. Більш докладно тут: https://matrisa.com.py/boggiani/ Ну що ж. Комусь купувати в ЖК "Бульвар фонтанів", або "Престиж-холл", або "ЖК PECHERSK PLAZA". А хтось саме в ці дні мацає нерухомість тут... Треба ж кудись прилаштувати гидомирно-зелені 55 000 доларів США... Чи 78 000 - "Хто на що вчився"...
«Хлопати вухами - як стиль життя» або інвестиція в Південну Америку
Частина 4.
Якщо зробити пошук місця для інвестицій - наприклад - в Києві, та поставити діапазон ціни від 6 000 000 гривень до 7 000 000 гривень, то ОЛХ видасть більше 1000 варіантів. Цікаво: куди ж КИЇВСЬКІ Продавці вкладуть гроші, якщо їм повезе щось продати?
Безумовно, частина так заздрить пану Успіх, який вклався в нерухомість Львова, що спробують повторити його вибір - це саме зараз "жива тема", йому заздрить вся форумна спільнота. Та є чому заздрити: вперше в Україні людина, яка сама заробила собі - як ФОП - своїм горбом - гроші, не крала, не позичала у тестя, яка виховує двох синочків та пише часто прямо з фронту, купила собі найменшу у Львові квартиру, і саме вона не дає спокою майже нікому з цього форуму...
Частина людей вперше в житті навіть дізналася, де ж той знаменитий мікрорайон Львова під красивою назвою "Левандівка"... Ну, його вибір мені - як мешканцю Львова - зрозумілий, я на Левандівці був на один раз - і горілку пили з друзяками, і відбивні їли, приготовані в чудовому кафе на розі Широкої та Суботівської, ну а таку смачну Солянку, як готують панянки в кафе на розі вулиці Калнишевського та Ганни Блажкевич - не готують ніде в світі...
Але частина Продавців може вкласти гроші в інше місце - саме з такої цифри - 6 000 000 гривень або 147 000 доларів - можна купити нерухомість тут: More Del Sol Location: Asunción. Country Paraguay. Client Altius Group/Península Investments Practice: Carlos Ott Architects in association with Carlos Ponce de Leon Architects Type Residential. Саме в ці дні наша українська людина вибирає собі "канхвєтку" тут. Надіслав мені для ознайомлення прайс: Вивчаю. Цікаво. Це тут: https://maps.app.goo.gl/hJaM2jBWVVYQV19d9 Відгуки тих, хто вже купив: - Excelente ubicación. Un edificio súper lujoso, excelentes amenities y departamentos súper amplios y luminosos, hermosas vistas (Чудове розташування. Супер розкішний будинок, чудові зручності та супер просторі та світлі квартири, гарні краєвиди) - Beautiful building, but around 100,000$ more expensive than similar 2BR places within walking distance... designed for the naive American tourist (Красива будівля, але приблизно на 100 000 доларів дорожча, ніж аналогічні 2-кімнатні квартири в межах пішої досяжності... призначені для наївного американського туриста) - Hermoso Depto, muy lindo (Гарна квартира, дуже гарна)... Вдалих інвестицій!