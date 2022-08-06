Додано: Вів 10 гру, 2024 11:44

Як повернення сирійців впливає на вартість оренди?



Говорив з турецькими ріелторами на цю тему: розмірковують в ці дні саме над цим питанням.

ОЧІКУЄТЬСЯ, ЩО ЦЕ ПОЗИТИВНО ВПЛИНЕ НА ЦІНИ ОРЕНДИ. В бік зменшення.

У Туреччині проживає близько 3 мільйонів сирійських іммігрантів. Вважається, що іммігранти живуть у 600 тисячах резиденцій/квартирах/будинках по всій Туреччині, половина з яких у Стамбулі.



Величезна сірійська діаспора проживає в центрі Туреччини (велике місто Kayseri) та на сході.

Всі сирійські біженці отримують матеріальну допомогу від держави.

Частково ця допомога фінасується з країн ЄС, з умововою, що Туреччина буде "буфером" проти їх переправлення в Європу.



На скільки мені відомо, сирійцям заборонено проживання в курортних містах на узбережжі Середземного моря. Принаймні в Анталії я ніколи не зустрічаю ні сирійців, ні взагалі арабів з інших країн.



На сьогодні ціна оренди квартир в Анталії складає орієнтовно від 15 000 лір до 25 000 лір (від 430 USD до 725 USD).

Помітна тенденція зростання попиту на оренду з боку українців.

Вчора можливо "засвітилося світло в тунелі" нашого українця Павла, який вже декілька місяців не може здати в оренду свою не першу 2+1 за 850 USD.

В нього know-how: на відміну від абсолютної більшості квартир, які здаються БЕЗ меблів та в орендну плату НЕ входять комунальні витрати, він в цю ціну включив все: і квартплату, і комунальні витрати, і всі меблі, і внески в ОСББ.

Купував він цю квартиру в новому тоді ЖК за ціною - травень 2017 року - 45 000 євро.