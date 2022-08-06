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нерухомість закордоном

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 987988989990
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 11:44

Як повернення сирійців впливає на вартість оренди?

Говорив з турецькими ріелторами на цю тему: розмірковують в ці дні саме над цим питанням.
ОЧІКУЄТЬСЯ, ЩО ЦЕ ПОЗИТИВНО ВПЛИНЕ НА ЦІНИ ОРЕНДИ. В бік зменшення.
У Туреччині проживає близько 3 мільйонів сирійських іммігрантів. Вважається, що іммігранти живуть у 600 тисячах резиденцій/квартирах/будинках по всій Туреччині, половина з яких у Стамбулі.

Величезна сірійська діаспора проживає в центрі Туреччини (велике місто Kayseri) та на сході.
Всі сирійські біженці отримують матеріальну допомогу від держави.
Частково ця допомога фінасується з країн ЄС, з умововою, що Туреччина буде "буфером" проти їх переправлення в Європу.

На скільки мені відомо, сирійцям заборонено проживання в курортних містах на узбережжі Середземного моря. Принаймні в Анталії я ніколи не зустрічаю ні сирійців, ні взагалі арабів з інших країн.

На сьогодні ціна оренди квартир в Анталії складає орієнтовно від 15 000 лір до 25 000 лір (від 430 USD до 725 USD).
Помітна тенденція зростання попиту на оренду з боку українців.
Вчора можливо "засвітилося світло в тунелі" нашого українця Павла, який вже декілька місяців не може здати в оренду свою не першу 2+1 за 850 USD.
В нього know-how: на відміну від абсолютної більшості квартир, які здаються БЕЗ меблів та в орендну плату НЕ входять комунальні витрати, він в цю ціну включив все: і квартплату, і комунальні витрати, і всі меблі, і внески в ОСББ.
Купував він цю квартиру в новому тоді ЖК за ціною - травень 2017 року - 45 000 євро.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 12:51

Продовжує зростати кредитоспроможність на польському РЖН. У грудні середній індекс уперше перевищів 1 млн. для "пересічної" родини за симуляціями від Bankier.pl.Зображення
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 14:36

Коротко та корисно
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 15:42

Порада дійсно правильна.
Я її оприлюднював на цьому форумі ще здається в 2017 та 2018 роках з такою приємною модифікацією:
- їдете з друзяками в Закопанє кататися на лижах - вже вивезли мінімум 40 000$.
- в Закопанє відвідуєте відділення банку ING Bank Шльонскі та без всяких обмежень (тоді) відкриваєте рахунок в польських злотих, доларах та євро.
- отримаєте картку банку та доступ до інтернет-банкінгу. Плата за обслуговування картки була тоді 7 злотих, плата за SWIFT-переказ 10 (десять) злотих. Без обмеження суми.
Було не теорія, а практика: мої друзі таким чином швидко та легко виводили гроші та пересилали дітям в США за продану в селі хату (100 000$).

P.S. Декларувати валюту в Польщі дуже легко:
- попередньо - орієнтовно за 5 діб до вʼїзду - на сайті польської митниці заповнюєте Митну декларацію.
- після заповнення обовʼязково запишіть/сфотографуйте номер митної декларації.
- при перетині кордону звертаєтеся до польського митника із заявою (усно, Червоний коридор) про бажання задекларувати валюту. Називаєте номер декларації. Вони знайдуть вашу декларацію в базі даних. Самі роздрукують в двох екземплярах, попросять розписатися, поставлять дві печатки. Один екземпляр віддадуть вам в руки.
- Все! Валюту в ЄС ввезено законно! Без обмежень суми.
Перевірено власноруч після рейсу San Francisco- Стамбул-Краків 30 серпня 2024 року, ввезення готівкою Х0 000 USD. Всі гроші не сильно хотіли перераховувати, але потім перерахували все ж.
Вдалих інвестицій!
akurt
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2
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:07

akurt
Пару уточнений:
- нужен адрес проживания(договор аренды) в Польше
- трудовой договор(umowa o prace)
- номер pesel(ИНН)

на прошлой неделе открывал счет знакомому в santander bank Polska.
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:36

  Альтернативщик написав:akurt
Пару уточнений:
- нужен адрес проживания(договор аренды) в Польше
- трудовой договор(umowa o prace)
- номер pesel(ИНН)

на прошлой неделе открывал счет знакомому в santander bank Polska.

Bnp відкривають без цього всього. Тиждень тому просили лише паспорт. Ing хочуть карту побиту. Pekao (напевно найгірший польський банк, не плутати з PKO) хотіли прописку і трудовий договір.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:57

-
  Gastarbaiter написав:Продовжує зростати кредитоспроможність на польському РЖН. У грудні середній індекс уперше перевищів 1 млн. для "пересічної" родини за симуляціями від Bankier.pl.Зображення

Тут Ви трохи привираєте за "пересічну", бо читав статтю, там пара+дитина в Варшаві отримують на руки майже по 2 кує, тобто бруто в них десь по 3 кує. Ну і вік 29-32 найпродуктивніший порахували.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zdolno ... 58532.html
Dochód 15 tys. zł – na ile kredytu hipotecznego można liczyć?
W tabeli prezentujemy propozycje banków dla rodziny „dwa plus jeden” mieszkającej w Warszawie. Zakładamy, że kredytobiorcy mają co miesiąc do dyspozycji łącznie 15 tys. zł. 29-letnia kobieta zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i zarabia 8 tys. zł netto. Jej 32-letni partner ma podobną sytuację. ecz nieco niższe zarobki – 7 tys. zł miesięcznie.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 22:31

  BIGor написав:Тут Ви трохи привираєте за "пересічну", бо читав статтю, там пара+дитина в Варшаві отримують на руки майже по 2 кує, тобто бруто в них десь по 3 кує. Ну і вік 29-32 найпродуктивніший порахували.

Яка різниця? Беруть кредити і люди з доходами в 3 кує, і з 2 кує, і з 4 кує. І навіть з 1 кує намагаються щось взяти. Важливо, що, при тих самих параметрах, сума, яку банк готовий позичити, зросла. Майже на 10% за рік.
Gastarbaiter
 
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