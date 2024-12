Dochód 15 tys. zł – na ile kredytu hipotecznego można liczyć?

W tabeli prezentujemy propozycje banków dla rodziny „dwa plus jeden” mieszkającej w Warszawie. Zakładamy, że kredytobiorcy mają co miesiąc do dyspozycji łącznie 15 tys. zł. 29-letnia kobieta zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i zarabia 8 tys. zł netto. Jej 32-letni partner ma podobną sytuację. ecz nieco niższe zarobki – 7 tys. zł miesięcznie.