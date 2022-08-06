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Як повернення сирійців впливає на вартість оренди?
Говорив з турецькими ріелторами на цю тему: розмірковують в ці дні саме над цим питанням. ОЧІКУЄТЬСЯ, ЩО ЦЕ ПОЗИТИВНО ВПЛИНЕ НА ЦІНИ ОРЕНДИ. В бік зменшення. У Туреччині проживає близько 3 мільйонів сирійських іммігрантів. Вважається, що іммігранти живуть у 600 тисячах резиденцій/квартирах/будинках по всій Туреччині, половина з яких у Стамбулі.
Величезна сірійська діаспора проживає в центрі Туреччини (велике місто Kayseri) та на сході. Всі сирійські біженці отримують матеріальну допомогу від держави. Частково ця допомога фінасується з країн ЄС, з умововою, що Туреччина буде "буфером" проти їх переправлення в Європу.
На скільки мені відомо, сирійцям заборонено проживання в курортних містах на узбережжі Середземного моря. Принаймні в Анталії я ніколи не зустрічаю ні сирійців, ні взагалі арабів з інших країн.
На сьогодні ціна оренди квартир в Анталії складає орієнтовно від 15 000 лір до 25 000 лір (від 430 USD до 725 USD). Помітна тенденція зростання попиту на оренду з боку українців. Вчора можливо "засвітилося світло в тунелі" нашого українця Павла, який вже декілька місяців не може здати в оренду свою не першу 2+1 за 850 USD. В нього know-how: на відміну від абсолютної більшості квартир, які здаються БЕЗ меблів та в орендну плату НЕ входять комунальні витрати, він в цю ціну включив все: і квартплату, і комунальні витрати, і всі меблі, і внески в ОСББ. Купував він цю квартиру в новому тоді ЖК за ціною - травень 2017 року - 45 000 євро.
Порада дійсно правильна. Я її оприлюднював на цьому форумі ще здається в 2017 та 2018 роках з такою приємною модифікацією: - їдете з друзяками в Закопанє кататися на лижах - вже вивезли мінімум 40 000$. - в Закопанє відвідуєте відділення банку ING Bank Шльонскі та без всяких обмежень (тоді) відкриваєте рахунок в польських злотих, доларах та євро. - отримаєте картку банку та доступ до інтернет-банкінгу. Плата за обслуговування картки була тоді 7 злотих, плата за SWIFT-переказ 10 (десять) злотих. Без обмеження суми. Було не теорія, а практика: мої друзі таким чином швидко та легко виводили гроші та пересилали дітям в США за продану в селі хату (100 000$).
P.S. Декларувати валюту в Польщі дуже легко: - попередньо - орієнтовно за 5 діб до вʼїзду - на сайті польської митниці заповнюєте Митну декларацію. - після заповнення обовʼязково запишіть/сфотографуйте номер митної декларації. - при перетині кордону звертаєтеся до польського митника із заявою (усно, Червоний коридор) про бажання задекларувати валюту. Називаєте номер декларації. Вони знайдуть вашу декларацію в базі даних. Самі роздрукують в двох екземплярах, попросять розписатися, поставлять дві печатки. Один екземпляр віддадуть вам в руки. - Все! Валюту в ЄС ввезено законно! Без обмежень суми. Перевірено власноруч після рейсу San Francisco- Стамбул-Краків 30 серпня 2024 року, ввезення готівкою Х0 000 USD. Всі гроші не сильно хотіли перераховувати, але потім перерахували все ж. Вдалих інвестицій!
Dochód 15 tys. zł – na ile kredytu hipotecznego można liczyć? W tabeli prezentujemy propozycje banków dla rodziny „dwa plus jeden” mieszkającej w Warszawie. Zakładamy, że kredytobiorcy mają co miesiąc do dyspozycji łącznie 15 tys. zł. 29-letnia kobieta zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i zarabia 8 tys. zł netto. Jej 32-letni partner ma podobną sytuację. ecz nieco niższe zarobki – 7 tys. zł miesięcznie.
BIGor написав:Тут Ви трохи привираєте за "пересічну", бо читав статтю, там пара+дитина в Варшаві отримують на руки майже по 2 кує, тобто бруто в них десь по 3 кує. Ну і вік 29-32 найпродуктивніший порахували.
Яка різниця? Беруть кредити і люди з доходами в 3 кує, і з 2 кує, і з 4 кує. І навіть з 1 кує намагаються щось взяти. Важливо, що, при тих самих параметрах, сума, яку банк готовий позичити, зросла. Майже на 10% за рік.