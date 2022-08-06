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BIGor написав:Тут Ви трохи привираєте за "пересічну", бо читав статтю, там пара+дитина в Варшаві отримують на руки майже по 2 кує, тобто бруто в них десь по 3 кує. Ну і вік 29-32 найпродуктивніший порахували.
Яка різниця? Беруть кредити і люди з доходами в 3 кує, і з 2 кує, і з 4 кує. І навіть з 1 кує намагаються щось взяти. Важливо, що, при тих самих параметрах, сума, яку банк готовий позичити, зросла. Майже на 10% за рік.
Ставки кредитів як і маржа банків стоять як вкопані вже рік, пониження ставок на які Ви фапали - вже посунули на 26 рік. Але так, кредити роздають всім наліво і направо