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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 988989990991
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:35

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Тут Ви трохи привираєте за "пересічну", бо читав статтю, там пара+дитина в Варшаві отримують на руки майже по 2 кує, тобто бруто в них десь по 3 кує. Ну і вік 29-32 найпродуктивніший порахували.

Яка різниця? Беруть кредити і люди з доходами в 3 кує, і з 2 кує, і з 4 кує. І навіть з 1 кує намагаються щось взяти. Важливо, що, при тих самих параметрах, сума, яку банк готовий позичити, зросла. Майже на 10% за рік.

Ставки кредитів як і маржа банків стоять як вкопані вже рік, пониження ставок на які Ви фапали - вже посунули на 26 рік. Але так, кредити роздають всім наліво і направо :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:39

  Ana написав:Ой Лодзь все поляки не любят, очень специфический город. Хотя логистически находится удачно, конечно..

Там населення дуже падає
1988 - 854 003 чол.
2023 - 655 279 чол.


За 35 років 200 тис. людей кудись поділось.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5% ... %C5%81odzi
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 15:17

  Ana написав:Ой Лодзь все поляки не любят, очень специфический город. Хотя логистически находится удачно, конечно..

да бигор уже писал что население падает. но мне на большее не хватает.
студенты учатся
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 15:18

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

https://szymichowski.pl/nasze-inwestycj ... k/galeria/

как вам этот ЖК? здесь мне хватает на отличную двуху. 10400 злт м2
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 15:44

  Бетон написав:https://szymichowski.pl/nasze-inwestycje/pruszcz-park/galeria/

как вам этот ЖК? здесь мне хватает на отличную двуху. 10400 злт м2

Вот честно, не знаю как вы там собираетесь покупать без разрешения МВД, вам то продадут только вы документы о собственности без него не получите. Я когда интересовалась этим вопросом то ссылались на такую карту - до сией линии - нужно разрешение
https://www.morski.strazgraniczna.pl/do ... 3288_g.jpg
Не, его конечно получить можно, но это доп сложности и время ну и теоретически могут отказать.
Ana
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:57

  Ana написав:
  Бетон написав:https://szymichowski.pl/nasze-inwestycje/pruszcz-park/galeria/

как вам этот ЖК? здесь мне хватает на отличную двуху. 10400 злт м2

Вот честно, не знаю как вы там собираетесь покупать без разрешения МВД, вам то продадут только вы документы о собственности без него не получите. Я когда интересовалась этим вопросом то ссылались на такую карту - до сией линии - нужно разрешение
https://www.morski.strazgraniczna.pl/do ... 3288_g.jpg
Не, его конечно получить можно, но это доп сложности и время ну и теоретически могут отказать.

О спасибо, Анна.
Задал вопрос девелоперу.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:15

  Бетон написав:
  Ana написав:
  Бетон написав:https://szymichowski.pl/nasze-inwestycje/pruszcz-park/galeria/

как вам этот ЖК? здесь мне хватает на отличную двуху. 10400 злт м2

Вот честно, не знаю как вы там собираетесь покупать без разрешения МВД, вам то продадут только вы документы о собственности без него не получите. Я когда интересовалась этим вопросом то ссылались на такую карту - до сией линии - нужно разрешение
https://www.morski.strazgraniczna.pl/do ... 3288_g.jpg
Не, его конечно получить можно, но это доп сложности и время ну и теоретически могут отказать.

О спасибо, Анна.
Задал вопрос девелоперу.

Dzień dobry,

Tak, potrzebne jest zezwolenie od MSWiA.

Вот блин
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:34

  Бетон написав:Tak, potrzebne jest zezwolenie od MSWiA.

Вот блин

В Польщі повно нерухомості за 10 тис./м.кв. не в прикордонних зонах. Вам же не для проживання, а для заробітку.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:53

  Gastarbaiter написав:
  Бетон написав:Tak, potrzebne jest zezwolenie od MSWiA.

Вот блин

В Польщі повно нерухомості за 10 тис./м.кв. не в прикордонних зонах. Вам же не для проживання, а для заробітку.


Схоронить нажите)
шукаю далі

Вторинка мабуть. Але коли я починаю дивитись фотки старихквартир, мені стає сумно. До такого ступеня, що палець сам виключає комп)
Бетон
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