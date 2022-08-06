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BIGor написав:Тут Ви трохи привираєте за "пересічну", бо читав статтю, там пара+дитина в Варшаві отримують на руки майже по 2 кує, тобто бруто в них десь по 3 кує. Ну і вік 29-32 найпродуктивніший порахували.
Яка різниця? Беруть кредити і люди з доходами в 3 кує, і з 2 кує, і з 4 кує. І навіть з 1 кує намагаються щось взяти. Важливо, що, при тих самих параметрах, сума, яку банк готовий позичити, зросла. Майже на 10% за рік.
Ставки кредитів як і маржа банків стоять як вкопані вже рік, пониження ставок на які Ви фапали - вже посунули на 26 рік. Але так, кредити роздають всім наліво і направо
как вам этот ЖК? здесь мне хватает на отличную двуху. 10400 злт м2
Вот честно, не знаю как вы там собираетесь покупать без разрешения МВД, вам то продадут только вы документы о собственности без него не получите. Я когда интересовалась этим вопросом то ссылались на такую карту - до сией линии - нужно разрешение https://www.morski.strazgraniczna.pl/do ... 3288_g.jpg Не, его конечно получить можно, но это доп сложности и время ну и теоретически могут отказать.
как вам этот ЖК? здесь мне хватает на отличную двуху. 10400 злт м2
Вот честно, не знаю как вы там собираетесь покупать без разрешения МВД, вам то продадут только вы документы о собственности без него не получите. Я когда интересовалась этим вопросом то ссылались на такую карту - до сией линии - нужно разрешение https://www.morski.strazgraniczna.pl/do ... 3288_g.jpg Не, его конечно получить можно, но это доп сложности и время ну и теоретически могут отказать.
как вам этот ЖК? здесь мне хватает на отличную двуху. 10400 злт м2
Вот честно, не знаю как вы там собираетесь покупать без разрешения МВД, вам то продадут только вы документы о собственности без него не получите. Я когда интересовалась этим вопросом то ссылались на такую карту - до сией линии - нужно разрешение https://www.morski.strazgraniczna.pl/do ... 3288_g.jpg Не, его конечно получить можно, но это доп сложности и время ну и теоретически могут отказать.