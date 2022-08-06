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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 гру, 2024 21:54
Інженери не потрібні. Сутенером буду.
дістану півлітра, закуску, помидорчики, сало, я люблю, щоб все по-людськи було - щоб ядєрку пересидіть можна))
А взагалі то цікавий варіант. Навіть віконця є
Купить можна. Ремонт непоганий. Але напевно для подобової оренди
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Faceless, Ірина_, Модератор
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