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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 гру, 2024 21:54
Інженери не потрібні. Сутенером буду.
дістану півлітра, закуску, помидорчики, сало, я люблю, щоб все по-людськи було - щоб ядєрку пересидіть можна))
А взагалі то цікавий варіант. Навіть віконця є
Купить можна. Ремонт непоганий. Але напевно для подобової оренди
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Бетон
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:39
Сутерена це полупідвальне приміщення оказывается.
Я то думал для сутенера
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Бетон
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Додано: Чет 12 гру, 2024 00:24
Бетон
Цоколь для Флая)
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Альтернативщик
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Додано: Чет 12 гру, 2024 01:53
Бетон написав:
Сутерена це полупідвальне приміщення оказывается.
Я то думал для сутенера
Станки поствишь и будешь молодёжи опыт становой с десятью блинами по 20 передавать
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барабашов
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