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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 989990991992
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:54

  BIGor написав:Бетон не хочете купити? Дешево, але тип квартири - сутерена.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/krakow- ... la-ID4rQLc

Інженери не потрібні. Сутенером буду.

дістану півлітра, закуску, помидорчики, сало, я люблю, щоб все по-людськи було - щоб ядєрку пересидіть можна))

А взагалі то цікавий варіант. Навіть віконця є

Купить можна. Ремонт непоганий. Але напевно для подобової оренди
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 23:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Сутерена це полупідвальне приміщення оказывается.
Я то думал для сутенера
Бетон
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Повідомлень: 4066
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 00:24

Бетон
Цоколь для Флая)
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 01:53

  Бетон написав:Сутерена це полупідвальне приміщення оказывается.
Я то думал для сутенера

Станки поствишь и будешь молодёжи опыт становой с десятью блинами по 20 передавать
барабашов
 
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  #<1 ... 989990991992
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