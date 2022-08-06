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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 гру, 2024 21:54
Інженери не потрібні. Сутенером буду.
дістану півлітра, закуску, помидорчики, сало, я люблю, щоб все по-людськи було - щоб ядєрку пересидіть можна))
А взагалі то цікавий варіант. Навіть віконця є
Купить можна. Ремонт непоганий. Але напевно для подобової оренди
Бетон
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:39
Сутерена це полупідвальне приміщення оказывается.
Я то думал для сутенера
Бетон
Повідомлень: 4066
З нами з: 17.12.22
Подякував: 115 раз.
Подякували: 287 раз.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 00:24
Бетон Цоколь для Флая)
Альтернативщик
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Додано: Чет 12 гру, 2024 01:53
Бетон написав:
Сутерена це полупідвальне приміщення оказывается.
Я то думал для сутенера
Станки поствишь и будешь молодёжи опыт становой с десятью блинами по 20 передавать
барабашов
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Додано: Чет 12 гру, 2024 09:33
Бетон написав:
Інженери не потрібні. Сутенером буду.
дістану півлітра, закуску, помидорчики, сало, я люблю, щоб все по-людськи було - щоб ядєрку пересидіть можна))
А взагалі то цікавий варіант. Навіть віконця є
Купить можна. Ремонт непоганий. Але напевно для подобової оренди
Перевагою приміщення є те, що воно пережило і австрійців, і росіян, і нацистів, і комуністів
Хоча щодо росіян можу помилятися, так як скоріше всього не змогли
Востаннє редагувалось
BIGor
в Чет 12 гру, 2024 09:42, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
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Додано: Чет 12 гру, 2024 09:37
Вісті з полів, на цьому тижні ходив до забудовника до якого вже ходив на початку літа:
На стані коробка літо 2024: 2 кімнатна коштувала 944 тис + паркомісце 80 тис + комурка 40 тис. Загалом 1 млн 64 тис. На зараз та сама квартира, стан зданий, грудень 2024: 2 кімнатна котує 887 тис. + паркомісце 40 тис + комурка 40 тис. Загалом 967 тис. або на 97 тис менше (24 кує в подарунок виходить).
BIGor
Повідомлень: 9671
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