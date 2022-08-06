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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 989990991992
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:54

  BIGor написав:Бетон не хочете купити? Дешево, але тип квартири - сутерена.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/krakow- ... la-ID4rQLc

Інженери не потрібні. Сутенером буду.

дістану півлітра, закуску, помидорчики, сало, я люблю, щоб все по-людськи було - щоб ядєрку пересидіть можна))

А взагалі то цікавий варіант. Навіть віконця є

Купить можна. Ремонт непоганий. Але напевно для подобової оренди
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 23:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Сутерена це полупідвальне приміщення оказывается.
Я то думал для сутенера
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 00:24

Бетон
Цоколь для Флая)
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 01:53

  Бетон написав:Сутерена це полупідвальне приміщення оказывается.
Я то думал для сутенера

Станки поствишь и будешь молодёжи опыт становой с десятью блинами по 20 передавать
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 09:33

  Бетон написав:
  BIGor написав:Бетон не хочете купити? Дешево, але тип квартири - сутерена.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/krakow- ... la-ID4rQLc

Інженери не потрібні. Сутенером буду.

дістану півлітра, закуску, помидорчики, сало, я люблю, щоб все по-людськи було - щоб ядєрку пересидіть можна))

А взагалі то цікавий варіант. Навіть віконця є

Купить можна. Ремонт непоганий. Але напевно для подобової оренди

Перевагою приміщення є те, що воно пережило і австрійців, і росіян, і нацистів, і комуністів :D
Хоча щодо росіян можу помилятися, так як скоріше всього не змогли

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Востаннє редагувалось BIGor в Чет 12 гру, 2024 09:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 09:37

Вісті з полів, на цьому тижні ходив до забудовника до якого вже ходив на початку літа:

На стані коробка літо 2024: 2 кімнатна коштувала 944 тис + паркомісце 80 тис + комурка 40 тис. Загалом 1 млн 64 тис.
На зараз та сама квартира, стан зданий, грудень 2024: 2 кімнатна котує 887 тис. + паркомісце 40 тис + комурка 40 тис. Загалом 967 тис. або на 97 тис менше (24 кує в подарунок виходить).

Одне дивно, по графікам за цей час показує ріст цін!
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 11:59

  BIGor написав:Вісті з полів, на цьому тижні ходив до забудовника до якого вже ходив на початку літа:

На стані коробка літо 2024: 2 кімнатна коштувала 944 тис + паркомісце 80 тис + комурка 40 тис. Загалом 1 млн 64 тис.
На зараз та сама квартира, стан зданий, грудень 2024: 2 кімнатна котує 887 тис. + паркомісце 40 тис + комурка 40 тис. Загалом 967 тис. або на 97 тис менше (24 кує в подарунок виходить).

Одне дивно, по графікам за цей час показує ріст цін!

Не піддавайтеся! Дотискайте цих ненажер по повній! Дайош ціни 2019 року!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 12:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Вісті з полів, на цьому тижні ходив до забудовника до якого вже ходив на початку літа:

На стані коробка літо 2024: 2 кімнатна коштувала 944 тис + паркомісце 80 тис + комурка 40 тис. Загалом 1 млн 64 тис.
На зараз та сама квартира, стан зданий, грудень 2024: 2 кімнатна котує 887 тис. + паркомісце 40 тис + комурка 40 тис. Загалом 967 тис. або на 97 тис менше (24 кує в подарунок виходить).

Одне дивно, по графікам за цей час показує ріст цін!

Не піддавайтеся! Дотискайте цих ненажер по повній! Дайош ціни 2019 року!
В Києві дотисли і в Кракові дотиснуть :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:40

Польські новини: Не буде «нульової позики». Уряд відмовляється від цієї ідеї. Але розробляють іншу програму субсидії на житло для окремих категорій.
"Думаю, що в першому кварталі наступного року я не тільки покажу програму, але ми увійдемо у фазу її законодавчого процесу", - сказав Пашик в ефірі Radio Zet, відповідаючи на питання, коли буде представлена ​​урядова житлова програма.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nie-be ... 60227.html
Ana
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:40

  барабашов написав:
  Бетон написав:Сутерена це полупідвальне приміщення оказывается.
Я то думал для сутенера

Станки поствишь и будешь молодёжи опыт становой с десятью блинами по 20 передавать

Идея зачётная.
deadlift у меня слабое движение
Так и не нашёл я свою технику, сумо или классикой. Помню перешли мы на сумо. У сани сустав выпал, как у детской куклы- навыворот)). Вот смеху было
Бетон
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  #<1 ... 989990991992
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