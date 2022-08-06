RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 989990991992
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:54

  BIGor написав:Бетон не хочете купити? Дешево, але тип квартири - сутерена.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/krakow- ... la-ID4rQLc

Інженери не потрібні. Сутенером буду.

дістану півлітра, закуску, помидорчики, сало, я люблю, щоб все по-людськи було - щоб ядєрку пересидіть можна))

А взагалі то цікавий варіант. Навіть віконця є

Купить можна. Ремонт непоганий. Але напевно для подобової оренди
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4069
З нами з: 17.12.22
Подякував: 118 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 23:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Сутерена це полупідвальне приміщення оказывается.
Я то думал для сутенера
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4069
З нами з: 17.12.22
Подякував: 118 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 00:24

Бетон
Цоколь для Флая)
Альтернативщик
 
Повідомлень: 174
З нами з: 20.01.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 01:53

  Бетон написав:Сутерена це полупідвальне приміщення оказывается.
Я то думал для сутенера

Станки поствишь и будешь молодёжи опыт становой с десятью блинами по 20 передавать
барабашов
 
Повідомлень: 4606
З нами з: 16.06.15
Подякував: 285 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 09:33

  Бетон написав:
  BIGor написав:Бетон не хочете купити? Дешево, але тип квартири - сутерена.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/krakow- ... la-ID4rQLc

Інженери не потрібні. Сутенером буду.

дістану півлітра, закуску, помидорчики, сало, я люблю, щоб все по-людськи було - щоб ядєрку пересидіть можна))

А взагалі то цікавий варіант. Навіть віконця є

Купить можна. Ремонт непоганий. Але напевно для подобової оренди

Перевагою приміщення є те, що воно пережило і австрійців, і росіян, і нацистів, і комуністів :D
Хоча щодо росіян можу помилятися, так як скоріше всього не змогли

Зображення
Востаннє редагувалось BIGor в Чет 12 гру, 2024 09:42, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9672
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1382 раз.
Подякували: 1796 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 09:37

Вісті з полів, на цьому тижні ходив до забудовника до якого вже ходив на початку літа:

На стані коробка літо 2024: 2 кімнатна коштувала 944 тис + паркомісце 80 тис + комурка 40 тис. Загалом 1 млн 64 тис.
На зараз та сама квартира, стан зданий, грудень 2024: 2 кімнатна котує 887 тис. + паркомісце 40 тис + комурка 40 тис. Загалом 967 тис. або на 97 тис менше (24 кує в подарунок виходить).

Одне дивно, по графікам за цей час показує ріст цін!
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9672
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1382 раз.
Подякували: 1796 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 11:59

  BIGor написав:Вісті з полів, на цьому тижні ходив до забудовника до якого вже ходив на початку літа:

На стані коробка літо 2024: 2 кімнатна коштувала 944 тис + паркомісце 80 тис + комурка 40 тис. Загалом 1 млн 64 тис.
На зараз та сама квартира, стан зданий, грудень 2024: 2 кімнатна котує 887 тис. + паркомісце 40 тис + комурка 40 тис. Загалом 967 тис. або на 97 тис менше (24 кує в подарунок виходить).

Одне дивно, по графікам за цей час показує ріст цін!

Не піддавайтеся! Дотискайте цих ненажер по повній! Дайош ціни 2019 року!
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3520
З нами з: 26.02.18
Подякував: 693 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 12:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Вісті з полів, на цьому тижні ходив до забудовника до якого вже ходив на початку літа:

На стані коробка літо 2024: 2 кімнатна коштувала 944 тис + паркомісце 80 тис + комурка 40 тис. Загалом 1 млн 64 тис.
На зараз та сама квартира, стан зданий, грудень 2024: 2 кімнатна котує 887 тис. + паркомісце 40 тис + комурка 40 тис. Загалом 967 тис. або на 97 тис менше (24 кує в подарунок виходить).

Одне дивно, по графікам за цей час показує ріст цін!

Не піддавайтеся! Дотискайте цих ненажер по повній! Дайош ціни 2019 року!
В Києві дотисли і в Кракові дотиснуть :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35706
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8091 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:40

Польські новини: Не буде «нульової позики». Уряд відмовляється від цієї ідеї. Але розробляють іншу програму субсидії на житло для окремих категорій.
"Думаю, що в першому кварталі наступного року я не тільки покажу програму, але ми увійдемо у фазу її законодавчого процесу", - сказав Пашик в ефірі Radio Zet, відповідаючи на питання, коли буде представлена ​​урядова житлова програма.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nie-be ... 60227.html
Ana
 
Повідомлень: 24
З нами з: 14.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:40

  барабашов написав:
  Бетон написав:Сутерена це полупідвальне приміщення оказывается.
Я то думал для сутенера

Станки поствишь и будешь молодёжи опыт становой с десятью блинами по 20 передавать

Идея зачётная.
deadlift у меня слабое движение
Так и не нашёл я свою технику, сумо или классикой. Помню перешли мы на сумо. У сани сустав выпал, как у детской куклы- навыворот)). Вот смеху было
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4069
З нами з: 17.12.22
Подякував: 118 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 989990991992
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anduzenko, Gastarbaiter, Дюрі-бачі і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2509, 2510, 2511
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25106 16754087
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 гру, 2024 14:00
Бетон
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1023, 1024, 1025
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10244 6370658
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2024 10:37
Модератор
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 383358
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4432)
12.12.2024 13:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.