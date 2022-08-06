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BIGor написав:Вісті з полів, на цьому тижні ходив до забудовника до якого вже ходив на початку літа:
На стані коробка літо 2024: 2 кімнатна коштувала 944 тис + паркомісце 80 тис + комурка 40 тис. Загалом 1 млн 64 тис. На зараз та сама квартира, стан зданий, грудень 2024: 2 кімнатна котує 887 тис. + паркомісце 40 тис + комурка 40 тис. Загалом 967 тис. або на 97 тис менше (24 кує в подарунок виходить).
Одне дивно, по графікам за цей час показує ріст цін!
Не піддавайтеся! Дотискайте цих ненажер по повній! Дайош ціни 2019 року!
Які ціни 2019 року, що ти мелеш? І де даражай? На графіку? Так от представив реальний приклад. Ні, цим троллям навіть реальних прикладів мало.
Ana написав:Польські новини: Не буде «нульової позики». Уряд відмовляється від цієї ідеї. Але розробляють іншу програму субсидії на житло для окремих категорій. "Думаю, що в першому кварталі наступного року я не тільки покажу програму, але ми увійдемо у фазу її законодавчого процесу", - сказав Пашик в ефірі Radio Zet, відповідаючи на питання, коли буде представлена урядова житлова програма. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nie-be ... 60227.html
Як так? Обіцяли і клялись що 0% кредит буде весною 2024 року, і от таке...