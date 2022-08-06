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нерухомість закордоном

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 990991992993
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:33

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Вісті з полів, на цьому тижні ходив до забудовника до якого вже ходив на початку літа:

На стані коробка літо 2024: 2 кімнатна коштувала 944 тис + паркомісце 80 тис + комурка 40 тис. Загалом 1 млн 64 тис.
На зараз та сама квартира, стан зданий, грудень 2024: 2 кімнатна котує 887 тис. + паркомісце 40 тис + комурка 40 тис. Загалом 967 тис. або на 97 тис менше (24 кує в подарунок виходить).

Одне дивно, по графікам за цей час показує ріст цін!

Не піддавайтеся! Дотискайте цих ненажер по повній! Дайош ціни 2019 року!

Які ціни 2019 року, що ти мелеш? І де даражай? На графіку? Так от представив реальний приклад. Ні, цим троллям навіть реальних прикладів мало.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:35

  Ana написав:Польські новини: Не буде «нульової позики». Уряд відмовляється від цієї ідеї. Але розробляють іншу програму субсидії на житло для окремих категорій.
"Думаю, що в першому кварталі наступного року я не тільки покажу програму, але ми увійдемо у фазу її законодавчого процесу", - сказав Пашик в ефірі Radio Zet, відповідаючи на питання, коли буде представлена ​​урядова житлова програма.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nie-be ... 60227.html

Як так? Обіцяли і клялись що 0% кредит буде весною 2024 року, і от таке...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:17

  BIGor написав:Які ціни 2019 року, що ти мелеш? І де даражай? На графіку? Так от представив реальний приклад. Ні, цим троллям навіть реальних прикладів мало.

Ну, пішов, спитав, знову пішов, знову спитав. За пів-року ще раз підеш і спитаєш. Якщо "дєшєвєй" на 10% не достатній, тоді падіння до якого рівня чекаєш? І де той обіцяний обвал? Чи це вже воно?
Gastarbaiter
 
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