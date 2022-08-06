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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 990991992993
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:33

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Вісті з полів, на цьому тижні ходив до забудовника до якого вже ходив на початку літа:

На стані коробка літо 2024: 2 кімнатна коштувала 944 тис + паркомісце 80 тис + комурка 40 тис. Загалом 1 млн 64 тис.
На зараз та сама квартира, стан зданий, грудень 2024: 2 кімнатна котує 887 тис. + паркомісце 40 тис + комурка 40 тис. Загалом 967 тис. або на 97 тис менше (24 кує в подарунок виходить).

Одне дивно, по графікам за цей час показує ріст цін!

Не піддавайтеся! Дотискайте цих ненажер по повній! Дайош ціни 2019 року!

Які ціни 2019 року, що ти мелеш? І де даражай? На графіку? Так от представив реальний приклад. Ні, цим троллям навіть реальних прикладів мало.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:35

  Ana написав:Польські новини: Не буде «нульової позики». Уряд відмовляється від цієї ідеї. Але розробляють іншу програму субсидії на житло для окремих категорій.
"Думаю, що в першому кварталі наступного року я не тільки покажу програму, але ми увійдемо у фазу її законодавчого процесу", - сказав Пашик в ефірі Radio Zet, відповідаючи на питання, коли буде представлена ​​урядова житлова програма.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nie-be ... 60227.html

Як так? Обіцяли і клялись що 0% кредит буде весною 2024 року, і от таке...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:17

  BIGor написав:Які ціни 2019 року, що ти мелеш? І де даражай? На графіку? Так от представив реальний приклад. Ні, цим троллям навіть реальних прикладів мало.

Ну, пішов, спитав, знову пішов, знову спитав. За пів-року ще раз підеш і спитаєш. Якщо "дєшєвєй" на 10% не достатній, тоді падіння до якого рівня чекаєш? І де той обіцяний обвал? Чи це вже воно?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 18:49

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Які ціни 2019 року, що ти мелеш? І де даражай? На графіку? Так от представив реальний приклад. Ні, цим троллям навіть реальних прикладів мало.

Ну, пішов, спитав, знову пішов, знову спитав. За пів-року ще раз підеш і спитаєш. Якщо "дєшєвєй" на 10% не достатній, тоді падіння до якого рівня чекаєш? І де той обіцяний обвал? Чи це вже воно?

Обвалу нема, є тільки "буиитокадаражать" (С) до цін Лондона чи Парижа :D все як Ви заповідали.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 21:29

  BIGor написав:Обвалу нема, є тільки "буиитокадаражать" (С) до цін Лондона чи Парижа :D все як Ви заповідали.

Я прогнозував зниження цін на 10-15% до середини 2025 року, а потім нове зростання у з'язку з підвищенням зарплат та зниженням відсотків.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 09:46

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Обвалу нема, є тільки "буиитокадаражать" (С) до цін Лондона чи Парижа :D все як Ви заповідали.

Я прогнозував зниження цін на 10-15% до середини 2025 року, а потім нове зростання у з'язку з підвищенням зарплат та зниженням відсотків.

Подивимся що буде, лякає медійних фон, зі всіх мас медіа тепер пишуть про бульбашку на ринку нерухомості без дотацій від платників податків, бачив відео де один з найбільших фліперів каже що не беріть іпотеку під такі відсотки! Дуже здивований, вони завжди про тільки-дорожай писали.
Ще читав пост українки-ріелторки - так вона каже що 2025 точно буде дешевій і продати нерухомість буде тяжче. Ну це вже видно по інформації що я скидував раніше - де квартира з знижкою і паркомісце за 40 тис. - це взагалі нечувано для цього ринку.
BIGor
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