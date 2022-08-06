Додано: Вів 17 гру, 2024 12:11

надавали ся реальні поради про те, куди слід вкладати гроші.

Інститут статистики Туреччини дасть підсумки продажу/купівлі квратир в країні за листопад 2024 року завтра, в середу, а поки дуже цікаві дані з Центрального банку Туреччини, який здійснює моніторинг цін.Згідно з даними Центрального банку Турецької Республіки, ціни на житло в листопаді зросли на 29,4 відсотка в номінальному вираженні в річному вираженні іМається на увазі - у перерахунку на валюту.Саме цікаве на мій погляд міститься в оприлюдненому графіку.Червоним кольором - ціни в турецьких лірах.Чорним кольором - у валюті.Як бачите, ціни почали зростати з січня 2020 року.Дуже добре, що на цьому форумі це все висвітлювалося таДругий цікавий період - з липня 2020 року по листопад 2021 року.Це був період, коли можна було вскочити в "останній вагон потягу, що відходить за мішками грошей"На форумі цей період був особливо агресивними від людей з великими психо-фінасовими тарвмами - скаженіли, підплигували, танцювали та заповнювали форум тонами гною - із-за чого в червні 2021 року було закрито гілку "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".Хто не слухав збоченців - а частина їх, як виявилося пізніше, була московитами - то вдало вклався та попав в приємну ситуацію, яка на графіку показана в період з липня 2022 по листопад 2023 року.Я особисто знаю учасників форуму, які поклали в кишеню по 100...200% профіту по валюті.Апологетів того Бог покарав та досить жорстоко, нехай знають, як збивати з пантелику НОРМАЛЬНИХ людей.Цікаво, що буде показано Інститутом статистики Туреччини завтра.Мене збивають з пантелику дві протилежні речі:- перша - це купа оголошень про продаж квартир на будь-який смак, оголошення на багатьох балконах, чого не було з 2018 року.- друга -це карколомні масштаби новобудов. Не встигнеш озирнутися - вже огородили ділянку і йде будівництво... Новобудови новобудови і новобудови... Масштаби вражають реально...