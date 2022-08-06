Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Вісті з полів, на цьому тижні ходив до забудовника до якого вже ходив на початку літа:
На стані коробка літо 2024: 2 кімнатна коштувала 944 тис + паркомісце 80 тис + комурка 40 тис. Загалом 1 млн 64 тис. На зараз та сама квартира, стан зданий, грудень 2024: 2 кімнатна котує 887 тис. + паркомісце 40 тис + комурка 40 тис. Загалом 967 тис. або на 97 тис менше (24 кує в подарунок виходить).
Одне дивно, по графікам за цей час показує ріст цін!
Не піддавайтеся! Дотискайте цих ненажер по повній! Дайош ціни 2019 року!
Які ціни 2019 року, що ти мелеш? І де даражай? На графіку? Так от представив реальний приклад. Ні, цим троллям навіть реальних прикладів мало.
Ana написав:Польські новини: Не буде «нульової позики». Уряд відмовляється від цієї ідеї. Але розробляють іншу програму субсидії на житло для окремих категорій. "Думаю, що в першому кварталі наступного року я не тільки покажу програму, але ми увійдемо у фазу її законодавчого процесу", - сказав Пашик в ефірі Radio Zet, відповідаючи на питання, коли буде представлена урядова житлова програма. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nie-be ... 60227.html
Як так? Обіцяли і клялись що 0% кредит буде весною 2024 року, і от таке...
BIGor написав:Обвалу нема, є тільки "буиитокадаражать" (С) до цін Лондона чи Парижа все як Ви заповідали.
Я прогнозував зниження цін на 10-15% до середини 2025 року, а потім нове зростання у з'язку з підвищенням зарплат та зниженням відсотків.
Подивимся що буде, лякає медійних фон, зі всіх мас медіа тепер пишуть про бульбашку на ринку нерухомості без дотацій від платників податків, бачив відео де один з найбільших фліперів каже що не беріть іпотеку під такі відсотки! Дуже здивований, вони завжди про тільки-дорожай писали. Ще читав пост українки-ріелторки - так вона каже що 2025 точно буде дешевій і продати нерухомість буде тяжче. Ну це вже видно по інформації що я скидував раніше - де квартира з знижкою і паркомісце за 40 тис. - це взагалі нечувано для цього ринку.
Інститут статистики Туреччини дасть підсумки продажу/купівлі квратир в країні за листопад 2024 року завтра, в середу, а поки дуже цікаві дані з Центрального банку Туреччини, який здійснює моніторинг цін.
Згідно з даними Центрального банку Турецької Республіки, ціни на житло в листопаді зросли на 29,4 відсотка в номінальному вираженні в річному вираженні і знизилися на 12,0 відсотка в реальному вираженні. Мається на увазі - у перерахунку на валюту. Саме цікаве на мій погляд міститься в оприлюдненому графіку. Червоним кольором - ціни в турецьких лірах. Чорним кольором - у валюті.
Як бачите, ціни почали зростати з січня 2020 року. Дуже добре, що на цьому форумі це все висвітлювалося та надавали ся реальні поради про те, куди слід вкладати гроші.
Другий цікавий період - з липня 2020 року по листопад 2021 року. Це був період, коли можна було вскочити в "останній вагон потягу, що відходить за мішками грошей" На форумі цей період був особливо агресивними від людей з великими психо-фінасовими тарвмами - скаженіли, підплигували, танцювали та заповнювали форум тонами гною - із-за чого в червні 2021 року було закрито гілку "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість". Хто не слухав збоченців - а частина їх, як виявилося пізніше, була московитами - то вдало вклався та попав в приємну ситуацію, яка на графіку показана в період з липня 2022 по листопад 2023 року. Я особисто знаю учасників форуму, які поклали в кишеню по 100...200% профіту по валюті. Апологетів того Бог покарав та досить жорстоко, нехай знають, як збивати з пантелику НОРМАЛЬНИХ людей.
Цікаво, що буде показано Інститутом статистики Туреччини завтра. Мене збивають з пантелику дві протилежні речі: - перша - це купа оголошень про продаж квартир на будь-який смак, оголошення на багатьох балконах, чого не було з 2018 року. - друга -це карколомні масштаби новобудов. Не встигнеш озирнутися - вже огородили ділянку і йде будівництво... Новобудови новобудови і новобудови... Масштаби вражають реально...