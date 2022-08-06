Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Вісті з полів, на цьому тижні ходив до забудовника до якого вже ходив на початку літа:
На стані коробка літо 2024: 2 кімнатна коштувала 944 тис + паркомісце 80 тис + комурка 40 тис. Загалом 1 млн 64 тис. На зараз та сама квартира, стан зданий, грудень 2024: 2 кімнатна котує 887 тис. + паркомісце 40 тис + комурка 40 тис. Загалом 967 тис. або на 97 тис менше (24 кує в подарунок виходить).
Одне дивно, по графікам за цей час показує ріст цін!
Не піддавайтеся! Дотискайте цих ненажер по повній! Дайош ціни 2019 року!
Які ціни 2019 року, що ти мелеш? І де даражай? На графіку? Так от представив реальний приклад. Ні, цим троллям навіть реальних прикладів мало.
Ana написав:Польські новини: Не буде «нульової позики». Уряд відмовляється від цієї ідеї. Але розробляють іншу програму субсидії на житло для окремих категорій. "Думаю, що в першому кварталі наступного року я не тільки покажу програму, але ми увійдемо у фазу її законодавчого процесу", - сказав Пашик в ефірі Radio Zet, відповідаючи на питання, коли буде представлена урядова житлова програма. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nie-be ... 60227.html
Як так? Обіцяли і клялись що 0% кредит буде весною 2024 року, і от таке...
BIGor написав:Обвалу нема, є тільки "буиитокадаражать" (С) до цін Лондона чи Парижа все як Ви заповідали.
Я прогнозував зниження цін на 10-15% до середини 2025 року, а потім нове зростання у з'язку з підвищенням зарплат та зниженням відсотків.
Подивимся що буде, лякає медійних фон, зі всіх мас медіа тепер пишуть про бульбашку на ринку нерухомості без дотацій від платників податків, бачив відео де один з найбільших фліперів каже що не беріть іпотеку під такі відсотки! Дуже здивований, вони завжди про тільки-дорожай писали. Ще читав пост українки-ріелторки - так вона каже що 2025 точно буде дешевій і продати нерухомість буде тяжче. Ну це вже видно по інформації що я скидував раніше - де квартира з знижкою і паркомісце за 40 тис. - це взагалі нечувано для цього ринку.
Інститут статистики Туреччини дасть підсумки продажу/купівлі квратир в країні за листопад 2024 року завтра, в середу, а поки дуже цікаві дані з Центрального банку Туреччини, який здійснює моніторинг цін.
Згідно з даними Центрального банку Турецької Республіки, ціни на житло в листопаді зросли на 29,4 відсотка в номінальному вираженні в річному вираженні і знизилися на 12,0 відсотка в реальному вираженні. Мається на увазі - у перерахунку на валюту. Саме цікаве на мій погляд міститься в оприлюдненому графіку. Червоним кольором - ціни в турецьких лірах. Чорним кольором - у валюті.
Як бачите, ціни почали зростати з січня 2020 року. Дуже добре, що на цьому форумі це все висвітлювалося та надавали ся реальні поради про те, куди слід вкладати гроші.
Другий цікавий період - з липня 2020 року по листопад 2021 року. Це був період, коли можна було вскочити в "останній вагон потягу, що відходить за мішками грошей" На форумі цей період був особливо агресивними від людей з великими психо-фінасовими травмами. Хто не слухав їх - а частина їх, як виявилося пізніше, була московитами - то вдало вклався та попав в приємну ситуацію, яка на графіку показана в період з липня 2022 по листопад 2023 року. Я особисто знаю учасників форуму, які поклали в кишеню по 100...200% профіту по валюті.
Цікаво, що буде показано Інститутом статистики Туреччини завтра. Мене збивають з пантелику дві протилежні речі: - перша - це купа оголошень про продаж квартир на будь-який смак, оголошення на багатьох балконах, чого не було з 2018 року. - друга -це карколомні масштаби новобудов. Не встигнеш озирнутися - вже огородили ділянку і йде будівництво... Новобудови новобудови і новобудови... Масштаби вражають реально...
Чи стане Туреччина новим "запасним аеродромом" для українців?
Особисто я НЕ знаю відповідь. Туреччина суттєво змінилася за останні роки. Ні, не хвилюйтеся: не змінилося дуже позитивне та лояльне відношення до українців. Не стали гіршими автотраси або аеропорти з напрямками для перельотів в сотні напрямків/країн та інколи смішними цінами на відвідування - наприклад - Німеччини, Польщі або Австрії (квитки на новорічні світа по 85 євро в обидва кінця), а - наприклад - Тбілісі можна відвідати за квиток в 65 євро. Як би тут деякі фахівці, які НІКОЛИ не були в Туреччині, не розказували про турецьку інфляцію - а вона є - колись студенти економічних факультетів будуть вивчати той феномен, як це країна, в якій за останні 10 років курс турецької ліри по відношенню до долара впав у 10 (!) разів якось плавно - без ніяких потрясінь - перейшла на всі ціни рівно в 10 раз більші. І все нормально. І всі навіть не помічають... (Примітка: днями буде оголошено нову цифру "мінімалки" та "мінімальної пенсії" в Туреччині: підвищують кожні 1/2 року за угодою між Урядом, профспілками та бізнесом). І не це цікаво, а те, що Туреччина плавно перейшла на основне для людини - харчі - на ЄВРОПЕЙСЬКІ ціни. Мені це особливо очевидно, оскільки я - для власного експерименту - провів в цьому році 3 місяця у Франції. Зараз, коли щось купую в магазині, то якось автоматично перераховую в "Євро".
Єдине, що не перейшло на європейські ціни - це нерухомість. Я зараз не слідкую ретельно за цінами на квартири - але реально нерухомість - квартири готові під ключ з готовим ремонтом - вселись та живи - можна купити орієнтовно за 75 000...125 000 доларів. Що і роблять наші українці.
Про це свідчать свіжі дані Інституту статистики Туреччини: сьогодні оприлюднили підсумки продажу квартир іноземцям за листопад 2024 року.
Сенсацій не відбулося, але для об"єктивності вказати варто.
1. Загальна ситуація по країні з населенням в 85 000 000 мешканців (на рівні Німеччини). У листопаді 2024 по всій Туреччині було продано 153 014 квартир/будинків, що вище на 63,6% порівняно з тим же місяцем попереднього року.
2. У листопаді 2024 іноземцям було продано 2 151 квартира/будинок. Продажі будинків іноземцям у листопаді знизилися на 8,2% порівняно з тим же місяцем минулого року. Рекорд листопада 2022 року, коли "хватали" все підряд і купили за місяць 8063 (!) квартири мабуть не буде побито ніколи. Це досить цікаво з точки зору інвесторів, які ПРОДАВАЛИ: було забезпечено профіт в ПЛЮС 200% по валюті. Слава Богу, саме на цій та спорідненій гілці про таку можливість завжди була докладна інформація. Наприклад, реально тоді - восени 2022 року або в першій половині 2023 року - квартиру 1+1, яку я купив в вересні 2017 року за 49 900 доларів можна було продати за 150 000 доларів. І продавали! І ось Покупці того часу - з точки зору сьогодення - "влетіли" конкретно: зараз при продажі повернути свої гроші НЕ можуть. Як сказав мені один "чорний ріелтор" з "наших": шикарну квартиру "повний фарш" навіть з меблями та технікою в Аланії, поблизу моря, яку власник купував за 1,5 роки тому 120 000 євро, можна реально відкупити у нього за 75 000 євро.
3. Розподіл інвесторів за громадянством. Українці, як бачите, МІЦНО тримають місце 3 в ТОР-10. В мене враження, що зараз купують квартири в Анталії БАГАТІ українці. Враження засновано виключно на тому, що я бачу все більше автівок дуже дорогих та найноівших моделей. Дуже "нескромних". В принципі так і повинно бути: всесвітньовідомі курорти - не для всіх.
akurt написав:І ось Покупці того часу - з точки зору сьогодення - "влетіли" конкретно: зараз при продажі повернути свої гроші НЕ можуть. Як сказав мені один "чорний ріелтор" з "наших": шикарну квартиру "повний фарш" навіть з меблями та технікою в Аланії, поблизу моря, яку власник купував за 1,5 роки тому 120 000 євро, можна реально відкупити у нього за 75 000 євро.
Ну нерохомість це про те що є ріст і є падіння, найскладніше - правильно знайти точку входу.