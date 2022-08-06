Додано: Сер 18 гру, 2024 11:56

І все нормально.

з готовим ремонтом

Що і роблять наші українці.

Особисто я НЕ знаю відповідь. Туреччина суттєво змінилася за останні роки.Ні, не хвилюйтеся: не змінилося дуже позитивне та лояльне відношення до українців.Не стали гіршими автотраси або аеропорти з напрямками для перельотів в сотні напрямків/країн та інколи смішними цінами на відвідування - наприклад - Німеччини, Польщі або Австрії (квитки на новорічні світа по 85 євро в обидва кінця), а - наприклад - Тбілісі можна відвідати за квиток в 65 євро.Як би тут деякі фахівці, які НІКОЛИ не були в Туреччині, не розказували про турецьку інфляцію - а вона є - колись студенти економічних факультетів будуть вивчати той феномен, як це країна, в якій за останні 10 років курс турецької ліри по відношенню до долара впав у 10 (!) разів якось плавно - без ніяких потрясінь - перейшла на всі ціни рівно в 10 раз більші.І всі навіть не помічають... (Примітка: днями буде оголошено нову цифру "мінімалки" та "мінімальної пенсії" в Туреччині: підвищують кожні 1/2 року за угодою між Урядом, профспілками та бізнесом).І не це цікаво, а те, що Туреччина плавно перейшла на основне для людини -- на ЄВРОПЕЙСЬКІ ціни. Мені це особливо очевидно, оскільки я - для власного експерименту - провів в цьому році 3 місяця у Франції. Зараз, коли щось купую в магазині, то якось автоматично перераховую в "Євро".Єдине, що не перейшло на європейські ціни - це нерухомість.Я зараз не слідкую ретельно за цінами на квартири - але реально нерухомість - квартири готові під ключ- вселись та живи - можна купити орієнтовно за 75 000...125 000 доларів.Про це свідчать свіжі дані Інституту статистики Туреччини: сьогодні оприлюднили підсумки продажу квартир іноземцям за листопад 2024 року.Сенсацій не відбулося, але для об"єктивності вказати варто.1. Загальна ситуація по країні з населенням в 85 000 000 мешканців (на рівні Німеччини).У листопаді 2024 по всій Туреччині було продано 153 014 квартир/будинків,на 63,6% порівняно з тим же місяцем попереднього року.2. У листопаді 2024 іноземцям було продано 2 151 квартира/будинок. Продажі будинків іноземцям у листопадіна 8,2% порівняно з тим же місяцем минулого року.Рекорд листопада 2022 року, коли "хватали" все підряд і купили за місяць 8063 (!) квартири мабуть не буде побито ніколи.Це досить цікаво з точки зору інвесторів, які ПРОДАВАЛИ: було забезпечено профіт впо валюті. Слава Богу, саме на цій та спорідненій гілці про таку можливість завжди була докладна інформація. Наприклад, реально тоді - восени 2022 року або в першій половині 2023 року - квартиру 1+1, яку я купив в вересні 2017 року за 49 900 доларів можна було продати за 150 000 доларів.І продавали! І ось Покупці того часу - з точки зору сьогодення - "влетіли" конкретно: зараз при продажі повернути свої гроші НЕ можуть. Як сказав мені один "чорний ріелтор" з "наших": шикарну квартиру "повний фарш" навіть з меблями та технікою в Аланії, поблизу моря, яку власник купував за 1,5 роки тому 120 000 євро, можна реально відкупити у нього за 75 000 євро.3. Розподіл інвесторів за громадянством.Українці, як бачите, МІЦНО тримають місце 3 в ТОР-10.В мене враження, що зараз купують квартири в Анталії БАГАТІ українці.Враження засновано виключно на тому, що я бачу все більше автівок дуже дорогих та найноівших моделей. Дуже "нескромних".В принципі так і повинно бути: всесвітньовідомі курорти - не для всіх.Джерело: